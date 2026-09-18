Thường Lạc (Đồng Tháp) phát động Tháng Khuyến học, tuyên dương các mô hình học tập tiêu biểu

Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc Nguyễn Thị Nhàn trao học bổng cho học sinh phường Thường Lạc.

Thường Lạc duy trì, lan tỏa nhiều mô hình học tập hiệu quả

Phường Thường Lạc hiện duy trì danh hiệu "Cộng đồng học tập" cấp xã mức độ 1 với 8.571 được công nhận Công dân học tập; 7.541 gia đình được công nhận Gia đình học tập; 10/10 Dòng họ học tập; 25/25 Đơn vị học tập và 10/10 khu phố Cộng đồng học tập.

Toàn phường tổ chức được 12 lớp với 1.125 lượt người tham dự về chuyển đổi số, "Bình dân học vụ số", an ninh biên giới, phòng cháy chữa cháy và phòng, chống dịch bệnh; có 10 tủ sách khuyến học tại các điểm trường.

Phong trào nuôi heo đất khuyến học tại các trường đạt trên 119 triệu đồng và tỷ lệ gia đình có Góc học tập đạt 93,7%.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp, ngành và lực lượng biên phòng toàn phường đã vận động hỗ trợ hàng tỷ đồng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Hội Khuyến học phường Thường Lạc trao học bổng Nguyễn Sinh Sắc và học bổng vận động của phường cho học sinh.

Đồn Biên phòng Cầu Muống trao các suất học bổng "Nâng bước em tới trường" và "Con nuôi Đồn Biên phòng".

Trao tặng 120 suất học bổng Nguyễn Sinh Sắc, huy động nguồn lực chăm lo cho học sinh khó khăn

Tại Lễ phát động Tháng Khuyến học năm 2026, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm đã tiếp tục hỗ trợ ủng hộ công tác khuyến học địa phương với tổng số tiền đóng góp là khoảng 230 triệu đồng, cùng nhiều học phẩm.

Dịp này, Hội Khuyến học phường Thường Lạc đã trao 120 suất học bổng Nguyễn Sinh Sắc và học bổng vận động của phường; Đồn Biên phòng Cầu Muống trao các suất học bổng "Nâng bước em tới trường" và "Con nuôi Đồn Biên phòng"; hỗ trợ 1 suất học bổng cho sinh viên đại học gặp khó khăn với tổng giá trị đợt trao đạt trên 120 triệu đồng.

Ủy ban nhân dân phường Thường Lạc khen thưởng các tập thể, cá nhân và mô hình học tập tiêu.

Ủy ban nhân dân phường Thường Lạc cũng đã khen thưởng các tập thể, cá nhân và mô hình học tập tiêu biểu nhằm lan tỏa phong trào học tập suốt đời trên toàn phường.