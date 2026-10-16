Thương hiệu Việt phải trở thành lợi thế cạnh tranh chiến lược của nền kinh tế
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh danh hiệu Thương hiệu quốc gia không chỉ là niềm vinh dự tự hào mà còn là cam kết danh dự đối với người tiêu dùng và trách nhiệm với hình ảnh đất nước.
Tối 16/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Bộ Công Thương tổ chức Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt.”
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại sự kiện./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thuong-hieu-viet-phai-tro-thanh-loi-the-canh-tranh-chien-luoc-cua-nen-kinh-te-post1142480.vnp