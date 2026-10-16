Thương hiệu Việt phải trở thành lợi thế cạnh tranh chiến lược của nền kinh tế

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến đường Nghi Tàm, Âu Cơ và khu vực nút giao Thanh Niên-Yên Phụ để phục vụ thi công giai đoạn 3 Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu. Phương án được triển khai từ ngày 21/10/2026 đến khi có thông báo tiếp theo.