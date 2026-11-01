Thương hiệu từ niềm tin người lao động

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tôn vinh 30 doanh nghiệp vì người lao động. (Ảnh: THANH HÀ)

Những năm qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, tạo động lực để người lao động yên tâm công tác và cống hiến. Những nỗ lực ấy được ghi nhận qua chương trình tôn vinh “Doanh nghiệp vì người lao động” do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức từ năm 2021 đến nay.

Chăm lo từ những điều nhỏ nhất

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, thương hiệu doanh nghiệp không chỉ được đo bằng sản phẩm, doanh thu hay thị phần, mà còn được khẳng định qua cách doanh nghiệp đối xử với người lao động - những người trực tiếp tạo ra giá trị.

Để được công đoàn và người lao động ghi nhận là “Doanh nghiệp vì người lao động”, doanh nghiệp cần đáp ứng các tiêu chí như thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách; bảo đảm việc làm ổn định, nâng cao thu nhập; quan tâm đến an toàn, sức khỏe và đời sống tinh thần; lắng nghe ý kiến, tạo điều kiện để người lao động phát huy năng lực, sáng tạo. Bên cạnh đó, cần coi trọng đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện nghiêm túc các cam kết trong thỏa ước lao động tập thể.

Tại Công ty cổ phần Dụng cụ Cơ khí Xuất khẩu, phong trào thi đua "Lao động giỏi" đã trở thành truyền thống. Bên cạnh các hình thức khen thưởng phong phú như: Thưởng sáng kiến, thưởng doanh thu, đánh giá lao động cuối tháng, cuối năm..., sự đồng hành của lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức công đoàn đã trở thành điểm tựa khuyến khích người lao động vượt khó, phát triển sáng kiến. Nhờ đó, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp năm sau luôn cao hơn năm trước. Trong suốt 25 năm từ khi cổ phần hóa, doanh nghiệp chưa nợ lương người lao động dù chỉ một ngày.

Ông Nguyễn Ngọc Chung, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty chia sẻ: “Chúng tôi luôn lấy trọng tâm là con người, đồng hành, khuyến khích người lao động tìm kiếm những sáng kiến, khen thưởng kịp thời; chăm lo đời sống từ bữa ăn ca đến bảo đảm công ăn việc làm đầy đủ để người lao động có thu nhập ổn định”.

Tại Công ty TNHH Hanwha Aero Engines, hiệu quả sản xuất, kinh doanh luôn song hành với trách nhiệm chăm lo đời sống, bảo đảm quyền lợi người lao động. Công ty hiện có hơn 700 lao động, với thu nhập bình quân gần 17 triệu đồng/ người/tháng. Toàn bộ người lao động đều được ký hợp đồng, tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm. Nhiều chính sách phúc lợi cao hơn quy định được triển khai như nghỉ làm thứ bảy, bảo hiểm nhân thọ, xe đưa đón, nâng cao chất lượng bữa ăn ca, thưởng năng suất và lễ, Tết. Bên cạnh bảo đảm việc làm, thu nhập, công ty khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Mỗi năm, hơn 2.000 sáng kiến được ghi nhận, mang lại giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

Đầu tư cho phát triển bền vững

Một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại không thể thiếu tính nhân văn mới có thể giữ chân người lao động gắn bó lâu dài. Tại Công ty cổ phần Dệt 10/10, việc chăm lo người lao động được xác định là một phần trong chiến lược phát triển bền vững. Thu nhập bình quân của người lao động hiện đạt 15,2 triệu đồng/người/tháng cùng các chính sách tiền thưởng, phúc lợi... Đáng chú ý, người lao động được khuyến khích tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, duy trì việc làm, ổn định sản xuất.

Anh Đỗ Đăng Thường, Phân xưởng Mắc dệt 2 hai năm liền có hai sáng kiến được công ty công nhận, đưa vào thực tiễn sản xuất. Những sáng kiến do anh nghiên cứu, chế tạo giúp các thao tác mắc dệt của công nhân nhanh hơn, đỡ tốn sức, bảo đảm an toàn lao động tuyệt đối. Anh chia sẻ: Khi được trao quyền và truyền cảm hứng bởi một môi trường tôn trọng sự sáng tạo, công nhân sẽ có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của mình.

Cùng với chăm lo đời sống người lao động, Dệt 10/10 từng bước đổi mới công nghệ, sử dụng nguyên liệu tái tạo, kiểm soát các tác động đến môi trường, hướng tới sản xuất xanh, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước, quốc tế. Bà Dương Thúy Nga, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty khẳng định: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục quan tâm hơn nữa để người lao động cảm thấy làm việc trong môi trường an toàn, được tôn trọng, ghi nhận”.

Từ những chính sách chăm lo thiết thực đến việc khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, nâng cao năng suất, hiệu quả công việc, các doanh nghiệp đang cho thấy trách nhiệm không chỉ nằm ở việc bảo đảm quyền lợi người lao động mà còn ở sự đồng hành với mục tiêu phát triển hai con số của Thủ đô. Đó là mối quan hệ hai chiều, bình đẳng về trách nhiệm, cùng hướng tới mục tiêu chung: Doanh nghiệp phát triển-người lao động tiến bộ- quan hệ lao động ổn định-xã hội phát triển bền vững.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Văn Thắng đánh giá: Những mô hình thực tế cho thấy chăm lo người lao động chính là đầu tư cho sức mạnh, sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trong hành trình ấy, tổ chức công đoàn luôn đồng hành, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đồng thời phối hợp cùng doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Từ đó, người lao động thêm yên tâm cống hiến, vững bước cùng doanh nghiệp; tổ chức công đoàn lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc, phát triển bền vững.