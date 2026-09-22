Thương hiệu thời trang LIBÉ đóng cửa cơ sở duy nhất tại Hà Nội, thu hẹp mạng lưới bán lẻ

Rút khỏi thị trường phía Bắc và thu hẹp quy mô cửa hàng vật lý

Thương hiệu thời trang LIBÉ vừa thông báo trên trang thông tin chính thức về việc dừng hoạt động cơ sở kinh doanh tại địa chỉ 29 Thái Phiên, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội kể từ ngày 25/09. Việc trả mặt bằng địa điểm này đồng nghĩa với việc hãng không còn bất kỳ điểm bán trực tiếp nào tại thị trường miền Bắc. Căn cứ theo thông tin công bố trên nền tảng của doanh nghiệp, sau khi cơ sở Hà Nội dừng hoạt động, hệ thống bán lẻ vật lý của hãng chỉ còn lại hai cửa hàng đặt tại đường Lý Tự Trọng và đường Nguyễn Trãi thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước ngày chính thức đóng cửa, hãng triển khai chương trình xả hàng với mức giảm giá lên đến 50%. Các khách hàng mua từ 3 sản phẩm được giảm thêm 5%, từ 5 sản phẩm giảm thêm 7% và từ 7 sản phẩm giảm thêm 10%. Chương trình khuyến mãi áp dụng trực tiếp tại cửa hàng Thái Phiên từ ngày 18/09 đến hết ngày 25/09. Phía doanh nghiệp chưa công bố kế hoạch mở lại cơ sở kinh doanh tại thủ đô, đồng thời chỉ đưa ra lý do khách quan cho việc dừng hoạt động của cửa hàng duy nhất này.

Thương hiệu thời trang LIBÉ được bà Bùi Ngọc Thảo Linh thành lập vào năm 2013 tại Thành phố Hồ Chí Minh với định vị cung cấp các sản phẩm thiết kế ứng dụng cao, chất lượng tốt cùng mức giá hợp lý cho nhóm khách hàng nữ. Hãng từng ghi nhận giai đoạn phát triển rực rỡ từ năm 2015 đến năm 2019 và xây dựng được tệp khách hàng trung thành đông đảo. Việc thu hẹp hệ thống về thị trường miền Nam ở thời điểm hiện tại cho thấy doanh nghiệp đang phải cấu trúc lại mạng lưới phân phối trực tiếp của mình.

Áp lực cạnh tranh và làn sóng rời bỏ thị trường của các nhãn hiệu nội địa

Quyết định đóng cửa chi nhánh của LIBÉ phản ánh thực tế khắc nghiệt của ngành bán lẻ thời trang trong nước sau hơn một thập kỷ. Số lượng các nhãn hiệu thời trang nội địa tăng lên nhanh chóng, đi kèm sự đổ bộ của các thương hiệu quốc tế và sự phát triển của các nền tảng thương mại điện tử đã khiến miếng bánh thị phần bị chia nhỏ. Các doanh nghiệp hiện nay phải chạy đua quyết liệt về tốc độ ra mắt sản phẩm mới, xây dựng hình ảnh truyền thông và gia tăng độ phủ sóng trên các kênh trực tuyến để tiếp cận người tiêu dùng.

Hoạt động của LIBÉ cũng bộc lộ những vấn đề về mặt hình ảnh thương hiệu trong thời gian gần đây. Khoảng giữa năm 2025, hãng vướng phải các cuộc tranh luận trên mạng xã hội liên quan đến một số bộ ảnh truyền thông sản phẩm. Nhiều khách hàng đánh giá hình ảnh mới đi ngược lại với phong cách đặc trưng mà nhãn hiệu đã định hình từ những ngày đầu. Các bài đăng này thu hút lượng lớn tương tác chỉ trong thời gian ngắn, nhưng phía doanh nghiệp lại chọn cách không phản hồi công khai về những luồng ý kiến trái chiều.

Áp lực duy trì thị phần không chỉ là bài toán của riêng LIBÉ. Sau giai đoạn bùng nổ, thị trường thời trang Việt Nam đang bước vào chu kỳ thanh lọc mạnh mẽ. Tính từ cuối năm 2024 đến nay, ngành bán lẻ thời trang đã chứng kiến sự đóng cửa và rời đi của hàng loạt nhãn hiệu nội địa, đặc biệt là các hãng tập trung vào phân khúc khách hàng nữ. Danh sách các đơn vị thu hẹp hoạt động hoặc dừng kinh doanh kéo dài với nhiều tên tuổi từng chiếm lĩnh thị phần như Lép, Catsa, Edini, Hnoss, MỘT, The Peachy, Elpis, DANGHAIYEN và Chi Chi Chành Chành.