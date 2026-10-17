Thương hiệu Quốc gia Yến sào Khánh Hòa - Từ di sản 700 năm đến khát vọng vươn tầm toàn cầu

Tối 16-10, tại TP. Hà Nội, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) tiếp tục ghi dấu mốc khi lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026. Chuỗi thành tích ấn tượng và bền bỉ suốt từ năm 2018 đến 2026 không chỉ khẳng định vững chắc vị thế "cánh chim đầu đàn" của doanh nghiệp ngành yến cả nước mà còn là bằng chứng sinh động cho chiến lược phát triển đúng đắn, lấy di sản làm gốc, lấy công nghệ làm động lực và lấy sự bền vững làm cam kết tương lai.

Bảo tồn di sản và hiện đại hóa hệ sinh thái xanh

Theo sử sách ghi lại, ngành nghề khai thác yến sào xuất hiện từ gần 700 năm trước do các vị Thủy tổ, Thánh mẫu và tiền bối gầy dựng. Di sản ấy tiếp tục được trao truyền, nhân lên mạnh mẽ trong thời hiện đại. Từ một đơn vị khai thác quy mô khiêm tốn thành lập năm 1990, qua hơn 35 năm miệt mài đổi mới, doanh nghiệp đã xây dựng nên một hệ sinh thái kinh tế hoàn chỉnh và quy mô hàng đầu khu vực. Hiện nay, Công ty Yến sào Khánh Hòa đang trực tiếp quản lý, bảo vệ 33 đảo yến với 173 hang yến tự nhiên tại vùng biển Khánh Hòa. Doanh nghiệp vận hành hệ thống gồm 16 đơn vị trực thuộc, 3 công ty cổ phần thành viên, đồng thời kết nối chặt chẽ với vùng nguyên liệu hơn 2.000 nhà yến nội địa và hàng loạt mô hình liên kết trong, ngoài nước. Chuỗi cung ứng quy mô này giúp công ty làm chủ nguồn nguyên liệu sạch, cung cấp ra thị trường hơn 60 dòng sản phẩm chất lượng cao.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm gian hàng các sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa.

Đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường, Công ty Yến sào Khánh Hòa chọn con đường phát triển bền vững dựa trên cơ sở khoa học. Việc duy trì sản lượng khai thác tự nhiên luôn đi đôi với trách nhiệm bảo tồn đàn chim yến và hệ sinh thái biển đảo. Nhiều giải pháp đồng bộ đã được triển khai nghiêm ngặt như tăng cường lực lượng tuần tra bảo vệ hang đảo 24/7; theo dõi biến đổi của môi trường sinh thái, tích cực phủ xanh, xây dựng các hồ dự trữ nguồn nước ngọt; tạo nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào trên các đảo yến. Chỉ tính riêng trong 9 tháng năm 2026, doanh nghiệp đã thực hiện chủ động cung cấp 5.418kg mồi ăn cho đàn chim yến trên các đảo, đạt tới 492,5% so với kế hoạch cả năm. Nhờ những chăm sóc khoa học và sát sao đó, quần thể chim yến tự nhiên tại Khánh Hòa luôn được bảo tồn, phát triển ổn định, tạo ra nguồn nguyên liệu có giá trị dinh dưỡng cao.

Lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa đón nhận danh hiệu Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa và biểu trưng Thương hiệu quốc gia.

Song song với vùng nguyên liệu sinh thái, hệ thống 7 nhà máy chế biến hiện đại quy mô lớn nhất cả nước của công ty luôn kiên trì vận hành theo định hướng "sản xuất xanh". Mọi dây chuyền sản xuất đều đạt chuẩn tự động hóa khép kín, đáp ứng hoàn toàn các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng khắt khe nhất trên thế giới như ISO, HACCP, HALAL, BRCGS và tiêu chuẩn FDA của Mỹ. Nhờ tiên phong ứng dụng năng lượng sạch, sử dụng bao bì thân thiện với môi trường và tuyệt đối không dùng chất bảo quản hay phụ gia nhân tạo, các sản phẩm yến sào Khánh Hòa không chỉ giữ trọn vẹn hương vị tự nhiên và dưỡng chất quý giá mà còn đáp ứng trọn vẹn những tiêu chuẩn xanh khắc nghiệt của các thị trường khó tính nhất.

Đột phá công nghệ, khẳng định vị thế quốc tế

Trong bối cảnh bùng nổ của kỷ nguyên số, sức bật của Công ty Yến sào Khánh Hòa còn đến từ quyết tâm chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các khâu quản trị và vận hành. Doanh nghiệp đã sớm chủ động tích hợp hệ thống điện toán đám mây cùng chuỗi giải pháp quản trị doanh nghiệp tiên tiến như ERP, DMS, HiStaff. Đặc biệt, việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống giám sát tự động tại các nhà máy và hang đảo đã giúp tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng suất lao động và hạn chế tối đa rủi ro.

Một điểm sáng quan trọng trong công tác bảo vệ uy tín Thương hiệu Quốc gia là việc công ty ứng dụng hệ thống tem chống hàng giả công nghệ cao kết hợp mã QR truy xuất nguồn gốc thông minh. Giải pháp này giúp người tiêu dùng trong và ngoài nước dễ dàng kiểm tra chính xác nguồn gốc, quy trình sản xuất của từng sản phẩm chỉ qua một thao tác quét trên điện thoại. Đây không chỉ là lá chắn công nghệ bảo vệ uy tín doanh nghiệp mà còn thể hiện tinh thần minh bạch, tôn trọng quyền lợi khách hàng.

Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Công ty Yến sào Khánh Hòa tại sự kiện công bố Thương hiệu quốc gia năm 2026.

Ông Nguyễn Khoa Bảo - Phó Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa nhấn mạnh: “Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là chìa khóa để Công ty Yến sào Khánh Hòa vươn tầm thế giới, góp phần nâng tầm Thương hiệu Quốc gia và khẳng định sự sáng tạo, độc đáo và chất lượng vượt trội của sản phẩm Việt với người tiêu dùng quốc tế”.

Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D) luôn giữ vai trò hạt nhân trong chiến lược đa dạng hóa thị trường. Chỉ trong 2 năm qua, đội ngũ chuyên gia của công ty đã nghiên cứu và ra mắt thành công 10 dòng sản phẩm hoàn toàn mới. Từ các dòng sản phẩm truyền thống nâng cấp đến các thương hiệu hiện đại như SunSanest, Nước yến sào Khánh Hòa Sanest/Sanvinest SVN79, Nước yến sào vị dâu thanh mát, mặt nạ yến sào chăm sóc sắc đẹp, hay nước Ion Kiềm cao cấp... Sự sáng tạo không ngừng này đã giúp Yến sào Khánh Hòa nhanh chóng chinh phục phân khúc khách hàng trẻ tuổi, mở rộng dư địa tăng trưởng và khẳng định tinh thần đổi mới liên tục của một Thương hiệu Quốc gia.

Nhờ chất lượng vượt trội và danh tiếng lâu đời, nhóm 5 sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia 2026 (gồm Yến sào Khánh Hòa, Nước Yến sào Sanest, Nước Yến sào Sanvinest, Tinh chất Yến sào Sanvinest và Yến sào Sanvinest) đã trở thành các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của doanh nghiệp. Trong 9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu của công ty đạt hơn 1,26 triệu USD, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và ghi nhận sự tăng trưởng về sản lượng và giá trị kinh tế.

Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và các sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa tại sự kiện công bố Thương hiệu quốc gia năm 2026.

Từ năm 2024 đến nay, Công ty Yến sào Khánh Hòa là tên tuổi quen thuộc liên tục xuất hiện tại các hội chợ, triển lãm thương mại quốc tế tầm cỡ ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Malaysia, Canada... Không chỉ dừng lại ở mục tiêu tìm kiếm đối tác kinh doanh hay mở rộng thị phần, doanh nghiệp còn tự hào đại diện cho tiếng nói của ngành yến sào Việt Nam tại các diễn đàn kinh tế lớn, tự tin sánh vai cùng các thương hiệu toàn cầu.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa chia sẻ: "Việc giữ vững danh hiệu Thương hiệu Quốc gia suốt 5 kỳ liên tiếp vừa là niềm tự hào sâu sắc của các thế hệ cán bộ, công nhân viên, vừa là trách nhiệm lớn lao mà xã hội và người tiêu dùng tin tưởng giao phó. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nâng cao giá trị yến sào Việt Nam, không ngừng đổi mới sáng tạo và lấy tư duy phát triển bền vững làm kim chỉ nam để đưa thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest vươn xa hơn nữa trên bản đồ kinh tế toàn cầu".

Các sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa trưng bày tại sự kiện công bố Thương hiệu quốc gia năm 2026.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Công ty Yến sào Khánh Hòa đang tích cực vận động thành lập Quỹ bảo tồn và phát triển quần thể chim yến nhằm huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác cứu hộ, nghiên cứu khoa học và bảo tồn đa dạng sinh học. Đồng thời, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng quyết liệt đấu tranh chống nạn săn bắt chim yến trái phép và đẩy lùi hàng giả, hàng kém chất lượng. Song song với việc đẩy mạnh thương mại điện tử, kinh doanh số và củng cố các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Đài Loan... Công ty Yến sào Khánh Hòa đang vững vàng mở rộng tầm ảnh hưởng sang nhiều thị trường tiềm năng khác, hiện thực hóa khát vọng đưa sản vật quý giá của thiên nhiên Khánh Hòa khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt trên trường quốc tế.