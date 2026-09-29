Thương hiệu quốc gia Việt Nam: Công nhận chỉ là điểm khởi đầu

Không chỉ công nhận, mà tiếp tục đồng hành

Trao đổi với các cơ quan truyền thông tại cuộc Họp giới thiệu và cung cấp thông tin về Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026, diễn ra chiều 29/9, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), Trưởng ban Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam cho hay, một sản phẩm có độ phủ thị trường tốt chưa chắc bảo đảm khả năng duy trì và phát triển bền vững.

Vì vậy, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam (Chương trình) đang được định hướng trở thành một chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn, hỗ trợ doanh nghiệp từ phát triển, quản trị sản phẩm đến nâng cao giá trị và quản trị thương hiệu. “Việc Chương trình thực hiện không chỉ dừng ở công nhận doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Đó mới chỉ là điểm khởi đầu”, ông Vũ Bá Phú nhấn mạnh.

Cuộc họp giới thiệu và cung cấp thông tin về Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

Điểm đáng chú ý là sau khi được công nhận, các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam được xem là những hạt nhân để lan tỏa kinh nghiệm, mô hình phát triển thương hiệu và hỗ trợ quảng bá sản phẩm, ngành hàng trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Cùng với đó, Chương trình được kết nối với các hoạt động xúc tiến thương mại khác của Bộ Công Thương, từ phát triển thị trường trong nước, Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại đến Go Global - Chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2030.

Theo ông Vũ Bá Phú, trong hoạt động Go Global, doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam sẽ được ưu tiên lựa chọn để huấn luyện, hỗ trợ tiếp cận thị trường thế giới và qua đó quảng bá cho các doanh nghiệp cùng ngành.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Trưởng ban Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam thông tin với các cơ quan truyền thông tại cuộc họp.

Sự hỗ trợ cũng được triển khai thông qua đào tạo, tập huấn, kết nối chuyên gia và chia sẻ kinh nghiệm của những doanh nghiệp đã tham gia chương trình qua nhiều kỳ. Câu lạc bộ các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam cũng là một kênh để các doanh nghiệp kết nối, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và cách thức phát triển thương hiệu.

Ở khâu xúc tiến thương mại, doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam được tham gia các hoạt động trong nước và quốc tế, các đoàn giao thương, kết nối với đoàn mua hàng.

Một hướng hỗ trợ khác cũng đang được nghiên cứu là các cơ chế ưu tiên đối với doanh nghiệp Thương hiệu quốc gia Việt Nam khi tham gia thị trường, trong đó có vấn đề thông quan, thuế và một số ưu đãi khác.

“Việc lồng ghép với các chương trình ưu tiên cũng được đẩy mạnh. Tháng 11/2026, một đoàn công tác của Bộ Công Thương dự kiến đi Hà Lan và Bỉ tham gia hoạt động kết nối ngành công nghiệp chính xác. Trong danh sách doanh nghiệp được lựa chọn, các doanh nghiệp Thương hiệu quốc gia Việt Nam là những đối tượng đầu tiên được mời tham gia, cùng với sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước”, ông Vũ Bá Phú thông tin.

Hai năm để duy trì tiêu chí, chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo

Thông tin với các cơ quan truyền thông, tại cuộc họp, ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại cho biết, một đặc điểm quan trọng của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chứng nhận chỉ có giá trị trong 2 năm. Điều này đặt ra yêu cầu doanh nghiệp không chỉ đáp ứng tiêu chí tại thời điểm xét chọn mà còn phải duy trì năng lực, chất lượng và các yếu tố đã được chương trình ghi nhận.

Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại tại cuộc họp.

Ngay trong quá trình nhận hồ sơ, doanh nghiệp được hỗ trợ giải đáp về tiêu chí, cách thể hiện năng lực thực tế, đặc biệt đối với những tiêu chí mới. “Trong suốt thời gian nhận hồ sơ và giải đáp cho doanh nghiệp, chúng tôi cũng phải dành rất nhiều nguồn lực để hỗ trợ. Song song với đội ngũ của Ban Thư ký Chương trình, chúng tôi cũng phải tận dụng các chuyên gia để hỗ trợ giải đáp và hỗ trợ thêm cho các doanh nghiệp”, ông Hoàng Minh Chiến cho biết.

Không chỉ hỗ trợ trong quá trình xét chọn, chương trình còn hướng tới cả những doanh nghiệp chưa đáp ứng tiêu chí. Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ vẫn có cơ hội tham gia nếu chứng minh được năng lực và đáp ứng hệ thống tiêu chí. Thực tế, có doanh nghiệp phải đến kỳ xét chọn thứ ba, thứ tư mới được công nhận.

Ông Hoàng Minh Chiến cũng nhấn mạnh, việc được công nhận không đồng nghĩa doanh nghiệp mặc nhiên duy trì vị trí trong Chương trình. Trong thời gian 2 năm, nếu doanh nghiệp không duy trì các yêu cầu hoặc có vi phạm, sản phẩm có thể bị đưa ra khỏi Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Các trường hợp sử dụng sai mục đích biểu trưng hoặc chứng nhận cũng được quy định về trách nhiệm và việc thu hồi.

Bởi vậy, sau mỗi chu kỳ 2 năm, doanh nghiệp muốn tiếp tục đồng hành phải một lần nữa chứng minh năng lực và đáp ứng các tiêu chí của Chương trình. Đây cũng là lý do có những doanh nghiệp liên tục được công nhận qua nhiều kỳ, trong khi một số doanh nghiệp khác có thể không còn nằm trong danh mục.

Các cơ quan thông tấn, báo chí quan tâm nhiều nội dung liên quan đến Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

“Thương hiệu quốc gia không được xem như một danh hiệu có giá trị vĩnh viễn, mà là sự ghi nhận đối với việc đáp ứng một hệ thống tiêu chí tại từng thời điểm, đi kèm yêu cầu duy trì và phát triển”, ông Hoàng Minh Chiến nhận định.

Cùng với đó, Chương trình đang hướng tới việc xây dựng một chiến lược Thương hiệu quốc gia Việt Nam cho giai đoạn mới đến năm 2035, định hướng đến năm 2045. Trong tổng thể Chương trình, xét chọn chỉ là một trong nhiều hoạt động. Các nhóm hoạt động còn lại gồm tuyên truyền, nâng cao nhận thức; năng lực doanh nghiệp thông qua đào tạo, tập huấn, diễn đàn, chuyên gia; quảng bá Chương trình cùng các sản phẩm được công nhận.

Với cách vận hành đó, Thương hiệu quốc gia Việt Nam được xác định không phải một giải thưởng trao một lần rồi kết thúc. Việc được công nhận mở ra một chặng đường đồng hành tiếp theo, trong đó doanh nghiệp vừa được hỗ trợ để phát triển thương hiệu, vừa phải chủ động duy trì những giá trị đã được ghi nhận.

Sau khi có sản phẩm được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, doanh nghiệp được tiếp tục đồng hành trong các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, mở rộng thị trường. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng phải có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định của Chương trình và duy trì trong suốt hai năm công nhận có hiệu lực.