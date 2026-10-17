Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026: Tăng trọng số đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững

499 sản phẩm của 277 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia năm 2026. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Bộ Công Thương vừa tổ chức Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026, với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt”.

Kỳ xét chọn năm nay tiếp tục dựa trên ba giá trị cốt lõi của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, gồm “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”. Quy trình xét chọn được tổ chức chặt chẽ, công khai, khách quan, với sự tham gia, phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia và đơn vị liên quan trong quá trình rà soát, xác minh, đánh giá doanh nghiệp.

So với giai đoạn trước, kỳ xét chọn năm 2026 ưu tiên hơn các yếu tố như năng lực nghiên cứu và phát triển; ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; quản trị và khai thác tài sản trí tuệ; phát triển nguồn nhân lực; trách nhiệm xã hội; năng lực thích ứng với thị trường và khả năng phát triển bền vững.

Những điều chỉnh này thể hiện định hướng của chương trình trong giai đoạn mới. Theo đó, sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia không chỉ cần duy trì chất lượng và uy tín mà còn đòi hỏi doanh nghiệp liên tục đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị mới và nâng cao sức cạnh tranh trước những thay đổi nhanh chóng của thị trường, công nghệ và chuỗi giá trị toàn cầu.

Với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt”, chương trình hướng tới kết nối các giá trị về chất lượng, trí tuệ và khát vọng của doanh nghiệp Việt Nam. Chất lượng tiếp tục là nền tảng, đổi mới sáng tạo là động lực và năng lực tiên phong là yếu tố thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao vị thế trên thị trường.

Việc công bố các sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia năm 2026 tiếp tục khẳng định định hướng phát triển thương hiệu gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam năng động, sáng tạo và đáng tin cậy trên trường quốc tế.