Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026: Gọi tên 227 doanh nghiệp tiêu biểu

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu tại buổi họp. (Ảnh: Bộ Công Thương)

Chiều 29/9 tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu và cung cấp thông tin chính thức về Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 2136/QĐ-BCT công nhận 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.

Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), cho biết một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của kỳ xét chọn lần thứ 10 là sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong hệ thống tiêu chí đánh giá.

Nổi bật nhất là trọng số dành cho nhóm tiêu chí "Đổi mới, sáng tạo" được nâng mạnh từ 180 điểm lên 300 điểm trong tổng thang điểm 1.000, tương đương 30% tổng số điểm. Sự điều chỉnh này phản ánh rõ định hướng của Chương trình trong giai đoạn mới: xây dựng thương hiệu không chỉ dựa trên chất lượng sản phẩm và vị thế thị trường, mà phải gắn chặt với nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học-công nghệ, tài sản trí tuệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực.

Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 16/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 1.500 đại biểu với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt.”

Toàn bộ quá trình xét chọn được thực hiện chặt chẽ, đa tầng, bảo đảm nguyên tắc khách quan, công khai và minh bạch. Cục Xúc tiến thương mại rà soát, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trước khi chuyển tới Ban Chuyên gia đánh giá, chấm điểm. Song song đó, Cục phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp trong các lĩnh vực thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, lao động và môi trường.

Đặc biệt, kết quả đánh giá còn được bổ sung bằng các đánh giá độc lập về mức độ nhận biết thương hiệu, sức khỏe tài chính và xếp hạng tín dụng. Với những nội dung cần làm rõ, Cục tổ chức xác minh, thẩm định thực tế và yêu cầu doanh nghiệp giải trình, bổ sung tài liệu. Kết quả cuối cùng được tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ và lấy ý kiến Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam trước khi trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại cung cấp thông tin về chương trình. (Ảnh: Bộ Công Thương)

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho hay theo Brand Finance, năm 2026, giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã đạt mức 462,279 tỷ USD, tăng tới 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32/193 quốc gia được xếp hạng. Đặc biệt, trong giai đoạn 2020-2026, tỷ lệ doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia góp mặt trong Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam đã tăng từ 42% lên 50%.

Chỉ tính riêng trong Top 10 thương hiệu giá trị nhất năm 2026, đã có tới 5 doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia, chiếm khoảng 69,1% tổng giá trị của toàn nhóm. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho tiềm lực, sự trưởng thành và sức vươn lên mạnh mẽ của các doanh nghiệp đầu tàu.

Hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái khẳng định việc xây dựng thương hiệu quốc gia mang ý nghĩa chiến lược. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương hỗ trợ doanh nghiệp sau công nhận, đặc biệt chú trọng vào quản trị thương hiệu, chuyển đổi Số, chuyển đổi Xanh và gắn kết xúc tiến thương mại với mở rộng thị trường./.