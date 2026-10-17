Thương hiệu quốc gia tiếp sức hàng tiêu dùng Việt vươn xa

Con số 13 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia không chỉ thể hiện nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp trong nâng cao chất lượng sản phẩm, mà còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh trong chiến lược phát triển thương hiệu. Bên lề Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 tối 16/10 tại Hà Nội, trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, bà Lê Thị Nga - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nghiên cứu và Phát triển (R&D) sản phẩm tại Masan Consumer đã chia sẻ về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng và khát vọng đưa thương hiệu Việt vươn ra thị trường quốc tế.

Bà Lê Thị Nga – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nghiên cứu và Phát triển (R&D) sản phẩm tại Masan Consumer

Doanh nghiệp có 13 sản phẩm Thương hiệu quốc gia

- Thưa bà, năm nay, có 13 sản phẩm của Masan Consumer được công nhận là Thương hiệu quốc gia. Xin bà chia sẽ đôi điều về kết quả ấn tượng này?

Bà Lê Thị Nga: Hôm nay, công ty chúng tôi rất vui và tự hào khi trải qua một kỳ xét chọn rất khắt khe và công tâm để có 13 sản phẩm của Masan Consumer được công nhận là Thương hiệu quốc gia năm 2026. Đây không chỉ là kết quả của ngày hôm nay, mà là nỗ lực của hơn 10.000 nhân viên chúng tôi trong suốt 25 năm qua, mỗi ngày góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người Việt Nam thông qua những sản phẩm có chất lượng ngày càng cao.

Mọi người chắc hẳn đều nhớ đến nước tương Chin-su, nước mắm Chin-su, tương ớt Chin-su, cà phê Vinacafé, nước tăng lực Wake-up 247 hay nước khoáng Vĩnh Hảo. Đó là những sản phẩm tiêu biểu được bình chọn trong giai đoạn này.

Sự ghi nhận hôm nay khiến chúng tôi càng tăng thêm trách nhiệm và cam kết với người tiêu dùng. Bởi chúng tôi luôn làm sản phẩm bằng tình yêu, làm cho chính cha mẹ, con cái và những người thân yêu của mình. Vì thế, mỗi sản phẩm luôn chứa đựng tình yêu mà những người Masan gửi đến người tiêu dùng.

Nỗ lực đưa hàng tiêu dùng Việt ra thế giới

- Với vai trò là doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia, bà có thể cho biết Masan xác định vai trò và trách nhiệm của mình như thế nào trong việc nâng cao vị thế của hàng tiêu dùng Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế?

Bà Lê Thị Nga: Ở thị trường trong nước, chúng tôi liên tục giới thiệu sản phẩm mới trong các ngành hàng của mình. Ở thị trường quốc tế, chúng tôi đang từng bước hiện thực hóa chiến lược Go Global, với sản phẩm đã có mặt tại 26 quốc gia ở châu Á, Bắc Mỹ và châu Âu. Đó cũng là sự khẳng định rằng hàng hóa Việt Nam hoàn toàn có thể có mặt trên thị trường quốc tế và cạnh tranh trực tiếp bằng chính chất lượng và bản sắc riêng của Việt Nam.

Chúng tôi tin rằng, thông điệp từ sự bình chọn hôm nay không chỉ dành cho Masan Consumer mà còn cho các doanh nghiệp Việt Nam, để ngày càng vươn ra thế giới, không chỉ phục vụ 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam mà còn mang bản sắc Việt Nam đến với 8 tỷ người tiêu dùng trên thế giới.

13 sản phẩm của Masan Consumer được vinh danh Thương hiệu quốc gia

- Các tiêu chí của chương trình Thương hiệu quốc gia năm nay có ý nghĩa định hướng như thế nào cho chiến lược sản phẩm của Masan, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước và thế giới như bà vừa chia sẻ?

Bà Lê Thị Nga: Bộ tiêu chí của chương trình lần này rất sắc sảo, tập trung vào ba yếu tố: chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh. Tôi tin đây chính là kim chỉ nam để các doanh nghiệp tiếp tục phát triển và đồng hành trên hành trình này.

Về chất lượng: Ngày nay, thực phẩm và đồ uống không chỉ cần ngon và an toàn. Chất lượng còn là lời khẳng định cam kết của doanh nghiệp: hàng hóa luôn được truy xuất nguồn gốc, nguyên liệu và công thức được đảm bảo, quy trình sản xuất được giám sát chặt chẽ. Điều này không chỉ dừng ở sản phẩm xuất xưởng tại nhà máy mà còn trải dài trên toàn bộ hệ thống phân phối cũng như các thương hiệu, để mang đến cho người tiêu dùng những giá trị mới.

Về đổi mới sáng tạo: Năm nay, tiêu chí này được nâng trọng số lên tới 30% tổng số điểm. Điều đó cho thấy, chương trình đặt trọng tâm vào đổi mới sáng tạo như con đường phát triển, rất nhất quán với Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị: lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực trung tâm cho tăng trưởng và lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Masan Consumer là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực này. Chúng tôi luôn đổi mới sáng tạo thông qua đội ngũ nghiên cứu và phát triển am hiểu sâu sắc hành vi và mong đợi của người tiêu dùng, cùng với khoa học - kỹ thuật tiên tiến và công nghệ mới, để mang đến những sản phẩm ngày càng chất lượng cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau.

Về năng lực cạnh tranh: Các sản phẩm của Masan Consumer luôn chiếm thị phần rất lớn. Điều đó thể hiện nỗ lực của chúng tôi trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh không chỉ cho Masan mà cho cả các doanh nghiệp Việt Nam.

Ba tiêu chí này sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng phát triển hơn, tự tin hơn để vươn xa không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn cầu.

- Xin cảm ơn bà!

Chiều tối 16/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Bộ Công Thương tổ chức Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026. Tại kỳ xét chọn năm 2026, có 499 sản phẩm, dịch vụ của 227 doanh nghiệp được vinh danh.