Thương hiệu quốc gia mở đường nâng vị thế hàng Việt

Từ dấu ấn sản xuất đến giá trị thương hiệu

Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ. Chương trình được triển khai thực hiện từ năm 2003, với mục tiêu đẩy mạnh phát triển Thương hiệu quốc gia thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển các thương hiệu mạnh trên thị trường, qua đó quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam là quốc gia có nền sản xuất phát triển, có nhiều hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng tầm vị thế thương hiệu Việt trên thị trường trong nước và quốc tế.

Qua nhiều năm triển khai, Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã ngày càng khẳng định là một trong những Chương trình uy tín, chất lượng. Số doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia liên tục tăng qua các năm, từ 30 doanh nghiệp năm 2008 lên 190 doanh nghiệp năm 2024 và 227 doanh nghiệp năm 2026.

Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, câu chuyện của hàng Việt không còn dừng ở việc sản phẩm được sản xuất trong nước hay có mặt tại bao nhiêu thị trường. Khi yêu cầu của người tiêu dùng và đối tác ngày càng cao, giá trị của một sản phẩm Việt được quyết định bởi chất lượng, khả năng đổi mới, mức độ đáp ứng tiêu chuẩn và năng lực tạo dựng niềm tin.

Với Tổng công ty May 10-CTCP, Thương hiệu quốc gia được nhìn nhận gắn với hành trình hơn 80 năm. Ảnh: Trần Hương

Ở góc độ đó, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam không chỉ là sự ghi nhận đối với những sản phẩm, doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí về chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong. Quan trọng hơn, đây là một trong những nền tảng để doanh nghiệp nâng cấp cách tiếp cận thị trường, qua đó góp phần thay đổi nhận diện về sản phẩm “Made in Vietnam”.

Thực tế từ hai doanh nghiệp tiếp tục được công nhận Thương hiệu quốc gia năm 2026 là Tổng Công ty May 10-CTCP và Khóa Việt - Tiệp cho thấy quá trình này không thể hình thành trong ngày một ngày hai. Với Tổng công ty May 10-CTCP, Thương hiệu quốc gia được nhìn nhận gắn với hành trình hơn 80 năm và triết lý “Chất lượng là uy tín, là danh dự của doanh nghiệp”. Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Hoàng Thế Nhu – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10-CTCP cho rằng, Thương hiệu quốc gia không phải là “chiếc áo khoác lộng lẫy” để doanh nghiệp tự mãn, mà đặt lên vai doanh nghiệp một sứ mệnh và trách nhiệm lớn hơn.

Đó là trách nhiệm với người tiêu dùng trong nước thông qua những sản phẩm đạt chuẩn mực quốc tế nhưng phù hợp với vóc dáng, văn hóa người Việt; trách nhiệm đại diện cho năng lực sản xuất Việt Nam khi sản phẩm được đưa tới hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ; đồng thời là trách nhiệm tiên phong trong xanh hóa và chuyển đổi số.

Cách nhìn này cho thấy một thay đổi quan trọng trong định vị thương hiệu: giá trị của sản phẩm Việt không chỉ nằm ở bản thân sản phẩm, mà còn ở những tiêu chuẩn đứng phía sau sản phẩm đó.

Với Khóa Việt - Tiệp, câu chuyện lại bắt đầu từ một ngành hàng rất cụ thể nhưng gắn trực tiếp với an ninh, an toàn và tài sản của người sử dụng. Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, ông Lê Đức Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khóa Việt - Tiệp, cho rằng việc được công nhận Thương hiệu quốc gia là sự ghi nhận đối với hành trình xây dựng chất lượng, uy tín và niềm tin với người tiêu dùng.

Việc được công nhận Thương hiệu quốc gia là sự ghi nhận đối với hành trình xây dựng chất lượng, uy tín và niềm tin với người tiêu dùng của Khoá Việt Tiệp.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đã duy trì Thương hiệu quốc gia qua nhiều kỳ xét chọn, khẳng định vị thế Việt Tiệp là một trong những thương hiệu khoá “quốc dân”. Nhưng theo ông Lê Đức Phương, vấn đề quan trọng không nằm ở số lần được vinh danh, mà ở khả năng duy trì những giá trị đã được ghi nhận trong một thị trường liên tục thay đổi. “Đạt được Thương hiệu quốc gia đã khó, nhưng giữ được niềm tin của thị trường qua nhiều năm còn khó hơn. Đây là điều Khoá Việt Tiệp luôn trăn trở, đổi mới mẫu mã, đa dạng sản phẩm nhằm chinh phục người tiêu dùng”, ông Lê Đức Phương chia sẻ.

Đổi mới để nâng vị thế sản phẩm Việt

Nếu chất lượng là điều kiện nền tảng, đổi mới là yếu tố giúp hàng Việt thoát khỏi cách cạnh tranh dựa chủ yếu vào chi phí và từng bước dịch chuyển lên những nấc thang giá trị cao hơn. Tại May 10, giá trị “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong” được cụ thể hóa bằng việc nâng cấp hệ thống quản trị chất lượng, số hóa dữ liệu kiểm tra lỗi, đầu tư phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế và ứng dụng công nghệ mô phỏng thiết kế 3D.

Việc hàng trăm mã hàng được phát triển trên không gian 3D trong một năm, rút ngắn thời gian tạo mẫu từ khoảng 2 tuần xuống còn vài ngày, cho thấy đổi mới công nghệ không chỉ là câu chuyện về thiết bị. Đằng sau đó là khả năng rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, tiết kiệm nguyên phụ liệu và giảm rác thải mẫu.

Tương tự, định hướng “Nhà máy Xanh” của May 10 với việc chuyển đổi hệ thống lò hơi sang nhiên liệu sinh khối và phát triển điện mặt trời áp mái cho thấy tiêu chuẩn môi trường ngày càng trở thành một bộ phận của giá trị sản phẩm.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và phải đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Khi tiêu chuẩn xanh, công nghệ và quản trị trở thành một phần của năng lực cạnh tranh, “Made in Vietnam” không thể chỉ được hiểu là lợi thế về nguồn gốc, mà phải đi cùng khả năng đáp ứng các chuẩn mực của thị trường.

Ở Khóa Việt - Tiệp, quá trình nâng giá trị sản phẩm được thể hiện qua sự chuyển dịch từ các dòng khóa cơ truyền thống sang hệ sinh thái gồm khóa và phụ kiện cửa nhôm, khóa điện tử thông minh và các giải pháp an ninh cho không gian sống hiện đại.

Theo ông Lê Đức Phương, năng lực tiên phong không nhất thiết chỉ thể hiện bằng việc đi trước, mà quan trọng hơn là khả năng chủ động thay đổi để tạo ra giá trị mới. Một doanh nghiệp có lịch sử lâu đời muốn tiếp tục phát triển phải vừa gìn giữ những giá trị đã tạo nên uy tín thương hiệu, vừa đủ nhanh để thích ứng với công nghệ, thị trường và thế hệ khách hàng mới.

Cùng với May 10 và Khoá Việt Tiệp, 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia 2026 cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp trong nâng tầm giá trị sản phẩm Việt bằng chất lượng, công nghệ và sản phẩm phù hợp với nhu cầu hiện tại. Đó cũng là ý nghĩa rộng hơn của ba giá trị cốt lõi mà Chương trình Thương hiệu quốc gia đặt ra. “Chất lượng” tạo nền tảng cho niềm tin; “Đổi mới, sáng tạo” tạo khả năng thích ứng và gia tăng giá trị; còn “Năng lực tiên phong” tạo động lực để doanh nghiệp chủ động thay đổi. Khi ba yếu tố này được chuyển thành năng lực sản xuất và giá trị sản phẩm, biểu trưng Thương hiệu quốc gia không chỉ mang ý nghĩa nhận diện. Nó có thể trở thành một dấu hiệu để thị trường nhận biết những nỗ lực nâng chuẩn của doanh nghiệp Việt.