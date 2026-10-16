Thương hiệu quốc gia mạnh phải bắt đầu từ doanh nghiệp và chuỗi giá trị

Ngày 16/10/2026, Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Bộ Công Thương tổ chức Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

Phát biểu tại lễ công bố, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Danh hiệu Thương hiệu quốc gia không chỉ là niềm vinh dự tự hào mà còn là cam kết danh dự đối với người tiêu dùng và trách nhiệm với hình ảnh đất nước. Mỗi sản phẩm mang thương hiệu Việt phải là một lời khẳng định mạnh mẽ về chất lượng, chữ tín và khát vọng vươn mình ra thế giới.

Dẫn đánh giá từ Brand Finance, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 đã tăng lên trên 462 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32/193 quốc gia; tổng giá trị 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam đạt 43 tỷ USD, tăng 11% so với năm trước, Thủ tướng đánh giá: “Những con số đó không chỉ phản ánh sự phát triển bứt phá của nền kinh tế mà còn thể hiện niềm tin ngày càng cao đối với sản phẩm Việt Nam. Thương hiệu không chỉ là tài sản riêng của doanh nghiệp mà còn là sức mạnh cạnh tranh, uy tín và vị thế của một quốc gia”.

Thủ tướng tham quan các gian hàng đạt Thương hiệu quốc gia (Ảnh: BTC)

Tại lễ công bố, Hội đồng thương hiệu quốc gia đã vinh danh 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm xuất sắc được tôn vinh và công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Trong số 227 doanh nghiệp được vinh danh lần này, có những doanh nghiệp đã được vinh danh Thương hiệu quốc gia nhiều lần như Công ty CP Tập đoàn Hòa Bình, Công ty CP Giao Hàng Tiết Kiệm, Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu, Công ty TNHH Dừa Lương Quới, Công ty CP Tập đoàn Ngọc Diệp, Tổng công ty May 10…

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng, cần nghiêm túc nhìn nhận, không ít sản phẩm tốt vẫn thiếu thương hiệu đủ mạnh; giá trị gia tăng và khả năng làm chủ thị trường còn hạn chế. Doanh thu xuất khẩu của các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia mới chiếm khoảng 11% doanh thu của chính các doanh nghiệp này, tương đương khoảng 2,3% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Đầu tư nghiên cứu, công nghệ lõi, bảo hộ sở hữu trí tuệ và chống hàng giả có mặt chưa đáp ứng yêu cầu.

“Chúng ta không chỉ cần tạo ra sản phẩm tốt mà phải xây dựng được thương hiệu mạnh; không chỉ dừng lại ở biết sản xuất mà phải làm chủ giá trị và thị trường khẳng định vị thế dẫn dắt”, Thủ tướng kỳ vọng.

Do đó, để thương hiệu Việt thực sự vươn xa, lớn mạnh, Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng về đổi mới mô hình phát triển, doanh nghiệp, doanh nhân; Chủ động tăng năng suất, gia tăng giá trị nội địa, mở rộng thị phần và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu; Coi thương hiệu là tài sản chiến lược dài hạn. Doanh nghiệp đầu tàu phải đi trước, mở đường, dẫn dắt bằng hành động và lan tỏa chuẩn mực chất lượng, quản trị, trách nhiệm xã hội

Đồng thời, các doanh nghiệp phải đầu tư thực chất cho năng lực cốt lõi, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tăng cường nghiên cứu phát triển, làm chủ công nghệ, thiết kế và sáng chế; nâng chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc

Thủ tướng yêu cầu cần “Chuyển từ “làm ra tại Việt Nam” sang “sáng tạo bởi Việt Nam”; từ cạnh tranh bằng giá sang chinh phục bằng chất lượng, công nghệ và uy tín”. Cùng với đó, chuyển từ phát triển riêng lẻ sang liên kết, cùng nâng cấp chuỗi giá trị Việt Nam. Doanh nghiệp lớn dẫn dắt hệ sinh thái, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao công nghệ, chất lượng và quản trị. Hợp tác lành mạnh, chia sẻ nguồn lực, cùng xây dựng ngành hàng và chuỗi cung ứng vững chắc.

“Không thể có thương hiệu quốc gia mạnh nếu thiếu doanh nghiệp và chuỗi giá trị mạnh”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại lễ công bố, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, trong giai đoạn tới, Bộ Công Thương xác định Chương trình phải chuyển mạnh từ xét chọn - tôn vinh sang kiến tạo - đồng hành.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại lễ công bố (Ảnh: BTC)

Theo đó, Bộ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp theo toàn bộ vòng đời thương hiệu, từ xây dựng, quản trị, định giá đến bảo hộ tài sản trí tuệ và xử lý tranh chấp thương hiệu ở nước ngoài, trên nền tảng dữ liệu số về doanh nghiệp và thị trường. Bên cạnh đó, gắn chặt xây dựng thương hiệu với xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch; phát huy các hiệp định thương mại tự do và mạng lưới Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài để thương hiệu Việt hiện diện bài bản, lâu dài tại các thị trường trọng điểm.