Thương hiệu quốc gia: Khẳng định uy tín, nâng tầm sức cạnh tranh Việt Nam

Thương hiệu doanh nghiệp gắn với uy tín quốc gia

Trong cạnh tranh kinh tế toàn cầu, chất lượng sản phẩm là điều kiện cần, nhưng để chiếm lĩnh thị trường và tạo dựng vị thế lâu dài, doanh nghiệp còn cần một thương hiệu đủ mạnh. Thương hiệu không chỉ giúp người tiêu dùng nhận diện sản phẩm mà còn phản ánh năng lực quản trị, trình độ công nghệ, văn hóa kinh doanh và mức độ tin cậy của doanh nghiệp. Khi những giá trị ấy được khẳng định qua nhiều doanh nghiệp, nhiều ngành hàng, thương hiệu Việt Nam có thêm nền tảng để nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Sau hơn hai thập kỷ, chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam ngày càng cho thấy vai trò trong việc định hình chuẩn mực xây dựng thương hiệu. Với ba giá trị cốt lõi “Chất lượng, Đổi mới sáng tạo, Năng lực tiên phong”, chương trình hướng tới phát triển những thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp có sức cạnh tranh, qua đó nâng cao hình ảnh, uy tín hàng hóa, dịch vụ Việt Nam và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thương hiệu không còn chỉ được nhìn nhận qua mức độ nhận diện hay hoạt động quảng bá, mà phải được chứng minh bằng chất lượng ổn định, năng lực đổi mới, khả năng đáp ứng yêu cầu thị trường và trách nhiệm đối với xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh: “Danh hiệu Thương hiệu quốc gia không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là cam kết danh dự đối với người tiêu dùng và trách nhiệm với hình ảnh đất nước". (Ảnh: DUY MINH)

Theo số liệu được công bố tại buổi lễ, năm 2025, các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia đạt doanh thu hơn 2,5 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 133 nghìn tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho hơn 760 nghìn lao động. Trong khi đó, theo Brand Finance, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 đạt hơn 462 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32 trong 193 quốc gia.

Những con số này cho thấy thương hiệu ngày càng gắn với quy mô và sức mạnh của nền kinh tế. Tuy nhiên, quy mô sản xuất lớn hay sự hiện diện tại nhiều thị trường chưa đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đã làm chủ được giá trị thương hiệu. Theo đánh giá tại lễ công bố, doanh thu xuất khẩu của các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia mới chiếm khoảng 11% tổng doanh thu của chính các doanh nghiệp này, tương đương khoảng 2,3% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Đầu tư cho nghiên cứu, công nghệ lõi, bảo hộ sở hữu trí tuệ và chống hàng giả vẫn còn những hạn chế.

Thực tế ấy đặt ra yêu cầu chuyển từ năng lực sản xuất sang năng lực sáng tạo, từ đưa hàng hóa ra thị trường sang xây dựng vị thế thương hiệu, từ cạnh tranh chủ yếu bằng chi phí sang cạnh tranh bằng chất lượng, công nghệ và uy tín. Danh hiệu Thương hiệu quốc gia vì thế không phải đích đến cuối cùng, mà là động lực để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện năng lực và duy trì những chuẩn mực đã được ghi nhận.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh: “Danh hiệu Thương hiệu quốc gia không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là cam kết danh dự đối với người tiêu dùng và trách nhiệm với hình ảnh đất nước. Mỗi sản phẩm mang thương hiệu Việt phải là một lời khẳng định mạnh mẽ về chất lượng, chữ tín và khát vọng vươn mình ra thế giới”.

Thông điệp đó cho thấy mối quan hệ hai chiều giữa thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu quốc gia. Doanh nghiệp tạo ra sản phẩm có chất lượng, xây dựng niềm tin với khách hàng và chinh phục thị trường sẽ đóng góp vào uy tín hàng hóa Việt Nam. Ngược lại, một hình ảnh quốc gia đáng tin cậy có thể tạo thêm thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận đối tác, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Giữ nền tảng chất lượng, tạo động lực đổi mới

Trong lĩnh vực dược phẩm, xây dựng thương hiệu không chỉ là câu chuyện cạnh tranh thị trường, mà còn gắn trực tiếp với chất lượng, tính an toàn và trách nhiệm đối với sức khỏe người tiêu dùng. Đây cũng là lĩnh vực mà niềm tin được tích lũy qua thời gian, bằng sự nhất quán trong chất lượng sản phẩm, năng lực nghiên cứu và việc tuân thủ các chuẩn mực sản xuất.

Tại lễ công bố năm 2026, Công ty Cổ phần Traphaco có 8 thương hiệu sản phẩm được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, gồm Boganic, Hoạt huyết dưỡng não Traphaco, Cebraton, Tottri, Methorphan, Antot, Dibetalic và Seacan. Việc tiếp tục có sản phẩm được vinh danh qua nhiều kỳ xét chọn là dấu mốc đối với doanh nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu duy trì chất lượng và không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh.

Traphaco đã đầu tư phát triển các vùng trồng dược liệu theo tiêu chuẩn GACP-WHO, ứng dụng khoa học và công nghệ trong nghiên cứu, sản xuất, đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tiếp nhận và làm chủ các công nghệ dược phẩm tiên tiến. Những hướng đi này góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, phát huy giá trị nguồn dược liệu và tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn của thương hiệu dược Việt.

Xây dựng thương hiệu không chỉ là câu chuyện cạnh tranh thị trường, mà còn gắn trực tiếp với chất lượng, tính an toàn và trách nhiệm đối với sức khỏe người tiêu dùng. (Ảnh: TRẦN LONG)

Ông Nguyễn Huy Văn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Traphaco, cho biết việc được công nhận Thương hiệu quốc gia là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của doanh nghiệp trong quá trình xây dựng chất lượng và uy tín sản phẩm. Theo định hướng của công ty, Traphaco tiếp tục kiên định với chiến lược “Đông dược cao cấp - Tân dược chất lượng cao”, kết hợp giá trị dược liệu Việt Nam với thành tựu khoa học hiện đại, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng và phát triển bền vững làm định hướng xuyên suốt.

Trong giai đoạn tới, việc nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, mở rộng hợp tác và tiếp cận sâu hơn với thị trường quốc tế sẽ là những yêu cầu quan trọng đối với Traphaco cũng như các doanh nghiệp dược trong nước. Danh hiệu Thương hiệu quốc gia tạo thêm động lực, nhưng khả năng phát triển bền vững vẫn phụ thuộc vào chất lượng thực chất, năng lực đổi mới và sự tin tưởng của người tiêu dùng.

Chuyên trang Thương hiệu quốc gia: Kết nối giá trị Việt trên nền tảng số

Để thương hiệu Việt có thể vươn xa, bên cạnh năng lực của doanh nghiệp và chính sách hỗ trợ của Nhà nước, việc cung cấp thông tin chính xác, có hệ thống và dễ tiếp cận đối với thị trường cũng ngày càng quan trọng. Một sản phẩm có chất lượng tốt sẽ khó phát huy hết tiềm năng nếu đối tác chưa có đủ thông tin để tìm hiểu, đánh giá năng lực doanh nghiệp và kiểm chứng uy tín thương hiệu.

Ngày 16/10/2026, trong khuôn khổ Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10, Báo Nhân Dân ra mắt giao diện mới Chuyên trang Thương hiệu quốc gia Việt Nam trên Báo Nhân Dân điện tử, tại địa chỉ https://thuonghieuquocgia.nhandan.vn. Đây là bước phát triển tiếp theo trong quá trình phối hợp giữa Báo Nhân Dân, Bộ Công thương và đối tác VCCorp nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, quảng bá thương hiệu và hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với thị trường.

Báo Nhân Dân ra mắt giao diện mới Chuyên trang Thương hiệu quốc gia Việt Nam trên Báo Nhân Dân điện tử, tại địa chỉ https://thuonghieuquocgia.nhandan.vn. (Ảnh: DUY MINH)

Sau gần hai năm vận hành kể từ ngày khai trương 22/10/2024, chuyên trang được nâng cấp theo hướng tăng cường tích hợp dữ liệu, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI), cải thiện khả năng tra cứu, đồng thời mở rộng các phiên bản ngôn ngữ để thông tin về doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thuận lợi hơn với độc giả quốc tế.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho biết, quá trình vận hành cho thấy nhu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung và ứng dụng công nghệ mạnh mẽ hơn. Thông qua sự phối hợp với VCCorp, chuyên trang được phát triển theo hướng tích hợp nhiều dữ liệu, hỗ trợ việc tìm kiếm và rà soát thông tin về từng thương hiệu, doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, việc liên kết và giới thiệu doanh nghiệp Việt Nam ra quốc tế có ý nghĩa quan trọng. Chuyên trang được định hướng phát triển các phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Nga và tiếng Hàn Quốc, tạo thêm điều kiện để nhà đầu tư, đối tác thương mại và người tiêu dùng nước ngoài tìm hiểu về doanh nghiệp, sản phẩm Việt Nam.

Trong bối cảnh thông tin trên mạng ngày càng phong phú, việc xác định đâu là nguồn tin đáng tin cậy trở thành một vấn đề đáng quan tâm. Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho rằng, trước tình trạng người tiêu dùng phải tiếp nhận nhiều thông tin giả, sai lệch và khó kiểm chứng, vai trò của báo chí chính thống càng trở nên quan trọng. Thông tin được cung cấp trên nền tảng báo chí chính thống có thể tạo thêm cơ sở tham khảo để công chúng và đối tác tìm hiểu về doanh nghiệp, với điều kiện nội dung phải chính xác, khách quan và phản ánh đúng thực tế.

Cùng với việc nâng cấp công nghệ, đổi mới cách thể hiện nội dung cũng là một hướng đi đáng chú ý. Bà Phan Đặng Trà My, Phó Tổng Giám đốc VCCorp kiêm Giám đốc Điều hành Admicro, cho biết việc phối hợp phát triển chuyên trang hướng tới kết hợp tính chính thống, độ tin cậy với những hình thức thể hiện sinh động, phù hợp hơn với nhu cầu tiếp nhận thông tin hiện nay.

Theo đó, các định dạng như Mega Story, ảnh, video và mô hình dữ liệu trực quan có thể được sử dụng linh hoạt trong giới thiệu doanh nghiệp. Việc chuẩn hóa thông tin, triển khai chuyển ngữ và kết nối với các mạng lưới truyền thông tại những thị trường trọng điểm cũng hướng tới mục tiêu tăng khả năng tiếp cận của thương hiệu Việt ở nước ngoài.

Ý nghĩa của chuyên trang không chỉ nằm ở việc tăng khả năng hiện diện trên môi trường số. Với doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội xuất khẩu, thông tin được tổ chức có hệ thống, trình bày bằng ngôn ngữ phù hợp và có thể tra cứu thuận tiện sẽ hỗ trợ quá trình giới thiệu năng lực, cung cấp hồ sơ và trao đổi với đối tác. Đây cũng là cơ sở để các câu chuyện về chất lượng, công nghệ, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm của doanh nghiệp Việt Nam được truyền tải rộng rãi hơn.

Tuy nhiên, truyền thông không thể thay thế năng lực thực chất của doanh nghiệp. Công nghệ giúp thông tin dễ tiếp cận hơn, nhưng để chuyển sự quan tâm thành hợp tác và đơn hàng, doanh nghiệp vẫn phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, giá cả, khả năng cung ứng, tiêu chuẩn kỹ thuật và dịch vụ. Vì vậy, hiệu quả của một nền tảng quảng bá thương hiệu cần được nhìn nhận không chỉ qua lượng thông tin được lan tỏa, mà còn qua khả năng hỗ trợ kết nối thị trường và củng cố niềm tin đối với hàng hóa Việt Nam.