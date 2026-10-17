Thương hiệu quốc gia: Đổi mới sáng tạo trở thành yêu cầu trọng tâm

Với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt”, Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 do Bộ Công thương tổ chức tiếp tục khẳng định vai trò của thương hiệu trong nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế. Qua các kỳ xét chọn, số doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia tăng từ 30 doanh nghiệp năm 2008 lên 190 doanh nghiệp năm 2024 và 227 doanh nghiệp năm 2026. Sự gia tăng này cho thấy ngày càng nhiều doanh nghiệp quan tâm xây dựng thương hiệu gắn với chất lượng sản phẩm, năng lực quản trị và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường.

Đáng chú ý, tại kỳ xét chọn năm 2026, nhóm tiêu chí “Đổi mới, sáng tạo” được nâng từ 180 lên 300 điểm, chiếm 30% tổng số điểm. Các nội dung về nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, quản trị tài sản trí tuệ, phát triển nguồn nhân lực và trách nhiệm xã hội được chú trọng hơn.

Sự điều chỉnh này phản ánh yêu cầu mới đối với doanh nghiệp Việt Nam. Trong môi trường cạnh tranh hiện nay, chất lượng sản phẩm vẫn là nền tảng, nhưng để duy trì vị thế lâu dài, doanh nghiệp còn phải nâng cao năng lực công nghệ, tổ chức sản xuất, quản trị và phát triển thị trường. Thương hiệu không thể chỉ được xây dựng bằng hoạt động quảng bá mà phải được chứng minh qua giá trị thực chất và sự tin tưởng của người tiêu dùng.

Cùng với đó, xây dựng thương hiệu cần gắn với văn hóa kinh doanh trung thực, minh bạch, trách nhiệm với xã hội và môi trường. Như Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: “Thương hiệu có thể được tạo dựng bằng chất lượng và sáng tạo, nhưng chỉ có thể trường tồn bằng chữ tín”.

Chất lượng là nền tảng để phát triển

Từ thực tiễn doanh nghiệp, việc duy trì chất lượng và liên tục đổi mới là những yếu tố quyết định khả năng giữ vững danh hiệu. Ông Tal Cohen, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sữa TH, cho biết TH xây dựng chuỗi sản xuất khép kín “từ đồng cỏ đến ly sữa”, kiểm soát các khâu từ nguồn thức ăn, nguồn nước, chăm sóc đàn bò đến chế biến, bảo quản và đóng gói sản phẩm.

Bên cạnh đầu tư công nghệ cao, doanh nghiệp chú trọng phát triển các dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, thúc đẩy tiêu dùng xanh, sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm tác động đến môi trường. Theo ông Tal Cohen, TH có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam trong sáu kỳ liên tiếp, với 19 sản phẩm được vinh danh năm 2026. Đây là sự ghi nhận cho nỗ lực phát triển sản phẩm chất lượng quốc tế tại Việt Nam.

Ông Tal Cohen, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Sữa TH, nhận biểu trưng Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. (Ảnh: MINH DUY)

Ông cho rằng danh hiệu cần vượt ra ngoài ý nghĩa tôn vinh, trở thành động lực để doanh nghiệp làm chủ công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Định hướng của TH trong thời gian tới là tiếp tục gắn phát triển thương hiệu với công nghệ cao, thực hiện các tiêu chuẩn ESG, phát triển kinh tế tuần hoàn và không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng.

Ở lĩnh vực dược phẩm, bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Tổng Giám đốc Marketing và Đổi mới, Công ty cổ phần Dược phẩm Hoa Linh, cho rằng giá trị cốt lõi của Thương hiệu quốc gia trước hết nằm ở niềm tin của người tiêu dùng. “Mỗi thương hiệu quốc gia giống như một giấy chứng nhận về danh dự của Nhà nước, được tạo nên bởi tiêu chuẩn và khẳng định bằng hành động của cả quốc gia và doanh nghiệp”, bà Dung chia sẻ.

Theo bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Tổng Giám đốc Marketing và Đổi mới, Công ty cổ phần Dược phẩm Hoa Linh: Giá trị cốt lõi của Thương hiệu quốc gia trước hết nằm ở niềm tin của người tiêu dùng. (Ảnh: MINH DUY)

Theo bà, khi người tiêu dùng tin tưởng sản phẩm, họ sẽ tự tin lựa chọn và có xu hướng gắn bó lâu dài hơn. Với Hoa Linh, việc bốn nhãn hàng Dạ Hương, Bảo Thanh, Ngọc Châu và Nguyên Xuân liên tiếp được công nhận Thương hiệu quốc gia là niềm vinh dự, đồng thời phản ánh nỗ lực duy trì chất lượng và phát triển ổn định trong nhiều năm. “Đây không phải là thành tích tại một thời điểm, mà còn thể hiện chúng tôi đã xây dựng được một hệ sinh thái có chung một chuẩn mực”, bà Dung nói. Doanh nghiệp tiếp tục lấy các tiêu chí của chương trình làm thước đo trong nghiên cứu, sản xuất, quản trị và chăm sóc khách hàng.

Với đặc thù ngành dược phẩm, Hoa Linh theo đuổi hướng kết hợp tri thức y học cổ truyền phương Đông với khoa học, công nghệ hiện đại. Theo bà Dung, chất lượng là nền tảng, đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng, còn năng lực tiên phong giúp doanh nghiệp xây dựng vị thế trên thị trường. Việc cải tiến nghiên cứu, bào chế, bao bì và tính tiện dụng cũng góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe hằng ngày của người tiêu dùng.

Xây dựng thương hiệu gắn với thị trường

Câu chuyện của Richy cho thấy khả năng duy trì danh hiệu cũng đòi hỏi doanh nghiệp liên tục thích ứng với nhu cầu khách hàng. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Chiến lược Richy Group, cho rằng giữ vững danh hiệu Thương hiệu quốc gia có khi còn khó hơn đạt được danh hiệu lần đầu, bởi doanh nghiệp phải tiếp tục chứng minh những giá trị đã xây dựng. Sau 25 năm phát triển, Richy kiên trì với định hướng thấu hiểu người tiêu dùng Việt Nam và đổi mới sản phẩm theo nhu cầu thị trường.

“Lợi thế của một doanh nghiệp Việt đó là việc chúng tôi đang được làm bánh cho chính những người tiêu dùng Việt, việc chúng tôi được thấu hiểu từ khẩu vị hằng ngày của người tiêu dùng cho đến từng món quà của ngày Tết”, ông Hiếu chia sẻ.

Theo ông, các sản phẩm Richy đã có mặt tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và các nước ASEAN. Tuy nhiên, để mở rộng thị trường, chất lượng sản phẩm cần đi cùng khả năng chứng minh năng lực cung ứng và xây dựng niềm tin với đối tác.

“Để đưa sản phẩm bánh kẹo Việt Nam ra với thế giới thì cần đến chất lượng ở trên quầy kệ, nhưng song song với đó sẽ cần sự đồng hành và hỗ trợ từ các cơ quan truyền thông để làm sao gia tăng được niềm tin đối với các đối tác”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Ở lĩnh vực dược phẩm, ông Lê Văn Sảng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nam Dược, cho biết doanh nghiệp được vinh danh lần thứ ba với hai sản phẩm Siro Ho Bảo Nhi Nhi và Sủi Thanh Nhiệt Limkor. Theo ông, các kênh thông tin chính thống có thể hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu năng lực với đối tác nước ngoài, nhất là tại những thị trường mà thương hiệu Việt Nam chưa được biết đến rộng rãi.

Theo ông Trung Hiếu - Phó Tổng Giám đốc Chiến lược Richy Group, các kênh thông tin chính thống có thể hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu năng lực với đối tác nước ngoài, nhất là tại những thị trường mà thương hiệu Việt Nam chưa được biết đến rộng rãi. (Clip: TIẾN KHÔI)

Đối với ngành cà-phê, ông Thái Như Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp, cho rằng xây dựng thương hiệu quốc gia cần gắn với hệ sinh thái sản xuất minh bạch, trách nhiệm và đổi mới công nghệ. Thương hiệu không chỉ là câu chuyện của riêng doanh nghiệp mà còn gắn với người nông dân, vùng nguyên liệu và chuỗi cung ứng.

Những thực tiễn trên cho thấy sức cạnh tranh của thương hiệu Việt được tạo dựng từ nhiều yếu tố, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò tổ chức sản xuất, đổi mới công nghệ và phát triển thị trường; người lao động, nông dân cùng các đối tác trong chuỗi cung ứng góp phần tạo nên giá trị sản phẩm.

Ông Thái Như Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp, cho rằng xây dựng thương hiệu quốc gia cần gắn với hệ sinh thái sản xuất minh bạch, trách nhiệm và đổi mới công nghệ. (Ảnh: MINH DUY)

Danh hiệu Thương hiệu quốc gia vì vậy cần được xem là động lực để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện năng lực, chứ không phải đích đến cuối cùng. Như Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: “Mỗi thương hiệu mạnh là một niềm tự hào Việt Nam; mỗi doanh nghiệp vươn tầm là một đóng góp vào nâng cao sức mạnh và vị thế quốc gia”. Để thông điệp ấy trở thành hiện thực, mỗi doanh nghiệp cần kiên trì với chất lượng, đổi mới sáng tạo và chữ tín, đồng thời chủ động tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.