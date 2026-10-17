Thương hiệu quốc gia đặt ra yêu cầu mới với doanh nghiệp thép

Là một trong số các doanh nghiệp thép được vinh danh Thương hiệu quốc gia 2 lần liên tiếp, việc tiếp tục được công nhận là Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 vừa khẳng định những nỗ lực của Thép Miền Nam VNSTEEL trong xây dựng thương hiệu, vừa đặt ra yêu cầu duy trì chất lượng, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên lề Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10, phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với ông Lê Việt - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam VNSTEEL về những định hướng này.

Ông Lê Việt - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam VNSTEEL

Thương hiệu quốc gia - vinh dự gắn với trách nhiệm

- Thưa ông, năm 2026, doanh nghiệp đã được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia. Dấu mốc đặc biệt này có ý nghĩa như thế nào đối với doanh nghiệp trên hành trình xây dựng và phát triển?

Ông Lê Việt: Năm 2026, Thép Miền Nam VNSTEEL vinh dự tiếp tục được công nhận là Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Chúng tôi tự hào về sự ghi nhận này, đồng thời nhận thức rằng Thương hiệu quốc gia không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm đối với khách hàng, các công trình và đặc biệt là các thế hệ người lao động đã gắn bó, đóng góp công sức xây dựng và phát triển Thép Miền Nam trong suốt thời gian qua.

Thông qua chương trình vinh danh, chúng tôi càng tự hào khi khẳng định thương hiệu Thép Miền Nam VNSTEEL đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước, với sản phẩm được sử dụng tại các công trình trọng điểm như sân bay Long Thành, các công trình cầu đường và hạ tầng đang được phát triển tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tự hào khi đưa sản phẩm thép mang thương hiệu Việt xuất khẩu sang các thị trường quốc tế. Việc được công nhận là Thương hiệu quốc gia Việt Nam góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận và thâm nhập các thị trường mới, trong đó có châu Âu và các nước phát triển. Đây cũng là sự khẳng định về năng lực, uy tín của Thép Miền Nam nói riêng và doanh nghiệp Việt Nam nói chung trên thị trường quốc tế.

Cụ thể hóa ba tiêu chí bằng hành động thực chất

- Thương hiệu Quốc gia là một chương trình đặc biệt do Chính phủ Việt Nam khởi xướng, tôn vinh các thương hiệu Việt xuất sắc đáp ứng đầy đủ bộ 3 tiêu chí “Chất lượng - Đổi mới sáng tạo - Năng lực tiên phong”. Thép Miền Nam VNSTEEL đã đáp đã đáp ứng những tiêu chí nêu trên ra sao để duy trì vị thế Thương hiệu quốc gia qua nhiều kỳ xét chọn?

Ông Lê Việt: Thép Miền Nam xác định ba tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia phải được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trước hết, chất lượng là nền tảng. Thép Miền Nam luôn duy trì khẩu hiệu “Thép Miền Nam - Nền tảng cho tương lai vững bền”, khẳng định chất lượng sản phẩm là yếu tố tiên quyết, có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp trên thương trường.

Về đổi mới sáng tạo, chúng tôi tập trung khai thác hiệu quả công nghệ lò điện hồ quang. Thép Miền Nam đã đầu tư đồng bộ dây chuyền luyện và cán thép với hệ thống thiết bị hiện đại, lựa chọn công nghệ lò điện hồ quang - một trong những công nghệ tiên tiến, cho phép sử dụng thép phế liệu để tái chế, phục vụ sản xuất thép thành phẩm. Qua đó, doanh nghiệp từng bước thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, tận dụng nguồn nguyên liệu thép phế liệu trong nước và nhập khẩu, đồng thời giảm phát thải trong quá trình sản xuất.

Với công nghệ này, lượng phát thải CO₂ của Thép Miền Nam ở mức khoảng 0,5 tấn cho mỗi tấn thép thành phẩm, tiệm cận mức tiêu chuẩn được doanh nghiệp đề cập của châu Âu. Đây là cơ sở để Thép Miền Nam tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, hướng tới phát triển bền vững và tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Bên cạnh đó, Thép Miền Nam chú trọng bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên trong hoạt động sản xuất. Cụ thể, doanh nghiệp áp dụng quy trình tuần hoàn nước, tối ưu hóa việc sử dụng nước trong sản xuất và đưa nước trở lại dây chuyền để tái sử dụng. Giải pháp này góp phần giảm lượng nước tiêu thụ, hạn chế nước thải ra môi trường, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới phát triển bền vững.

Đổi mới công nghệ, thúc đẩy sản xuất thép bền vững

- Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ triển khai những giải pháp nào để duy trì vị thế thương hiệu quốc gia, tiếp tục chinh phục người tiêu dùng, thưa ông?

Ông Lê Việt: Đối với Thép Miền Nam, danh hiệu Thương hiệu quốc gia Việt Nam vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa đặt ra yêu cầu và trách nhiệm lớn trong việc duy trì chất lượng, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư công nghệ tiên tiến vào quá trình luyện và cán thép liên tục, hướng tới sản xuất các sản phẩm thép có mác thép cao, đáp ứng yêu cầu của các công trình trọng điểm quốc gia. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị, từ khâu nhập nguyên liệu, điều phối sản xuất đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường.

Về trách nhiệm với cộng đồng và môi trường, Thép Miền Nam sẽ tiếp tục đầu tư công nghệ xử lý khói bụi và chất thải rắn trong quá trình sản xuất, hướng tới sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm thiểu tác động đến môi trường. Đặc biệt, với công nghệ lò điện hồ quang, doanh nghiệp tận dụng thép phế liệu làm nguyên liệu đầu vào, tái chế để sản xuất thép thành phẩm, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và hạn chế lãng phí tài nguyên. Đây cũng là định hướng để Thép Miền Nam duy trì giá trị thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện cam kết phát triển bền vững.

Đối với các phụ phẩm trong quá trình sản xuất như xỉ lò, Thép Miền Nam cũng tìm hướng tái sử dụng làm phụ gia cho ngành xi măng và nguyên liệu sản xuất vật liệu bê tông nhẹ, góp phần tận dụng tài nguyên và hạn chế chất thải. Bên cạnh đó, doanh nghiệp từng bước sử dụng các nguồn năng lượng mới, trong đó có điện mặt trời, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm tác động đến môi trường.

- Xin cảm ơn ông!

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam tôn vinh doanh nghiệp có sản phẩm đáp ứng ba tiêu chí cốt lõi: Chất lượng - Đổi mới sáng tạo - Năng lực tiên phong. Danh hiệu không chỉ ghi nhận nỗ lực xây dựng thương hiệu mà còn đặt ra yêu cầu duy trì chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Với doanh nghiệp, giá trị Thương hiệu quốc gia cần được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm, niềm tin của người tiêu dùng và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước, quốc tế.