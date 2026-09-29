Thương hiệu quốc gia cần được bảo chứng bằng chất lượng

Danh hiệu tạo niềm tin, chất lượng tạo sức cạnh tranh

Được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam là dấu mốc ghi nhận quá trình xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để danh hiệu thực sự tạo ra lợi thế trên thị trường, doanh nghiệp cần duy trì chất lượng, đổi mới công nghệ, kiểm soát nguồn nguyên liệu và nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Thực tiễn từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực thép, dược phẩm và gia vị cho thấy, giá trị thương hiệu không chỉ nằm ở sự ghi nhận mà còn được quyết định bởi khả năng thực hiện những cam kết với thị trường.

Với doanh nghiệp, Thương hiệu quốc gia không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực xây dựng thương hiệu mà còn góp phần củng cố niềm tin của khách hàng, đối tác. Trong những ngành hàng có mức độ cạnh tranh cao, danh hiệu có thể tạo thêm cơ sở để doanh nghiệp tiếp cận thị trường, song không thể thay thế năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Ông Lê Việt, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL.

Chia sẻ với PV Báo Công Thương tại buổi họp giới thiệu và cung cấp thông tin Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 diễn ra chiều 29/9, ông Lê Việt, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL, cho biết việc sản phẩm tiếp tục đạt Thương hiệu quốc gia trước hết là sự ghi nhận đối với chất lượng và uy tín được nhiều thế hệ người lao động xây dựng, gìn giữ. Danh hiệu góp phần củng cố niềm tin của khách hàng, nhà thầu và đối tác khi lựa chọn sản phẩm Thép Miền Nam, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp tiếp tục ổn định chất lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất và phục vụ khách hàng.

Tuy nhiên, theo ông Lê Việt, thương hiệu mới là một trong những cơ sở để doanh nghiệp bắt đầu cạnh tranh khi tiếp cận thị trường mới. Để có được đơn hàng và duy trì quan hệ với khách hàng, doanh nghiệp phải chứng minh năng lực thực chất, từ sản lượng, tiến độ giao hàng đến khả năng đáp ứng những yêu cầu riêng của từng thị trường.

Thực tế này cho thấy, đối với các ngành sản xuất công nghiệp như thép, uy tín thương hiệu cần được bảo đảm bằng năng lực cung ứng ổn định, chất lượng đồng đều và khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Khi thị trường ngày càng đòi hỏi cao, danh hiệu chỉ phát huy giá trị bền vững nếu đi cùng quá trình đầu tư nâng cao năng lực sản xuất và quản trị.

TS. Nguyễn Quang Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh.

Ở lĩnh vực thực phẩm bảo vệ sức khỏe, giá trị của danh hiệu được thể hiện rõ qua khả năng củng cố niềm tin người tiêu dùng. Tiến sĩ Nguyễn Quang Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh cho biết doanh nghiệp lần đầu được công nhận Thương hiệu quốc gia cho ba sản phẩm cách đây hai năm. Theo ông, sự ghi nhận này có ý nghĩa trong giai đoạn ngành thực phẩm chức năng xuất hiện nhiều biến động, khiến người tiêu dùng khó phân biệt sản phẩm và thương hiệu đáng tin cậy.

“Nhờ có Thương hiệu quốc gia nên người tiêu dùng đã hiểu rõ hơn và có niềm tin rất lớn đối với chúng tôi trong bối cảnh mà ngành có rất nhiều biến động”, ông Nguyễn Quang Thái chia sẻ.

Từ thực tế hoạt động của doanh nghiệp, ông cho rằng sự ghi nhận chính thức từ Chương trình Thương hiệu quốc gia là một căn cứ góp phần tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng. Hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm trong các sự kiện xúc tiến thương mại cũng giúp doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận khách hàng và mở rộng nhận diện thương hiệu.

Dù vậy, niềm tin chỉ được duy trì khi chất lượng sản phẩm và uy tín doanh nghiệp được bảo đảm. Ông Nguyễn Quang Thái cho biết, Thái Minh sẽ tăng cường truyền thông về các sản phẩm đạt danh hiệu, đồng thời cam kết giữ vững chất lượng, uy tín để không ảnh hưởng đến giá trị chung của các sản phẩm Thương hiệu quốc gia.

Từ góc độ này, xây dựng thương hiệu không thể chỉ dừng ở hoạt động quảng bá sau khi được công nhận. Doanh nghiệp cần duy trì các tiêu chuẩn đã cam kết, minh bạch thông tin sản phẩm và bảo đảm chất lượng trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh.

Kiểm soát chuỗi cung ứng, nâng tầm thương hiệu Việt

Nếu chất lượng là nền tảng của thương hiệu thì năng lực kiểm soát chuỗi cung ứng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng để doanh nghiệp duy trì cam kết với thị trường. Điều này đặc biệt rõ ở những ngành hàng sử dụng nguyên liệu nông sản, gia vị và dược liệu, nơi chất lượng đầu vào có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thành phẩm.

Ông Nguyễn Trung Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Dh Foods cho biết doanh nghiệp đang tiếp tục mở rộng nhà máy, tìm kiếm và phát triển hợp tác với các trang trại nhằm kiểm soát nguồn nguyên liệu từ khâu sản xuất, thu hoạch đến chế biến và đưa sản phẩm tới người tiêu dùng. Định hướng của doanh nghiệp là phát triển các sản phẩm theo hướng tự nhiên, sử dụng nguyên liệu Việt Nam và từng bước nâng cao khả năng kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất.

Theo ông Dũng, nguồn nguyên liệu trong nước phong phú là một lợi thế, nhưng việc kiểm soát chất lượng vẫn gặp khó khăn do tiêu chuẩn giữa các trang trại chưa đồng nhất, nhiều cơ sở sản xuất chưa được đầu tư bài bản. Đáng chú ý, khâu sơ chế sau thu hoạch là một trong những công đoạn khó kiểm soát, có thể ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu trước khi đưa vào nhà máy.

Ông Nguyễn Trung Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Dh Foods.

“Hiện nay chúng tôi đang phải làm việc trực tiếp với từng farm một để có thể đầu tư hoặc tư vấn cho họ”, ông Dũng cho biết. Mục tiêu là bảo đảm nguyên liệu được vận chuyển kịp thời sau thu hoạch hoặc sơ chế trong điều kiện phù hợp trước khi chuyển về nhà máy.

Cách tiếp cận này cho thấy xây dựng thương hiệu gắn chặt với việc tổ chức vùng nguyên liệu và nâng cao năng lực quản trị chuỗi cung ứng. Với các sản phẩm sử dụng nguyên liệu nông nghiệp, việc kiểm soát từ đầu vào không chỉ giúp duy trì chất lượng mà còn tạo cơ sở để doanh nghiệp minh bạch hơn về quy trình sản xuất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và đối tác.

Đối với Dh Foods, danh hiệu Thương hiệu quốc gia còn gắn với động lực tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn sản xuất. Ông Nguyễn Trung Dũng cho biết trong tháng vừa qua, nhà máy đã được nâng chuẩn từ BRC B+ lên A+. Theo doanh nghiệp, đây là bước tiến trong việc đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm và mở rộng khả năng tiếp cận hệ thống phân phối, khách hàng quốc tế.

Trong khi đó, với ngành thép, yêu cầu nâng cao giá trị thương hiệu gắn nhiều hơn với đổi mới công nghệ, tự động hóa, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Ông Lê Việt cho biết, Thép Miền Nam tiếp tục đầu tư cho chất lượng sản phẩm, ứng dụng công nghệ tự động trong quản trị, đồng thời hướng tới sản xuất thép chất lượng cao, thân thiện với môi trường và phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật, bảo vệ môi trường.

“Ba giá trị là chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong phải được thể hiện bằng công việc hằng ngày”, ông Lê Việt nhấn mạnh.

Từ thực tiễn của các doanh nghiệp, có thể thấy mỗi lĩnh vực có những yêu cầu khác nhau trong quá trình xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên, điểm chung là danh hiệu chỉ tạo ra giá trị lâu dài khi doanh nghiệp liên tục đầu tư, cải tiến và bảo đảm những cam kết với khách hàng.

Bên cạnh nỗ lực tự thân của doanh nghiệp, cơ chế hỗ trợ từ phía cơ quan quản lý cũng là vấn đề được đặt ra. Theo ông Nguyễn Quang Thái, bên cạnh việc chủ động đầu tư nguồn lực truyền thông và giữ vững chất lượng, doanh nghiệp mong muốn có thêm sự phối hợp giữa Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan. Ông đề xuất nghiên cứu cơ chế khuyến khích phù hợp đối với sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia trong các chương trình đấu thầu, mua sắm của Nhà nước, qua đó tạo thêm động lực cho doanh nghiệp cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài.

Đề xuất này đặt ra yêu cầu cần nghiên cứu kỹ về cơ chế, tiêu chí và phạm vi áp dụng, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành. Đồng thời, việc hỗ trợ doanh nghiệp cần gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và giá trị gia tăng của sản phẩm Việt Nam, thay vì chỉ dừng ở việc gia tăng nhận diện danh hiệu.

Thương hiệu quốc gia vì thế không chỉ là dấu mốc của từng doanh nghiệp mà còn là một phần hình ảnh hàng hóa Việt Nam trên thị trường. Khi doanh nghiệp chủ động nâng cao chất lượng, đổi mới công nghệ, kiểm soát nguồn nguyên liệu và thực hiện nhất quán các cam kết, danh hiệu mới có thể chuyển hóa thành niềm tin, cơ hội thị trường và năng lực cạnh tranh bền vững.

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 ghi nhận 499 sản phẩm của các doanh nghiệp đạt danh hiệu. Đây là sự ghi nhận đối với nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới sáng tạo và xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam. Danh hiệu được xét chọn trên cơ sở các giá trị cốt lõi “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”, hướng tới thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thị trường và gia tăng giá trị thương hiệu Việt.