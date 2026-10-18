Thương hiệu quốc gia: 'Bệ phóng' cho hàng Việt vươn xa

Từ chất lượng sản phẩm đến tấm hộ chiếu ra thị trường quốc tế

Con đường đưa hàng Việt ra thế giới không chỉ được quyết định bởi năng lực sản xuất hay lợi thế về giá. Tại những thị trường có yêu cầu cao, chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn phát triển bền vững và uy tín thương hiệu ngày càng trở thành những điều kiện quan trọng để doanh nghiệp tạo dựng vị thế. Trong hành trình ấy, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam không đơn thuần là sự ghi nhận đối với sản phẩm, doanh nghiệp, mà còn góp phần củng cố niềm tin của đối tác, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường và nâng tầm giá trị hàng hóa Việt Nam.

Với Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, hành trình đưa cà phê Việt Nam đến những thị trường khó tính là quá trình chuyển đổi từ tư duy thu mua nông sản sang đầu tư chế biến, chuẩn hóa chất lượng và xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu quốc tế. Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Thái Như Hiệp, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp cho biết, bước ngoặt quan trọng của doanh nghiệp là nhận ra không thể chỉ dừng lại ở việc thu mua, mà phải chủ động đáp ứng những tiêu chuẩn và yêu cầu mà thị trường thế giới đặt ra.

Vĩnh Hiệp lựa chọn phát triển cà phê hữu cơ

Vĩnh Hiệp lựa chọn phát triển cà phê hữu cơ, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn như 4C, Rainforest Alliance và Fairtrade. Hiện, Vĩnh Hiệp là một trong những đơn vị đầu tiên của Việt Nam và thế giới có cà phê Robusta được chứng nhận hữu cơ. Doanh nghiệp cũng đầu tư vào truy xuất nguồn gốc, minh bạch dữ liệu và phát triển vùng nguyên liệu, tạo điều kiện để người nông dân Tây Nguyên từng bước tham gia vào chuỗi sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Với doanh nghiệp, những tiêu chuẩn này không đơn thuần là yêu cầu kỹ thuật, mà là điều kiện để tiếp cận thị trường. Ông Thái Như Hiệp cho rằng, khi chất lượng được chứng minh, dữ liệu được minh bạch và vùng nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, sản phẩm sẽ có thêm cơ hội được thị trường quốc tế đón nhận.

“Dấu mốc đáng nhớ của Vĩnh Hiệp là năm 2024, khi lô cà phê Robusta hữu cơ đầu tiên sau khi được chứng nhận được khách hàng Nhật Bản lựa chọn. Kết quả này tiếp thêm động lực để doanh nghiệp kiên trì với mô hình đã lựa chọn, đồng thời mở rộng việc hướng dẫn nông hộ, hợp tác xã và người dân tham gia phát triển nông nghiệp hữu cơ”, ông Thái Như Hiệp chia sẻ.

Hiện Vĩnh Hiệp đặt mục tiêu xây dựng 24.000 ha cà phê chất lượng cao với quan điểm kiên định là nâng cao giá trị sản phẩm trên nền tảng vùng nguyên liệu đạt chuẩn. Khả năng truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải khí nhà kính và chứng minh sản phẩm không gây mất rừng được đặt trong quá trình tổ chức sản xuất. Doanh nghiệp hướng tới việc đáp ứng yêu cầu riêng của từng quốc gia, từng thị trường nhập khẩu, qua đó tạo sự ổn định cho cả người nông dân và hệ sinh thái sản xuất.

Ở lĩnh vực phân bón, Công ty CP Phân bón Bình Điền nhìn nhận Thương hiệu quốc gia như một lợi thế về uy tín trong hoạt động kinh doanh và xuất khẩu. Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, ông Phan Văn Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền cho biết, ngay sau khi được công nhận, doanh nghiệp đã chuẩn hóa hệ thống nhận diện thương hiệu, từ tài liệu, hình ảnh đến cách thức truyền thông trên các nền tảng, hướng tới sự thống nhất và chuyên nghiệp trong mắt đối tác, khách hàng.

Đặc biệt, trong hoạt động xuất khẩu, danh hiệu Thương hiệu quốc gia giúp sản phẩm Bình Điền có thêm cơ sở tạo dựng niềm tin. Nhiều đối tác nước ngoài nhìn nhận sản phẩm không chỉ là hàng hóa của một doanh nghiệp Việt Nam, mà còn đại diện cho hình ảnh quốc gia Việt Nam. Đây là lợi thế đáng kể trong bối cảnh thị trường có nhiều sản phẩm tương đồng.

Tại thị trường trong nước, sự ghi nhận này cũng góp phần củng cố niềm tin của người nông dân đối với sản phẩm phân bón Đầu Trâu. Ông Phan Văn Tâm cho biết sau khi đạt danh hiệu, doanh số của Bình Điền ghi nhận xu hướng tăng trưởng ổn định, nhưng giá trị lớn hơn nằm ở niềm tin của thị trường. Khi người nông dân hiểu sản phẩm thuộc Chương trình Thương hiệu quốc gia của Chính phủ, mức độ tin tưởng tăng lên, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trách nhiệm của doanh nghiệp về chất lượng và uy tín.

Từ thực tiễn đó, Thương hiệu quốc gia không chỉ hỗ trợ hoạt động giới thiệu sản phẩm, mà còn tạo động lực để doanh nghiệp tự rà soát, hoàn thiện nghiên cứu, quản trị và trách nhiệm với khách hàng. Sự công nhận từ chương trình vì thế cần được chuyển hóa thành năng lực thực chất, giúp doanh nghiệp duy trì niềm tin và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Khẳng định bản sắc Việt, gia tăng giá trị hàng hóa

Cũng là một doanh nghiệp có nhiều sản phẩm xuất khẩu, Công ty CP Secoin lựa chọn một hướng đi khác: kết hợp năng lực sản xuất với những giá trị văn hóa Việt Nam để tạo dấu ấn riêng trên thị trường quốc tế.

Ông Đinh Hồng Kỳ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Secoin, cho biết doanh nghiệp đã có 12 năm liên tục đạt danh hiệu Thương hiệu quốc gia. Với 37 năm phát triển và 9 nhà máy tại Việt Nam, Secoin từng trải qua giai đoạn phải tự xây dựng thương hiệu từ những bước đi ban đầu, khi sản phẩm bắt đầu được xuất khẩu ra nước ngoài.

Theo ông Đinh Hồng Kỳ, việc được Chính phủ công nhận thông qua quy trình xét chọn nghiêm ngặt mang lại giá trị lớn đối với doanh nghiệp. Dù sản phẩm đã có mặt tại khoảng 60 quốc gia, sự ghi nhận này vẫn tạo thêm niềm tin cho đối tác quốc tế, đồng thời tiếp sức để doanh nghiệp tiếp tục phát triển sản phẩm mang giá trị Việt và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Đáng chú ý, với Secoin, lợi thế cạnh tranh không chỉ nằm ở sản phẩm hay năng lực sản xuất, mà còn ở khả năng đưa các giá trị văn hóa vào hàng hóa. Ông Đinh Hồng Kỳ cho rằng doanh nghiệp cần khai thác thế mạnh Việt Nam từ nguyên liệu, nguồn nhân lực đến lịch sử, văn hóa và những câu chuyện riêng của đất nước. Trong bối cảnh người tiêu dùng quốc tế không chỉ tìm kiếm công năng sử dụng, những sản phẩm có chiều sâu văn hóa và bản sắc riêng có thêm cơ hội tạo dấu ấn.

Tuy nhiên, đưa văn hóa vào sản phẩm không có nghĩa giữ nguyên mọi yếu tố truyền thống mà thiếu sự thích ứng. Theo ông Đinh Hồng Kỳ, doanh nghiệp cần biết cách “chuyển ngữ” văn hóa, giữ được bản sắc nhưng điều chỉnh thiết kế để phù hợp với thị hiếu, tập quán quốc tế. Sự kết hợp với các nhà thiết kế nước ngoài, cùng chất lượng sản phẩm, việc tham gia chuỗi cung ứng và đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững, là những yếu tố giúp hàng hóa mang giá trị Việt có thể tiếp cận thị trường toàn cầu.

Đưa hàng Việt ra thế giới vì thế không chỉ là câu chuyện về kim ngạch hay số lượng thị trường xuất khẩu. Đó còn là hành trình xây dựng uy tín quốc gia thông qua từng sản phẩm, từng cam kết về chất lượng và từng trải nghiệm của khách hàng. Khi doanh nghiệp biết kết hợp tiêu chuẩn quốc tế với thế mạnh sản xuất và bản sắc Việt Nam, Thương hiệu quốc gia sẽ trở thành điểm tựa để hàng hóa Việt Nam gia tăng giá trị, củng cố vị thế và tiến xa hơn trên thị trường toàn cầu.