Thương hiệu quốc gia, bệ phóng cho các sản phẩm Masan vươn toàn cầu

Theo Quyết định 2136/QĐ-BCT ngày 29/8/2026,Bộ Công Thương công nhận 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốcgia Việt Nam năm 2026. Trong đó, Masan Consumer cùng hai công ty thành viên làVinacafé Biên Hòa và Nước khoáng Vĩnh Hảo góp mặt với 13 dòng sản phẩm thuộcnhiều ngành hàng tiêu dùng.

Thương hiệu nước mắm CHIN-SU được người tiêu dùng lựa chọn.

CHIN-SU có nhiều dòng sản phẩm chủ lực đượccông nhận như: tương ớt, nước mắm, gia vị… Vinacafé Biên Hòa góp mặt với cácsản phẩm cà phê Vinacafé, Wake-up, Phil Café Việt, nước tăng lực Wake-up 247 vàngũ cốc dinh dưỡng B’fast. Trong khi đó, Nước khoáng Vĩnh Hảo có ba dòng sảnphẩm gồm Vĩnh Hảo, Lemona và Vihawa.

Chinhphục người tiêu dùng bằng nghiên cứu đổi mới sáng tạo

Để được công nhận Thương hiệu quốc gia, cácsản phẩm phải đáp ứng những tiêu chí về chất lượng, đổi mới sáng tạo và nănglực tiên phong. Với Masan Consumer, đây cũng là những yếu tố được doanh nghiệpchú trọng trong quá trình phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu.

Đằng sau các sản phẩm quen thuộc trên thịtrường là quá trình nghiên cứu để hiểu người tiêu dùng cần gì, mong muốn điềugì và làm thế nào để sản phẩm ngày càng tốt hơn.

Masan Consumer hiện có đội ngũ nghiên cứu vàphát triển sản phẩm (R&D) gồm hơn 150 chuyên gia, cùng sự hỗ trợ của hơn 50chuyên gia quốc tế. Tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo người tiêu dùng (CIC), doanhnghiệp tiếp nhận ý kiến từ hơn 1.000 người tiêu dùng mỗi tháng để cải tiến côngthức, hương vị và trải nghiệm sử dụng sản phẩm.

Các sản phẩm mới còn được thử nghiệm thôngqua hệ thống bán lẻ WinCommerce trước khi mở rộng ra thị trường. Theo MasanConsumer, cách làm này giúp doanh nghiệp rút ngắn khoảng 50% thời gian pháttriển và đưa sản phẩm đến người tiêu dùng dưới 12 tháng.

Từ năm 2002 đến 2025, Masan Consumer đã giớithiệu khoảng 1.200 sản phẩm mới. Trong giai đoạn 2017–2025, các sản phẩm mớiđóng góp khoảng 20% doanh thu của doanh nghiệp.

Không chỉ phát triển thêm sản phẩm, doanhnghiệp còn hướng đến việc nâng cao chất lượng, sự tiện lợi và trải nghiệm sửdụng, phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ: Năm nay, tiêu chí Đổi mới sáng tạo được nâng trọng số lên tới 30% tổngsố điểm. Masan Consumer luôn đổi mới sáng tạo thông qua đội ngũ nghiên cứu vàphát triển am hiểu sâu sắc hành vi và mong đợi của người tiêu dùng, cùng vớikhoa học kỹ thuật tiên tiến và công nghệ mới, để mang đến những sản phẩm ngàycàng chất lượng cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau.

Bộ sưu tập Chin-su quen thuộc với nhiều người tiêu dùng Việt.

Hành trình quảng bá văn hóa ẩm thực Việt

Việc liên tục cải tiến và phát triển sảnphẩm cũng góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh của Masan Consumer.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghinhận doanh thu thuần 21.536 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Trong đó, doanhthu CHIN-SU tăng 15,7%, là một trong những động lực tăng trưởng chính.

Bên cạnh thị trường Việt Nam, Masan Consumerđang từng bước đưa các thương hiệu của mình tiếp cận người tiêu dùng quốc tế.Đến nay, sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt tại 26 thị trường.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, các sản phẩmCHIN-SU đã hiện diện tại hệ thống Costco ở Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Woolworths tạiAustralia. Các nền tảng thương mại điện tử như Amazon, Weee! và Coupang cũnggiúp doanh nghiệp tiếp cận thêm khách hàng quốc tế.

Tập đoàn Masan có 19 thương hiệu sảnphẩm/dịch vụ thuộc 5 công ty thành viên được vinh danh Thương hiệu quốc gia2026. Các công ty thành viên và liên kếtcủa Tập đoàn Masan đều là những công ty dẫn đầu các lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, thịt có thương hiệu, bánlẻ, chuỗi F&B, dịch vụ tài chính và sản xuất vật liệu công nghiệp. Đây đềulà những lĩnh vực đang tăng trưởng cao trong nền kinh tế Việt Nam.