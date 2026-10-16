Thương hiệu quốc gia 2026: Khi uy tín doanh nghiệp trở thành sức mạnh quốc gia

Ngày 16/10, tại Hà Nội, Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Bộ Công Thương tổ chức Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

Lễ Công bố là sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, nhằm ghi nhận và tôn vinh những sản phẩm, doanh nghiệp tiêu biểu đáp ứng các tiêu chí của Chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, cho biết: Sau 23 năm triển khai và tròn 10 kỳ xét chọn, số doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia đã tăng hơn 7 lần, từ 30 doanh nghiệp năm 2008 lên 227 doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại.

Ông Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ảnh: Moit

Đặc biệt, con số ấn tượng nhất là 14 doanh nghiệp giữ vững danh hiệu liên tục qua cả 10 kỳ, cùng 84 doanh nghiệp được công nhận từ 5 kỳ trở lên.

“Bởi thương hiệu, xét cho cùng, được đo bằng sức bền của chữ tín qua từng thăng trầm của thị trường”, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nói.

Trước yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới, Chương trình xác định không thể đứng yên trong vai người tôn vinh, mà phải trở thành nơi lan tỏa khát vọng vươn lên, để mỗi kỳ xét chọn là một lần nâng chuẩn cho cả cộng đồng doanh nghiệp.

Với tinh thần đó, kỳ xét chọn lần thứ 10 tiếp tục dựa trên ba giá trị cốt lõi “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”, nhưng thước đo đã thay đổi căn bản: trọng số dành cho đổi mới sáng tạo được nâng từ 18% lên 30% tổng thang điểm.

Đồng thời, việc thẩm định đi thẳng vào năng lực nghiên cứu - phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tài sản trí tuệ - đúng những động lực tăng trưởng mà Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định.

Nhìn lại hơn hai thập kỷ, đóng góp lớn nhất của Chương trình là đã đưa việc xây dựng thương hiệu từ nỗ lực đơn lẻ của từng doanh nghiệp trở thành một quá trình có chuẩn mực, có định hướng và có sự kết nối ở tầm quốc gia giữa Nhà nước, doanh nghiệp, địa phương, hiệp hội và các tổ chức hỗ trợ thị trường.

Chuẩn mực ấy đã chuyển hóa thành đầu tư: 227 doanh nghiệp được công nhận năm nay sở hữu gần 5.700 nhãn hiệu, sáng chế, giải pháp hữu ích và hơn 2.400 chứng chỉ, tiêu chuẩn quốc tế.

Quan trọng hơn, các doanh nghiệp này đang lan tỏa chuẩn mực quản trị, công nghệ, chất lượng và văn hóa kinh doanh tới hàng chục nghìn nhà cung ứng trong chuỗi giá trị - theo đúng tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng đội ngũ doanh nghiệp dân tộc lớn mạnh, dẫn dắt và nâng đỡ nhau cùng phát triển.

“Khi một sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam được người tiêu dùng thế giới lựa chọn, cái chúng ta bán ra không chỉ là hàng hóa, mà là năng lực sản xuất, trình độ công nghệ, văn hóa kinh doanh và mức độ tin cậy của cả một quốc gia. Thương hiệu quốc gia, vì thế, phải nằm trong từng trải nghiệm của khách hàng với sản phẩm Việt Nam”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Trong giai đoạn tới, Bộ Công Thương xác định Chương trình phải chuyển mạnh từ xét chọn - tôn vinh sang kiến tạo - đồng hành, tập trung vào bốn hướng.

227 doanh nghiệp được vinh danh Thương hiệu quốc gia năm nay. Ảnh: Moit

Thứ nhất, khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ Chiến lược phát triển Thương hiệu quốc gia Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; gắn kết thương hiệu quốc gia - thương hiệu ngành - thương hiệu địa phương - thương hiệu doanh nghiệp thành một chỉnh thể cộng hưởng.

Thứ hai, hỗ trợ doanh nghiệp theo toàn bộ vòng đời thương hiệu: từ xây dựng, quản trị, định giá đến bảo hộ tài sản trí tuệ và xử lý tranh chấp thương hiệu ở nước ngoài, trên nền tảng dữ liệu số về doanh nghiệp và thị trường.

Thứ ba, gắn chặt xây dựng thương hiệu với xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch; phát huy các hiệp định thương mại tự do và mạng lưới Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài để thương hiệu Việt hiện diện bài bản, lâu dài tại các thị trường trọng điểm.

Thứ tư, giữ gìn uy tín danh hiệu bằng kỷ luật của chính Chương trình: tiêu chí tiếp tục nâng theo chuẩn quốc tế, giám sát cả sau công nhận, kiên quyết đưa ra khỏi Chương trình những trường hợp không còn xứng đáng.