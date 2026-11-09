Thương hiệu hoạt hình mở rộng từ 'vũ trụ điện ảnh' đình đám 'Maya the Bee' có gì hot?

Kiến Lé phiêu lưu ké có tên tiếng Anh là Arnie & Barney. Đây là bộ phim hoạt hình do đạo diễn Sean Heuston thực hiện, với sự hợp tác sản xuất của các hãng phim đến từ Đức, Tây Ban Nha và Ai Len. Sở hữu kinh phí lên đến 11,7 triệu Euro (tương đương khoảng 337 tỷ đồng), tác phẩm gây chú ý khi được phát triển từ thương hiệu hoạt hình đình đám Maya the Bee.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên bộ đôi gây hài Arnie (Lu Lú) và Barney (Lè Le) trở thành nhân vật trung tâm trong một cuộc phiêu lưu riêng, hứa hẹn mang đến những tình huống hài hước, cùng nhiều tiếng cười cho khán giả.

Phim lấy bối cảnh một đợt hạn hán tàn khốc. Đội kiến cứu hộ được huy động để giải cứu thế giới côn trùng đang gặp khó khăn. Khi đội kiến cũng lâm nguy, chính Lu Lú và Lè Le - hai chú kiến tốt bụng nhưng gần như chẳng có chút năng lực nào đã trở thành nhân tố then chốt cứu giúp mọi người.

Nhiệm vụ liều lĩnh của Lu Lú và Lè Le vô tình giúp họ phát hiện một đường dây trục lợi nguồn nước bất hợp pháp đang đe dọa toàn bộ đồng cỏ. Trên hành trình ấy, họ hợp sức với một chú muỗi bí ẩn luôn ước mơ trở thành siêu anh hùng, rồi liên tiếp vướng vào những tình huống dở khóc dở cười.

Bằng sự hỗn loạn, trí tưởng tượng phong phú và vô số pha lập công “nhờ may mắn”, bộ đôi anh hùng bất đắc dĩ phải tìm cách đánh bại những kẻ phản diện để khôi phục nguồn nước. Họ chứng minh rằng, ngay cả những kẻ nhỏ bé, ít được kỳ vọng nhất cũng có thể trở thành huyền thoại.

Đứng sau bộ phim là đạo diễn Sean Heuston, vốn là chuyên gia giám sát hiệu ứng hình ảnh, với hơn 50 bộ phim trong kho tàng sự nghiệp. Từ Úc, New Zealand đến Vương quốc Anh và Đức, ông đã đóng góp chuyên môn cho những tên tuổi lớn trong ngành như Weta, Double Negative và Scanline VFX, tham gia vào một số "bom tấn" nổi tiếng nhất mọi thời đại. Sean Heuston được công nhận là một trong những nghệ sĩ tài năng nhất trong thế hệ của mình.