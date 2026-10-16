Thương hiệu công nghệ Trung Quốc vươn ra toàn cầu, vì sao phương Tây dần hụt hơi?

Kể từ khoảng năm 2010, nhiều thương hiệu Trung Quốc đã chuyển từ vị thế theo sau thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp, thậm chí vượt qua các doanh nghiệp phương Tây. (Nguồn: DW)

Thương hiệu công nghệ Trung Quốc đang tiến lên

Đã có thời điểm GoPro của Mỹ gần như thống lĩnh thị trường toàn cầu camera hành động. Năm 2015, hãng công nghệ Mỹ bán khoảng 6,6 triệu sản phẩm, chiếm hơn 70% thị phần. Tuy nhiên, vị thế tiên phong của GoPro bị lung lay trước sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt từ các đối thủ Trung Quốc.

DJI và Insta360 của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới lần lượt gia nhập thị trường camera hành động vào năm 2019 và 2021. Theo DW, hai thương hiệu này hiện chiếm hơn 90% doanh số camera cầm tay thông minh trên toàn cầu.

Anh Alexander Hannemann, người thường xuyên sử dụng camera hành động để ghi lại những chuyến đi xe máy cho biết, anh đã chuyển từ GoPro sang Insta360 khoảng hai năm trước. Theo anh, chất lượng hình ảnh của sản phẩm mới tốt hơn đáng kể, kể cả khi di chuyển nhanh và vào cua ở tốc độ 80 km/giờ.

Câu chuyện của GoPro phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong ngành công nghệ tiêu dùng toàn cầu.

Kể từ khoảng năm 2010, nhiều thương hiệu Trung Quốc đã chuyển từ vị thế theo sau thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp, thậm chí vượt qua các doanh nghiệp phương Tây trong những lĩnh vực như tivi thông minh, camera hành động, xe điện và robot hút bụi.

Định kiến về hàng hóa Trung Quốc chỉ có giá rẻ, chất lượng thấp cũng dần mất đi cơ sở.

Ông Chris Pereira, doanh nhân người Canada có hơn 20 năm kinh nghiệm tại Trung Quốc nhận định, các doanh nghiệp nước này hiện có khả năng kết hợp giá thành cạnh tranh với chất lượng sản phẩm cao.

Theo ông, hơn một nửa số sản phẩm công nghệ tiêu dùng mới trên toàn cầu đến từ các nhà cung cấp Trung Quốc.

Trong lĩnh vực ô tô điện, BYD, Xpeng và các nhà sản xuất khác của Trung Quốc đã bán gần hai phần ba tổng số ô tô điện trên toàn cầu trong năm ngoái, vượt qua những đối thủ lâu năm như Tesla.

Ở thị trường robot hút bụi, các thương hiệu của đất nước tỷ dân cũng chiếm ưu thế, khiến iRobot, doanh nghiệp Mỹ từng đi đầu trong lĩnh vực này, gặp nhiều khó khăn trong cạnh tranh.

Những diễn biến trên cho thấy, lợi thế của Trung Quốc không còn giới hạn ở quy mô sản xuất hay giá bán. Năng lực phát triển sản phẩm, khả năng nhanh chóng đưa công nghệ mới ra thị trường và sự nhạy bén trước nhu cầu người tiêu dùng đang trở thành những yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp nước này mở rộng ảnh hưởng.

Hệ sinh thái sản xuất tạo lợi thế cạnh tranh

Theo ông Chris Pereira, thành công của doanh nghiệp Trung Quốc bắt nguồn từ sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là môi trường cạnh tranh khốc liệt tại các trung tâm công nghệ như Thâm Quyến, Hàng Châu và Thượng Hải; hệ thống chuỗi cung ứng có mức độ liên kết cao; văn hóa kinh doanh đề cao khả năng triển khai và tốc độ phản ứng.

Tại những trung tâm này, doanh nghiệp có thể tiếp cận mạng lưới nhà cung cấp, linh kiện và dịch vụ sản xuất trong cùng một hệ sinh thái. Điều đó giúp rút ngắn quá trình phát triển sản phẩm, giảm chi phí và nhanh chóng điều chỉnh thiết kế khi xuất hiện yêu cầu mới từ thị trường.

Ông Joey Cheng, nhà sáng lập Prolo Ring, hiểu rõ lợi thế này từ quá trình phát triển doanh nghiệp của mình. Dù công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Mỹ, phần lớn hoạt động sản xuất được thực hiện tại Thâm Quyến, nơi tập trung một phần lớn năng lực sản xuất phần cứng và thiết bị điện tử tiêu dùng của thế giới.

Theo ông Cheng, hệ sinh thái cung ứng tại Thâm Quyến đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát chi phí và phát triển sản phẩm nhanh chóng. Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp, khả năng đưa sản phẩm ra thị trường sớm có thể quyết định cơ hội tồn tại và phát triển.

Bên cạnh chuỗi cung ứng, tự động hóa công nghiệp và việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất cũng góp phần nâng cao năng suất. Sự phối hợp giữa năng lực công nghệ, nguồn lực sản xuất và tốc độ triển khai giúp doanh nghiệp Trung Quốc rút ngắn chu kỳ đổi mới, đồng thời tạo ra các sản phẩm có mức giá cạnh tranh.

Lợi thế này đặt nhiều doanh nghiệp phương Tây trước sức ép lớn. Trong khi các thương hiệu lâu đời có thể sở hữu danh tiếng và nền tảng khách hàng ổn định, những đối thủ Trung Quốc lại có khả năng liên tục cải tiến sản phẩm, nhanh chóng đưa ra phiên bản mới và đáp ứng những phân khúc nhu cầu cụ thể.

Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Trung Quốc không đồng nghĩa với việc con đường mở rộng ra nước ngoài hoàn toàn thuận lợi. Khi sản phẩm ngày càng phổ biến, những câu hỏi liên quan đến quyền riêng tư, bảo mật dữ liệu và mức độ tin cậy cũng trở nên đáng chú ý hơn.

Các nhân viên làm việc trên dây chuyền sản xuất của một nhà máy robot hút bụi ở Thâm Quyến. (Nguồn: Nikkei Asia Review)

Niềm tin dữ liệu trở thành phép thử

Một cuộc thăm dò gần đây được bài viết của DW dẫn lại cho thấy, hơn 90% người châu Âu không tin tưởng các công ty công nghệ Trung Quốc trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong khi khoảng 80% có cùng quan điểm đối với các công ty Mỹ.

Người Đức thể hiện mức độ hoài nghi cao nhất.

Cô Nadine, một blogger du lịch người Đức đang sử dụng sản phẩm của DJI và Insta360 cho biết, cô vẫn lựa chọn thiết bị của các thương hiệu này khi đi du lịch nhưng không muốn sử dụng các sản phẩm châu Á trong nhà.

Robot hút bụi của gia đình cô đến từ một doanh nghiệp Đức, chủ yếu do lo ngại về khả năng thiết bị kết nối với camera và thu thập dữ liệu trong không gian riêng tư.

Mối lo ngại này cho thấy, người tiêu dùng có thể đánh giá các thiết bị công nghệ dựa trên những tiêu chí khác nhau.

Với camera hành động sử dụng ngoài trời, chất lượng hình ảnh và khả năng vận hành có thể là yếu tố quyết định. Trong khi đó, với thiết bị hoạt động bên trong nhà, khả năng thu thập dữ liệu và mức độ an toàn của thông tin cá nhân có thể được đặt lên hàng đầu.

Theo ông Pereira, các thương hiệu Trung Quốc phải chấp nhận một dạng chi phí đặc biệt khi bước vào thị trường nước ngoài: Chi phí tạo dựng niềm tin. Khi người tiêu dùng còn hoài nghi, doanh nghiệp buộc phải chứng minh năng lực bằng sản phẩm tốt hơn, giá cả cạnh tranh hơn và sự hiện diện lâu dài tại thị trường sở tại.

Thuế quan và áp lực tái định hình chuỗi cung ứng

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế và địa chính trị giữa Bắc Kinh với Mỹ và một số nước phương Tây ngày càng gay gắt.

Lo ngại về an ninh, thâm hụt thương mại và vị thế ngày càng lớn của Trung Quốc đã thúc đẩy một số chính phủ sử dụng thuế quan, danh sách hạn chế và các yêu cầu quản lý nghiêm ngặt đối với hàng nhập khẩu. Cuối tháng 7/2026, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng ban hành lệnh cấm nhập khẩu robot hình người được sản xuất bên ngoài nước Mỹ.

Đại diện nhà sản xuất robot Trung Quốc Primebot cho hay, các doanh nghiệp công nghệ tiêu dùng của nước này đều cảm nhận được tác động từ những biện pháp hạn chế. Một trong những phương án được cân nhắc là hợp tác với doanh nghiệp địa phương tại Mỹ hoặc xây dựng nhà máy ngay tại thị trường này.

Tại châu Âu, các biện pháp thuế quan bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc cũng đang được xem xét. Những thay đổi về chính sách thương mại có thể làm tăng chi phí xuất khẩu, đồng thời buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh chiến lược sản xuất và phân phối.

Phương Tây cần thay đổi

Khi các thương hiệu Trung Quốc ngày càng mở rộng thị phần toàn cầu, các doanh nghiệp phương Tây đang tìm cách thích ứng để duy trì sức cạnh tranh.

Anh Kaz Merchant, người làm việc tại một công ty có trụ sở ở Anh chuyên nhập khẩu và xuất khẩu phần cứng công nghệ thông tin cho rằng, các doanh nghiệp nhỏ cần xác định rõ lợi thế riêng của mình.

“Các doanh nghiệp này cần tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm, với những thế mạnh riêng mà các công ty Trung Quốc chưa đáp ứng được tại thị trường đó. Một lựa chọn khác là hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc”, ông nói.

Còn theo ông Chris Pereira, một trong những vấn đề châu Âu cần giải quyết tính linh hoạt của các cơ quan quản lý.

“Các cơ quan quản lý Trung Quốc thường đưa ra hướng dẫn rõ ràng và nhanh chóng về những gì doanh nghiệp được phép thực hiện. Điều này giúp các công ty liên tục cải tiến sản phẩm và nâng cao khả năng thành công tại thị trường nước ngoài. Nếu phải chờ hàng tuần mới nhận được phản hồi, doanh nghiệp có thể đánh mất cơ hội kinh doanh”, ông Chris Pereira nhấn mạnh.

(theo DW)