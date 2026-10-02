Thương hiệu cá nhân của sinh viên bắt đầu từ những trải nghiệm trên giảng đường

Ngày 01/10, trường ĐH Ngoại thương và Câu lạc bộ Giám đốc Sales & Marketing Việt Nam (CSMO Việt Nam) tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác và Talkshow “Giải mã thương hiệu cá nhân - Bản lĩnh để khác biệt”. Chương trình hướng tới tăng cường kết nối giữa đào tạo với thực tiễn doanh nghiệp, đồng thời tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận kinh nghiệm từ các chuyên gia trong lĩnh vực sales, marketing, truyền thông và xây dựng thương hiệu.

Theo PGS. TS Lê Thái Phong – Hiệu trưởng trường Kinh doanh, trường ĐH Ngoại thương, tính thực tiễn là một trong những định hướng quan trọng trong đào tạo của trường ĐH Ngoại thương. Nhà trường đã triển khai mô hình CDIM (“Career Development Integrated Model”) nhằm tích hợp các yếu tố từ thực tiễn doanh nghiệp vào quá trình đào tạo, giúp sinh viên từng bước tiếp cận môi trường nghề nghiệp ngay từ khi còn trên giảng đường. Định hướng này tiếp tục được trường Kinh doanh kế thừa trong các chương trình đào tạo, đặc biệt ở những lĩnh vực có sự gắn kết chặt chẽ với hoạt động của CSMO Việt Nam như: Marketing và Thương mại điện tử.

PGS. TS Lê Thái Phong – Hiệu trưởng trường Kinh doanh, trường ĐH Ngoại thương phát biểu.

PGS. TS Lê Thái Phong nhấn mạnh: “Mong rằng đây là bước khởi động và hai bên thực sự có một kế hoạch hợp tác chặt chẽ”. Theo ông, giá trị của việc ký kết cần được thể hiện bằng những hoạt động cụ thể, qua đó giúp giảng viên cập nhật thêm kiến thức từ thực tiễn doanh nghiệp và tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận những tri thức, kinh nghiệm nghề nghiệp mới.

Đại diện CSMO Việt Nam, ông Lê Quốc Vinh cho biết mối gắn kết với trường ĐH Ngoại thương đã được hình thành qua nhiều hoạt động trước đây. Trong đội ngũ thành viên CSMO cũng như tại các doanh nghiệp thuộc mạng lưới có nhiều cựu sinh viên Ngoại Thương đang làm việc và đóng góp tích cực. Đây cũng là một trong những nền tảng để hai bên tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác.

Ông Lê Quốc Vinh – Chủ tịch CSMO Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Truyền thông Lê (LeBros) phát biểu tại buổi lễ.

Ông Lê Quốc Vinh nhấn mạnh mong muốn đưa những yêu cầu của thị trường và kinh nghiệm từ hoạt động thực tế của doanh nghiệp đến gần hơn với môi trường đào tạo. Trên tinh thần đó, hai đơn vị đã thực hiện nghi thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Thỏa thuận tạo cơ sở để hai bên tăng cường kết nối giữa Nhà trường, chuyên gia và doanh nghiệp, đưa kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn vào hoạt động đào tạo, đồng thời mở rộng cơ hội học tập, trải nghiệm và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên.

Đại diện trường ĐH Ngoại thương và CSMO Việt Nam đã thực hiện nghi thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Ngay sau lễ ký kết, Talkshow “Giải mã thương hiệu cá nhân – Bản lĩnh để khác biệt” được tổ chức với các phần chia sẻ chuyên đề và thảo luận xoay quanh việc xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu cá nhân trong môi trường nghề nghiệp và trên không gian số.

Tại chuyên đề “Xây dựng thương hiệu cá nhân - Tích luỹ niềm tin - Bảo vệ danh tiếng”, ông Lê Quốc Vinh phân tích những yếu tố tạo nên uy tín cá nhân, các rủi ro có thể xuất hiện khi hình ảnh và phát ngôn được lan truyền nhanh chóng trên môi trường số, cũng như cách ứng xử khi thương hiệu cá nhân đứng trước những phản ứng hoặc tình huống truyền thông không mong muốn.

Tiếp cận vấn đề từ góc độ năng lực cạnh tranh, TS Đào Cẩm Thủy chia sẻ chuyên đề “Xây dựng thương hiệu cá nhân tạo dựng vị thế cạnh tranh của GenZ”, tập trung vào cách mỗi cá nhân nhận diện thế mạnh, xác định giá trị khác biệt và từng bước định vị bản thân trong môi trường học tập cũng như nghề nghiệp.

Điểm nhấn của talkshow là phiên thảo luận và hỏi đáp . Từ những câu hỏi và tình huống thực tế, các diễn giả tiếp cận câu chuyện thương hiệu cá nhân từ nhiều góc độ. TS Đào Cẩm Thủy nhấn mạnh bên cạnh năng lực chuyên môn, thương hiệu cá nhân còn mang giá trị về mặt cảm xúc, được thể hiện qua cách mỗi người tạo dựng sự tin cậy, kết nối và những ấn tượng tích cực với người khác. Đây cũng là một trong những hướng tiếp cận để mỗi cá nhân bắt đầu nhận diện và xây dựng thương hiệu của mình, thay vì chỉ tập trung vào hình thức thể hiện bên ngoài.

Ở góc nhìn của nhà tuyển dụng và người làm thực tiễn, bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang chia sẻ những trường hợp sinh viên biết tận dụng chính các bài tập, dự án và trải nghiệm trong quá trình học để chứng minh năng lực khi tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp. Một bài tập hay dự án trên giảng đường nếu được đầu tư nghiêm túc có thể trở thành minh chứng cho tư duy, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng làm việc của sinh viên, thay vì chỉ kết thúc khi học phần khép lại.

Sinh viên trao đổi tại Talkshow.

Các diễn giả cũng dành thời gian trao đổi về vai trò của CV trong quá trình bước vào thị trường lao động. Thay vì đợi đến năm cuối mới chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển, sinh viên được khuyến khích nhìn bốn năm đại học như một quá trình tích lũy có chủ đích, từ kết quả học tập, hoạt động ngoại khóa, dự án thực tế, kỳ thực tập đến những kỹ năng và thành quả cụ thể. Một CV thuyết phục, theo đó, không đơn thuần đến từ cách trình bày mà trước hết phải được tạo nên bởi những trải nghiệm và giá trị thực mà mỗi người đã tích lũy.

Những trao đổi tại phiên thảo luận cho thấy thương hiệu cá nhân không phải một hình ảnh được “đóng gói” trong thời gian ngắn. Với sinh viên, hành trình ấy có thể bắt đầu từ cách học một môn học, thực hiện một dự án, tham gia hoạt động tập thể, chuẩn bị CV hay ứng xử trên môi trường số. Mỗi lựa chọn và trải nghiệm đều có thể trở thành một phần trong cách một cá nhân được nhìn nhận và ghi nhớ.

ThS Nguyễn Huyền Minh đúc kết hành trình xây dựng thương hiệu cá nhân qua những yếu tố cốt lõi: Xây dựng nội dung để thể hiện giá trị, tạo dựng sự kết nối, duy trì sự cam kết và tạo nên dấu ấn theo cách riêng của mỗi người. Không có một công thức chung cho tất cả; điều quan trọng là mỗi cá nhân hiểu giá trị của mình, lựa chọn cách thể hiện phù hợp và duy trì sự nhất quán trong quá trình học tập, làm việc và phát triển bản thân.

Lễ ký kết và Talkshow “Giải mã thương hiệu cá nhân – Bản lĩnh để khác biệt” là hoạt động cụ thể trong định hướng tăng cường kết nối giữa đào tạo và thực tiễn của trường ĐH Ngoại thương. Hai bên kỳ vọng tiếp tục cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất bằng những hoạt động chuyên môn, kết nối chuyên gia và doanh nghiệp, qua đó tạo thêm cơ hội để sinh viên tích lũy kiến thức, trải nghiệm nghề nghiệp và từng bước hình thành dấu ấn riêng ngay từ giảng đường.