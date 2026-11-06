Thương hiệu bút bi nổi tiếng Việt Nam có ông lớn Nhật nắm gần 47% vốn

Ngày 6/11, CTCP Tập đoàn Thiên Long (mã TLG) thông báo về việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư Thiên Long An Thịnh (TLAT), cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp.

Theo đó, các cổ đông của TLAT đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại doanh nghiệp này cho Tập đoàn Kokuyo của Nhật Bản, sau khi nhận được các chấp thuận cần thiết từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Sau giao dịch, Kokuyo trở thành chủ sở hữu toàn bộ cổ phần của TLAT. Đây là một phần trong thương vụ đã được Thiên Long công bố thông tin từ ngày 4/12/2025.

Hiện TLAT đang nắm giữ 45,194 triệu cổ phiếu TLG, tương đương 46,82% vốn điều lệ của Tập đoàn Thiên Long. Thông qua việc sở hữu TLAT, Kokuyo đã gián tiếp nắm giữ 46,82% vốn tại doanh nghiệp văn phòng phẩm này.

Thiên Long là doanh nghiệp chuyên văn phòng phẩm. Ảnh: TL

Thiên Long cho biết, sau thương vụ, TLAT vẫn là cổ đông trực tiếp của công ty với số lượng cổ phần nắm giữ không thay đổi. Giao dịch cũng không làm thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành và vốn điều lệ của Thiên Long.

Về hoạt động kinh doanh, Thiên Long khẳng định việc thay đổi cơ cấu sở hữu gián tiếp tại cổ đông lớn nhất hiện không ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hằng ngày của doanh nghiệp. Công ty tiếp tục duy trì chất lượng sản phẩm, dịch vụ và hiệu quả vận hành.

Kokuyo dự kiến tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của thương vụ, bao gồm việc chào mua công khai cổ phiếu TLG theo kế hoạch đã được công bố trước đó.

Kokuyo được thành lập năm 1905, là tập đoàn Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực văn phòng phẩm và giải pháp không gian làm việc. Tại Việt Nam, tập đoàn này đang kinh doanh các sản phẩm văn phòng phẩm mang thương hiệu Campus.

Tập đoàn Thiên Long có lịch sử hình thành từ năm 1981, hiện là một trong những doanh nghiệp văn phòng phẩm lớn với hơn 1.000 sản phẩm.