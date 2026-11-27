Anh cho biết: Năm 2019, anh nhập 10 cặp thỏ giống về nuôi thử nghiệm. Đàn thỏ thích nghi và phát triển tốt. Từ đó, anh quyết định mở rộng quy mô trang trại, hoàn thiện quy trình chăn nuôi theo hướng thỏ sạch để nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc HTX Thỏ sạch An Nhơn Tây đang kiểm tra chất lượng thỏ.

Anh thông tin, năm 2022, HTX Thỏ sạch An Nhơn Tây chính thức thành lập với 40 hội viên tham gia. Hiện nay, HTX đang hoạt động theo mô hình chăn nuôi liên kết, với trên 50 hội viên tham gia sản xuất, quy mô tổng đàn trên 15.000 con.

HTX không chỉ hỗ trợ kỹ thuật mà còn cung ứng đầu vào như thức ăn, con giống, phụ kiện chăn nuôi, thu mua sản phẩm đầu ra và trao đổi thường xuyên với các hội viên về tình hình giá cả, nhu cầu thị trường.

Nhờ đó mà tỷ lệ hao hụt đàn giảm đáng kể từ mức trên 15-20% trước đây xuống dưới 10%. Việc quản lý thức ăn tốt và hạn chế dịch bệnh giúp chi phí sản xuất giảm khoảng 10-20%, trọng lượng và chất lượng thịt thỏ đồng đều hơn, nhờ đó mà thu nhập của người nông dân ổn định.

Các sản phẩm từ thịt Thỏ của HTX Thỏ sạch An Nhơn Tây.

Đây là lợi thế giúp mô hình chăn nuôi thỏ của HTX phát huy vai trò của mình, Ngoài ra, việc cập nhật các thông tin trên nhóm hàng ngày đã giúp hội viên nắm bắt xu hướng thị trường; chủ động kế hoạch chăn nuôi đáp ứng cho các đơn hàng khác nhau về số lượng, chất lượng sản phẩm.

Mô hình chăn nuôi thỏ của HTX Thỏ sạch An Nhơn Tây đã mang lại hiệu quả rõ rệt với chi phí đầu tư thấp, vòng vốn quay nhanh và thu nhập ổn định. Mô hình nuôi thỏ sạch của HTX phù hợp với các hội viên và người nông dân khi tham gia sản xuất và là hướng đi giúp bà con thoát khỏi cảnh chăn nuôi nhỏ lẻ, bấp bênh, đồng thời góp phần xây dựng nông nghiệp sạch, an toàn và bền vững.