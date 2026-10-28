Thương hiệu Bazada: Từ đất lành đến tách cà phê minh bạch

Gian hàng của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Agrichain. (Ảnh: Thành Long)

Với Bazada, thương hiệu cà phê của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Agrichain, hành trình ấy đang được kể lại bằng sự kết hợp giữa cách làm cà phê có trách nhiệm và công nghệ truy xuất nguồn gốc.

Trên những đồi cà phê Cầu Đất, giữa khí hậu mát lành của cao nguyên, những quả cà phê lớn lên qua nhiều tháng nắng mưa. Đến mùa thu hoạch, người trồng lựa từng quả chín, bắt đầu một hành trình mà ở cuối chặng là tách cà phê hiện diện trong nhịp sống thường ngày.

Hành trình ấy không phải lúc nào cũng được người thưởng thức nhìn thấy. Một gói cà phê có thể cho biết tên sản phẩm, hương vị hay cách pha, nhưng câu chuyện về vùng trồng, về người chăm sóc cây và những công đoạn làm nên hạt cà phê thường ít được kể đầy đủ.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc và chất lượng thực phẩm, sự minh bạch trở thành một yếu tố quan trọng khi lựa chọn sản phẩm. Với thương hiệu Bazada, Agrichain hướng đến việc đặt thông tin về nguồn gốc và quá trình sản xuất bên cạnh hương vị, để người mua có thể hiểu rõ hơn tách cà phê mình lựa chọn.

Tên gọi Bazada bắt nguồn từ đất bazan, gợi nhắc đến nơi cây cà phê bén rễ, lớn lên qua những mùa nắng mưa và tích lũy hương vị riêng. Đằng sau tên gọi Bazada là thương hiệu, mang theo câu chuyện về nguồn cội của sản phẩm, thương hiệu mà Agrichain đang từng bước xây dựng, gắn với vùng nguyên liệu, công sức của người trồng và sự chăm chút qua từng công đoạn. Câu chuyện ấy được chuyển đến người thưởng thức qua cả hương vị trong tách cà phê và những thông tin có thể tìm hiểu, đối chiếu.

Ông Lê Bá Linh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Agrichain giới thiệu cà phê truy xuất nguồn gốc Bazada cho nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mr. Marc E. Knapper. (Ảnh: Thành Long)

Khởi nguồn từ đất, chăm chút từ tâm

Vùng nguyên liệu Arabica Cầu Đất được giới thiệu có diện tích 12,5 ha, nằm ở độ cao khoảng 1.550 - 1.620 m. Tại đây, cây cà phê được chăm sóc qua từng giai đoạn sinh trưởng trước khi bước vào mùa thu hoạch.

Với người làm cà phê, chất lượng của hạt được hình thành từ rất sớm: Cách chăm sóc đất, theo dõi cây, sử dụng vật tư nông nghiệp và lựa chọn thời điểm thu hái đều có ảnh hưởng đến thành phẩm.

Trong phần cam kết trên hồ sơ truy xuất, Agrichain cho biết ưu tiên sử dụng chế phẩm sinh học, phân bón hoai mục để chăm sóc đất, đồng thời sử dụng vật tư nông nghiệp đúng liều lượng và thời gian cách ly. Nhật ký canh tác ghi nhận những công việc như bón phân vi sinh, chăm sóc cây và khơi rãnh thoát nước trong mùa mưa.

Những công việc ấy cho thấy sự quan tâm đến chất lượng sản phẩm cần bắt đầu từ chính điều kiện làm ra sản phẩm. Chăm sóc cây có trách nhiệm cũng là quan tâm đến đất trồng, nguồn nước và khả năng duy trì vùng nguyên liệu qua những mùa vụ tiếp theo.

Một vùng nguyên liệu được chăm sóc cẩn thận góp phần tạo ra những hạt cà phê có chất lượng ổn định, đồng thời giúp người trồng gìn giữ sinh kế lâu dài trên chính mảnh đất của mình.

Từ quả chín đến hương vị tự nhiên

Một chi tiết đáng chú ý sản phẩm Bazada là việc thu hái chọn lọc quả chín bằng tay. Tỷ lệ quả chín trong lần thu hoạch đạt trên 95%; cà phê sau thu hái được chuyển sang sơ chế trong ngày.

Thu hái chọn lọc là công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn. Trên cùng một cành, những quả chín đỏ có thể nằm cạnh những quả còn xanh. Người hái phải quan sát, lựa chọn và trở lại nhiều lần để thu hoạch khi quả đạt độ chín phù hợp.

Đằng sau một hạt cà phê là công sức không nhỏ của người trồng. Sự chỉn chu trong khâu thu hái tạo điều kiện thuận lợi cho các công đoạn tiếp theo, từ sơ chế, phơi trên giàn cao đến rang theo từng mẻ. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, cà phê Bazada được rang mộc, không sử dụng bơ và không tẩm hương liệu.

Đối với người thưởng thức, đây là thông tin đáng quan tâm. Hương vị cà phê được hình thành từ đặc tính của nguyên liệu cùng cách sơ chế và rang, giúp người dùng cảm nhận những nét riêng mà hạt cà phê mang lại.

Sự chăm chút ấy cũng đòi hỏi trách nhiệm xuyên suốt: Nguyên liệu cần được theo dõi từ vùng trồng, quá trình chế biến phải được kiểm soát, thông tin về thành phần và chất lượng cần được công bố rõ ràng. Khi các công đoạn được thực hiện nghiêm túc và có thể đối chiếu, niềm tin vào sản phẩm mới có cơ sở bền vững.

Khi hành trình hạt cà phê được kể bằng dữ liệu

Điểm đáng chú ý trong cách Agrichain giới thiệu thương hiệu Bazada là người tiêu dùng có thể tiếp cận hồ sơ truy xuất nguồn gốc của sản phẩm. Qua mã truy xuất, người dùng có thể xem thông tin về vùng nguyên liệu, nhật ký canh tác và các công đoạn được doanh nghiệp ghi nhận trong hành trình sản xuất.

Từ một gói cà phê thành phẩm, người mua có thêm điều kiện tìm hiểu những gì diễn ra trước đó: cây được chăm sóc thế nào, thời điểm thu hái, cách sơ chế, phơi, rang và đóng gói.

Theo thông tin trên trang truy xuất, dữ liệu lô hàng được ghi dấu bằng công nghệ blockchain. Có thể hiểu một cách gần gũi, công nghệ này hỗ trợ phát hiện nếu hồ sơ đã được ghi dấu bị thay đổi.

Exabyte phát triển các giải pháp truy xuất nguồn gốc; Agrichain là một thành viên trong hệ sinh thái của doanh nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ giúp tập hợp và trình bày những thông tin vốn nằm ở nhiều công đoạn, tạo thêm sự kết nối giữa người sản xuất và người sử dụng.

Hiệu quả của công nghệ vẫn phụ thuộc vào việc ghi chép trung thực, cập nhật đầy đủ và kiểm tra thực tế. Niềm tin vào sản phẩm vì thế cần được xây dựng từ quá trình sản xuất có trách nhiệm và những thông tin có thể kiểm chứng.

Gian hàng của Agrichain giới thiệu sản phẩm Bazada luôn chật kín các doanh nghiệp tham dự hội thảo đến trải nghiệm. (Ảnh: Thành Long)

Thêm lựa chọn cho người yêu cà phê

Dưới thương hiệu Bazada, Agrichain giới thiệu hai dòng sản phẩm với thành phần và cách thưởng thức khác nhau.

Dòng robusta Blend được phối trộn từ 70% Fine robusta và 30% arabica Cầu Đất. Sản phẩm được giới thiệu với những tầng hương gợi chocolate đắng, đường nâu, caramel và trái cây, phù hợp với cách pha phin quen thuộc của nhiều người Việt.

Dòng Cold Brew túi lọc được công bố gồm 70% arabica Cầu Đất và 30% arabica Ethiopia Yirgacheffe nhập khẩu. Sản phẩm được hướng dẫn pha bằng cách ngâm trong nước lạnh và ủ trong ngăn mát khoảng 20 - 22 giờ.

Hai cách thưởng thức đem lại những trải nghiệm riêng: Cà phê phin gắn với nhịp chờ đợi quen thuộc, còn cà phê ủ lạnh mang đến sự thuận tiện cho người muốn chuẩn bị đồ uống tại nhà. Việc công bố thành phần, trong đó có nguyên liệu nhập khẩu ở dòng Cold Brew, giúp người dùng hiểu rõ hơn sản phẩm mình lựa chọn.

Agrichain cũng giới thiệu các phiếu kết quả thử nghiệm đối với hai dòng cà phê Bazada. Đây là tài liệu để đối tác và người tiêu dùng tìm hiểu thêm về các chỉ tiêu đã được kiểm tra; những nhận định cụ thể về chất lượng và độ an toàn cần căn cứ vào nội dung, phạm vi của từng phiếu thử nghiệm.

Gieo niềm tin từ những điều cụ thể

Việt Nam có nhiều vùng cà phê và nhiều doanh nghiệp đang nỗ lực nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu. Mỗi sản phẩm có thể tạo dấu ấn bằng vùng nguyên liệu, kỹ thuật chế biến, hương vị hoặc cách kết nối với người tiêu dùng.

Với Bazada, điểm đáng chú ý là cách Agrichain giới thiệu hành trình của sản phẩm, từ thông tin vùng trồng, nhật ký canh tác đến các công đoạn chế biến, cùng việc ứng dụng công nghệ để hỗ trợ truy xuất. Đây là một hướng tiếp cận giúp người mua có thêm cơ sở tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm.

Một thương hiệu muốn được tin yêu lâu dài cần sự bền bỉ trong từng việc nhỏ: Chăm sóc vùng nguyên liệu, giữ chất lượng ổn định, ghi chép trung thực, kiểm tra sản phẩm và sẵn sàng giải đáp những câu hỏi của khách hàng. Uy tín được vun đắp từ chính những việc làm ấy, qua từng mùa vụ và từng sản phẩm đến tay người dùng.

Từ những đồi cà phê Cầu Đất đến tách cà phê trên bàn, mỗi hạt đã đi qua nhiều bàn tay, mang theo công sức của người trồng và sự chăm chút của người chế biến. Bằng việc chia sẻ rõ hơn hành trình ấy, Agrichain đang từng bước xây dựng niềm tin cho thương hiệu Bazada. Để mỗi lần thưởng thức, người yêu cà phê có thêm lý do trân trọng hương vị mình lựa chọn, vùng đất làm nên hạt cà phê và những con người bền bỉ phía sau sản phẩm.