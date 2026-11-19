Ảnh: Burberry

Kết quả kinh doanh mới nhất của Burberry cho thấy thương hiệu xa xỉ này vẫn có thể thu hút người mua sắm Trung Quốc, trong khi các đối thủ châu Âu tiếp tục chật vật với lượng khách ghé cửa hàng sụt giảm tại thị trường then chốt này.

Hôm thứ Năm tuần trước, nhà mốt xa xỉ Anh Quốc đã công bố doanh số tại Trung Quốc tăng 5%. Dù thấp hơn đôi chút so với kỳ vọng của giới phân tích và chậm lại so với mức tăng 9% của quý trước, kết quả này vẫn vượt xa các ông lớn trong ngành như Louis Vuitton và Gucci, vốn sụt giảm doanh thu mạnh tại thị trường này.

CẤU TRÚC ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ

Với Burberry, việc tập trung vào định giá hợp lý, đồng thời đầu tư xây dựng mối liên kết chặt chẽ hơn với khách hàng địa phương là yếu tố then chốt, theo các lãnh đạo giải thích sau báo cáo hôm thứ Năm.

Việc điều chỉnh giá đóng vai trò lớn trong kết quả vượt trội của Burberry tại Trung Quốc, nơi người mua sắm vẫn quay lưng với mức giá “cắt cổ”, theo Giám đốc điều hành Josh Schulman. “Trong bối cảnh đó, chiến lược mang lại giá trị bền vững và giá trị tương xứng với đồng tiền của chúng tôi đang được khách hàng Trung Quốc đón nhận mạnh mẽ”, ông nói.

Nhà mốt xa xỉ Anh Quốc đã công bố doanh số tại Trung Quốc tăng 5%. Ảnh: chinadaily.com.cn

Doanh số bán cho nhóm khách Gen Z tăng mạnh. “Điều này mang lại cho chúng tôi niềm tin lớn khi giới thiệu thương hiệu đến một thế hệ khách hàng mới tại Trung Quốc”, ông Schulman nói thêm.

Các nhà mốt xa xỉ đã đẩy giá lên trong giai đoạn bùng nổ hậu đại dịch, khi người mua sắm háo hức tự thưởng cho mình sau nhiều tháng phong tỏa. Tuy nhiên, việc thiếu đổi mới sản phẩm tương xứng đã gây áp lực lên đề xuất giá trị của nhiều thương hiệu, khi chi phí sinh hoạt tăng trở thành mối bận tâm hàng đầu của người mua sắm.

Trong khi phần lớn ngành đang nỗ lực khắc phục sự mất cân bằng này bằng việc thay đổi nhà thiết kế, Burberry, vốn nhiều năm vất vả tìm công thức thành công phù hợp, tập trung vào một đợt điều chỉnh chiến lược rộng hơn. Định giá đúng là trọng tâm của nỗ lực đó, sau khi các nỗ lực tiến lên phân khúc cao hơn và đẩy mạnh các mặt hàng da giá cao, gắn với hình ảnh xây dựng quanh các thiết kế sàn diễn tiên phong, không thành công.

Ảnh: Burberry

Ông Schulman, người gia nhập Burberry cách đây hai năm, đã sắp xếp lại các ưu tiên, đưa thương hiệu trở về với nguồn gốc nước Anh và vị thế chuyên gia về trang phục khoác ngoài. Ông cũng xây dựng một “bậc thang giá” đem đến cho người tiêu dùng các lựa chọn “tốt, tốt hơn và tốt nhất” sau nhiều năm bỏ quên các mức giá thấp. Một trong những bước đi ban đầu của ông là triển khai các “quầy khăn” (scarf bars), khi thương hiệu củng cố các nhóm sản phẩm có mức giá nhập môn nhằm thu hút lại những khách hàng đã rời bỏ thương hiệu.

“Trong mỗi nhóm sản phẩm, chúng tôi có dải sản phẩm ở các mức giá tốt, tốt hơn và tốt nhất trong bối cảnh xa xỉ”, ông Schulman giải thích hôm thứ Năm, mô tả cách tiếp cận định giá của hãng là “dân chủ hơn một chút” so với các đối thủ châu Âu.

Các “quầy khăn” (scarf bars) giúp nhóm khách hàng mới có thể làm quen với thương hiệu. Ảnh: Burberry

Để minh họa dải sản phẩm được làm mới, ông dẫn ví dụ những chiếc khăn giá 450 bảng Anh (595 USD), áo trench coat đặc trưng giá 1.900 bảng và, ở phân khúc cao hơn, áo khoác cashmere giá trên 3.200 bảng.

“Chúng tôi có cơ hội độc đáo để chiến thắng trong môi trường xa xỉ hiện nay bằng cách mang lại giá trị bền vững ở mọi tầng giá”, ông Schulman nói.

ĐỊA PHƯƠNG HÓA THEO TỪNG THỊ TRƯỜNG

Khi dòng du khách trên toàn cầu vẫn trầm lắng, Burberry cũng tăng cường các biện pháp kết nối với người mua sắm tại Trung Quốc, ra mắt các bộ sưu tập capsule cho Lễ Thất Tịch (Qixi), lễ hội tương tự Ngày Valentine của nước này, hồi tháng 8, và một loạt phim tài liệu hợp tác với tạp chí nổi tiếng hàng tháng Chinese National Geography (Địa lý quốc gia Trung Quốc), do đại sứ thương hiệu, diễn viên nổi tiếng Trần Khôn (Chen Kun), đảm nhận vai chính.

“Chúng tôi đang kết hợp di sản xa xỉ Anh với sản phẩm và cách kể chuyện phù hợp với địa phương”, ông Schulman nói.

Ảnh: Burberry

Burberry dự định tiếp tục đầu tư vào thị trường này trong dài hạn, với một triển lãm thương hiệu lớn, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, dự kiến diễn ra tại Thượng Hải vào tháng 12. Sự kiện này cũng sẽ là bước đệm cho các hoạt động dành cho khách hàng VIC (khách hàng quan trọng nhất).

Toàn bộ thành viên hội đồng quản trị và ban điều hành của công ty gần đây đã gặp nhau tại Trung Quốc trong buổi họp chiến lược thường niên. “Đây là mối quan hệ quan trọng mà chúng tôi có với người tiêu dùng Trung Quốc, và giờ đây, chúng tôi đang chơi một ván cờ dài hạn”, ông Schulman nói.