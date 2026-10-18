Thượng Hải Masters: Trận chung kết của các tay vợt Tây Ban Nha

Quần vợt Tây Ban Nha từng có Huyền thoại Nadal; đang có tay vợt được coi là “tiểu Nadal” Alcaraz từng lên số một thế giới ở lứa tuổi trẻ nhất của quần vợt thế giới. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tại chung kết Thượng Hải Masters chứng kiến màn “nội chiến" Tây Ban Nha giữa Alejandro Davidovich Fokina và tài năng trẻ Rafael Jodar.

Thời khắc lịch sử của "truyền nhân Nadal" và Fokina

Jodar (bên trái) và Fokina (bên phải) tạo ra trận chung kết toàn Tây Ban Nha ở Thượng Hải (nguồn Thượng Hải Masters)

Trận chung kết Thượng Hải Masters 2026 diễn ra vào lúc 15 giờ 30, 18-10-2026 tại trung tâm quần vợt Qizhong Forest Sports City Arena sẽ đi vào lịch sử giải đấu như một trong những chương bất ngờ và kịch tính nhất.

Sau khi trực tiếp quật ngã hai gã khổng lồ Zverev và Daniil Medvedev ở bán kết, trận đấu cuối cùng vinh danh cuộc chiến toàn Tây Ban Nha giữa kinh nghiệm dày dặn của Alejandro Davidovich Fokina và sự trỗi dậy mạnh mẽ từ hiện tượng 20 tuổi Rafael Jodar.

Fokina giành tấm vé vào trận chung kết ATP Masters 1000 thứ hai trong sự nghiệp sau màn lội ngược dòng đẳng cấp trước hạt giống số một Zverev với tỷ số 5-7, 6-4, 6-3.

Tay vợt 27 tuổi đang thể hiện phong độ ấn tượng trên mặt sân cứng ngoài trời tại Trung Quốc với chuỗi 9 trận thắng liên tiếp, kéo dài từ chức vô địch Chengdu Open vào tháng trước. Thành tích xuất sắc này đảm bảo cho Fokina một vị trí vững chắc để vươn lên vị trí thứ 14 thế giới, và sẽ chạm mốc kỷ lục sự nghiệp ở vị trí thứ 13 nếu nâng cúp vào ngày mai. Đây là cơ hội lớn để anh tìm kiếm danh hiệu Masters 1000 đầu tiên sau thất bại tại chung kết Monte Carlo 2022 trước Stefanos Tsitsipas

Hiện tượng "truyền nhân Nadal" Jodar

Đối thủ của Fokina là người đàn em đồng hương Jodar, người được ví như "truyền nhân Nadal", tay vợt đang viết nên câu chuyện cổ tích ngay trong mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên trên hệ thống Tour.

Nhà cựu vô địch US Open trẻ 2024 hiên ngang tiến vào trận chung kết lớn nhất sự nghiệp bằng chiến thắng thuyết phục 6-3, 6-4 trước nhà cựu vô địch giải đấu năm 2019 Medvedev. Hiện tượng 20 tuổi này khẳng định vị thế của một kẻ thách thức đáng gờm nhờ lối chơi baseline đầy chủ động với 22 cú đánh ăn điểm trực tiếp ở bán kết, liên tục bắt Medvedev phải di chuyển khổ sở từ góc này sang góc khác của sân đấu. Thành tích không tưởng này đưa Jodar áp sát top 10 thế giới với vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng live.

Trận đấu hôm nay không chỉ xác định chủ nhân mới của chiếc cúp vô địch mà còn thiết lập những kỷ lục chưa từng có:

- Kỷ lục sân cứng: Đây là trận chung kết toàn Tây Ban Nha thứ 9 trong lịch sử ATP Masters 1000 kể từ năm 1990, nhưng là lần đầu tiên trong lịch sử trận nội chiến này được diễn ra trên mặt sân cứng (các lần trước đều ở sân đất nện).

- Vị vua Masters 1000 mới: Bất luận kết quả thế nào, thế giới quần vợt chắc chắn đón chào một nhà vô địch Masters 1000 hoàn toàn mới trong bộ sưu tập danh hiệu.

-Cột mốc tuổi tác đáng nhớ với quần vợt đương đại: Nếu giành chiến thắng vào ngày mai, Rafael Jodar (20 tuổi 1 tháng) sẽ chính thức trở thành một trong những nhà vô địch Masters 1000 trẻ nhất thế kỷ 21. Dù không thể phá vỡ kỷ lục vô tiền khoáng hậu của các đàn anh đồng hương như Rafael Nadal(18 tuổi 10 tháng) hay Carlos Alcaraz (18 tuổi 11 tháng), Jodar vẫn sẽ đứng hiên ngang trong ngôi đền huyền thoại trẻ tuổi, xếp ngay sát nút kỷ lục của Novak Djokovic (19 tuổi 10 tháng) khi giành danh hiệu lớn đầu đời.

Về mặt chuyên môn, giới chuyên gia quốc tế đánh giá rất cao vũ khí trả giao bóng cùng sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc của Jodar trong việc kiểm soát các loạt đánh bền từ cuối sân. Sự sắc bén đó sẽ là bài toán hóc búa đối với hệ thống phòng ngự và thể lực của Fokina.

Dù Fokina sở hữu kinh nghiệm trận mạc cùng sự hưng phấn cao độ từ chuỗi 9 trận bất bại trên đất Trung Quốc, áp lực tâm lý trong các thời khắc quyết định của một trận chung kết lớn có thể trở thành điểm mấu chốt để Jodar khai thác, gia tăng áp lực lên các game cầm giao bóng của đàn anh nhằm định đoạt trận đấu.

Theo nhận định và dự đoán của chúng tôi, Jodar giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Fokina.