Thượng Hải Masters: Djokovic hướng tới những kỷ lục mới

Sau chức vô địch tại China Open, Novak Djokovic chuẩn bị bước vào giải đấu Masters 1000 ở Thượng Hải. Djokovic đang giữ 6 kỷ lục tại giải đấu Masters 1000 này và anh đặt mục tiêu nối dài thành tích ấn tượng này khi tham dự giải đấu năm 2026.

6 kỷ lục của Djokovic tại Thượng Hải Masters

Novak Djokovic mới giành chức vô địch Trung Quốc Mở rộng tại Bắc Kinh lần thứ bảy vào cuối tuần trước và hẳn anh sẽ mang sự phấn khích đó tới giải Thượng Hải Masters.

8 năm trôi qua kể từ lần gần nhất Novak Djokovic vô địch Thượng Hải Masters, chưa có tay vợt nào vượt qua được kỷ lục của anh (nguồn China Open)

Djokovic nỗ lực giành suất tham dự ATP Finals trong những giải đấu cuối cùng của mùa giải. Hiện tại, anh xếp thứ 9 trong cuộc đua giành vé tham dự sự kiện cuối năm này.

Tay vợt người Serbia rất tự tin vào khả năng tiếp tục tích lũy những điểm số quan trọng trên bảng xếp hạng tại Thượng Hải Masters, bởi anh từng thể hiện phong độ đỉnh cao tại giải đấu này trong quá khứ.

Tay vợt người Serbia vô địch Thượng Hải Masters vào các năm 2012, 2013, 2015 và 2018. Mặc dù đã 8 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng Nole lên ngôi tại đây, vẫn chưa có tay vợt nào vượt qua được thành tích của anh.

Nhờ 4 lần vô địch, Djokovic cũng là người góp mặt trong nhiều trận chung kết nhất. Ngôi sao 39 tuổi chơi 5 trận chung kết, trong đó thất bại duy nhất của anh là trước Jannik Sinner năm 2024.

Djokovic cũng chia sẻ kỷ lục với Andy Murray tại Thượng Hải Masters về số lần lọt vào chung kết liên tiếp. Ngay sau khi tay vợt người Vương quốc Anh vô địch năm 2010 và 2011, Djokovic bắt kịp vào năm 2012 và 2013.

Ngoài ra, Djokovic còn là người thi đấu nhiều trận nhất (50 trận) và giành nhiều chiến thắng nhất (43 trận) tại giải đấu này. Những tay vợt từng đánh bại Djokovic tại Thượng Hải là Nikolay Davydenko, Roger Federer, Roberto Bautista Agut, Stefanos Tsitsipas và Sinner.

Nhờ đó, Djokovic sở hữu tỉ lệ thắng lên tới 86% tại giải Thượng Hải Masters - cao hơn bất kỳ tay vợt nào từng tham dự sự kiện.

Djokovic đang hướng tới việc duy trì thành tích ấn tượng tại giải đấu ở Trung Quốc này. Năm nay, anh là hạt giống số 10 và sẽ chạm trán Hubert Hurkacz hoặc James Duckworth ở vòng 2. Các tay vợt hạt giống được đặc cách vào vòng 2.

Anh cũng nằm cùng nhánh đấu với Lorenzo Musetti, Alejandro Davidovich Fokina và Frances Tiafoe, vì vậy hành trình của Djokovic hứa hẹn sẽ không hề dễ dàng. Chưa kể còn có Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Medvedev, Alex de Minaur.

Tuy nhiên, nếu duy trì được phong độ từng thể hiện tại Bắc Kinh - đánh bại Zverev, Medvedev và De Minaur trên hành trình vô địch - anh có cơ hội tiến sâu tại giải Masters áp chót trong lịch trình ATP Tour 2026.

Nếu như tại China Open, Djokovic chỉ đối mặt với Zverev thì tại Thượng Hải Masters, anh phải đối mặt với Alcaraz. Đó sẽ là đối thủ cạnh tranh cho chức vô địch.