Thượng Hải dẫn đầu thế giới về tỷ lệ văn phòng bỏ không

Ảnh minh họa - Ảnh: Nikkei Asia

Theo tập đoàn dịch vụ bất động sản toàn cầu CBRE, trong quý 2/2026, tỷ lệ văn phòng bỏ không tại Thượng Hải lên tới 24,5%, cao nhất trong số 20 thành phố được thống kê trên thế giới. Bắc Kinh đứng thứ 8 với tỷ lệ 17,9%.

Mỗi tối, các tòa văn phòng tại khu tài chính Lục Gia Chủy đều sáng đèn. Khu này nằm bên kia sông, đối diện Bến Thượng Hải. Tuy nhiên, gần đây có thông tin cho thấy nhiều tòa nhà trong số này không có khách thuê. Các tòa nhà này chỉ bật đèn ở những phòng hướng ra bên ngoài, được cho là để duy trì cảnh đêm đặc trưng của Thượng Hải.

Số liệu của CBRE cho thấy so với quý 4/2019, thời điểm ngay trước đại dịch Covid-19, tỷ lệ văn phòng bỏ không tại Thượng Hải đã tăng 5,1 điểm phần trăm. Trong cùng giai đoạn, mức tăng tại New York là 3,8 điểm phần trăm, tại London là 2,6 điểm phần trăm và tại Tokyo là 0,7 điểm phần trăm.

Một trong những nguyên nhân chính khiến tỷ lệ văn phòng bỏ không tại Thượng Hải ở mức cao là việc các doanh nghiệp nước ngoài giảm đầu tư mới vào Trung Quốc.

Theo Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc (SAFE), trong quý 2/2026, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ròng vào Trung Quốc đạt 26,6 tỷ USD, giảm 23% so với quý trước.

Không chỉ doanh nghiệp Mỹ và châu Âu cắt giảm đầu tư, nhiều công ty Nhật Bản cũng thu hẹp chi tiêu, một phần do căng thẳng quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc.

Theo tờ báo Nikkei Asia, tình trạng văn phòng bỏ không không chỉ diễn ra tại Thượng Hải mà còn diễn ra tại nhiều thành phố khác của Trung Quốc. Tại một tòa nhà ở Trùng Khánh, thành phố lớn ở Tây Nam Trung Quốc, cửa dẫn vào một mặt bằng trống có treo biển giảm giá thuê. Tấm biển không ghi mức giá cụ thể, chỉ có thông tin liên hệ của chủ sở hữu cùng dòng chữ “Có thể thương lượng”.

Bên trong mặt bằng rộng khoảng 200 m2 này, một phần sàn đã bị tháo dỡ, dây cáp treo lơ lửng từ trần nhà. Trên cửa vẫn còn tên một đơn vị, nhiều khả năng là khách thuê cũ. Theo một số thông tin, mỗi tầng của tòa nhà có khoảng 10 mặt bằng cho thuê, và tầng nào cũng có diện tích bỏ không.

Cũng tại Trùng Khánh, một tòa văn phòng cao 60 tầng vẫn xây dựng dang dở do chủ đầu tư gặp khó khăn tài chính. Các tầng dưới hiện là trung tâm thương mại, còn phần văn phòng phía trên chưa có khách thuê. Khu vực ban đầu được thiết kế làm lối vào tòa văn phòng nay là một nhà hàng. Vào buổi tối, tòa nhà hoàn toàn tối đèn, trong khi các tòa nhà xung quanh vẫn sáng.

Theo công ty tư vấn bất động sản Savills, tại Thành Đô, một thành phố nội địa khác ở miền Tây Nam Trung Quốc, tỷ lệ văn phòng bỏ không trong nửa đầu năm 2026 là 37%, tăng 3,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025.

Savills dự báo sức ép cho thuê tại Thành Đô sẽ còn kéo dài. Ngày càng nhiều chủ đầu tư tìm cách bán các tòa nhà trước đây vốn giữ lại để cho thuê.

Dù vậy, số liệu của các công ty tư vấn không hoàn toàn đồng nhất. Trong khi CBRE ghi nhận tỷ lệ văn phòng bỏ không tại Thượng Hải trong quý 2/2026 tăng nhẹ 0,1 điểm phần trăm so với quý trước, công ty tư vấn bất động sản Knight Frank ghi nhận mức 23,5%, giảm 0,7 điểm phần trăm. Công ty dịch vụ bất động sản Cushman & Wakefield ghi nhận mức 22,5%, giảm 1,1 điểm phần trăm.

Tại Bắc Kinh, CBRE cho biết tỷ lệ văn phòng bỏ không đã giảm quý thứ 6 liên tiếp do không có nguồn cung mới trong 12 tháng, dù giá thuê giảm 9,6% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, khoảng 480.000 m2 văn phòng mới dự kiến hoàn thành trong nửa cuối năm nay, nên tỷ lệ văn phòng bỏ không tại Bắc Kinh có thể nhích lên trở lại.

Tình trạng văn phòng bỏ không tại Thượng Hải, Trùng Khánh và các thành phố khác được dự báo chưa gây sức ép tài chính tức thời lên các chủ sở hữu, bởi nhiều tòa văn phòng tại Trung Quốc thuộc sở hữu của doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài, nhu cầu thuê yếu có thể kéo mặt bằng giá thuê đi xuống và ảnh hưởng đến cả các tòa nhà thuộc sở hữu tư nhân.