Thượng Hải dẫn đầu thế giới về số lượng văn phòng bỏ trống do vốn ngoại rời Trung Quốc

Khu tài chính Lujiazui ở Thượng Hải, Trung Quốc

Theo số liệu của tập đoàn dịch vụ bất động sản CBRE, tỷ lệ trống tại các tòa nhà văn phòng ở Thượng Hải trong quý II-2026 đã lên tới 24,5%, cao nhất trong số 20 thành phố lớn trên thế giới được khảo sát.

Cùng kỳ, Bắc Kinh ghi nhận tỷ lệ 17,9%, đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng.

So với thời điểm cuối năm 2019 trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, tỷ lệ văn phòng bỏ trống tại Thượng Hải đã tăng thêm 5,1 điểm phần trăm.

Mức tăng này cao hơn các đô thị lớn khác như New York, London hay Tokyo.

Các chuyên gia cho rằng một trong những nguyên nhân chính là sự suy giảm đầu tư từ nước ngoài vào Trung Quốc.

Nhiều doanh nghiệp quốc tế đã thu hẹp hoạt động hoặc giảm diện tích thuê văn phòng khi môi trường kinh doanh kém thuận lợi và triển vọng tăng trưởng kinh tế không còn hấp dẫn như trước.

Số liệu của Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc cho thấy dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ròng trong quý II-2026 đạt 26,6 tỷ USD, giảm 23% so với quý trước đó.

Không chỉ các doanh nghiệp phương Tây, một số công ty Nhật Bản cũng đang giảm tốc độ đầu tư vào Trung Quốc do những thay đổi trong môi trường kinh doanh và quan hệ song phương.

Tình trạng dư thừa nguồn cung văn phòng không chỉ diễn ra tại Thượng Hải mà còn lan sang nhiều thành phố khác.

Dù phần lớn các tòa nhà văn phòng do doanh nghiệp nhà nước sở hữu nên áp lực tài chính chưa bộc lộ ngay lập tức, giới quan sát cho rằng tỷ lệ trống gia tăng có thể kéo giá thuê đi xuống và ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường bất động sản thương mại của Trung Quốc.

Theo đánh giá của thị trường, ngưỡng 20% thường được xem là "lằn ranh đỏ" cho thấy tình trạng dư cung văn phòng tại một đô thị. Với tỷ lệ 24,5%, Thượng Hải hiện đã vượt đáng kể ngưỡng này.

Theo Nikkei Asia