Cầu Trúc Hà trên tuyến ĐH13.ĐL không đủ cho 2 ô tô con chạy ngược chiều. Ảnh: CÔNG TÚ

Nhiều tuyến hư hỏng, không an toàn

Trú tại tổ 4, thôn Hội Khách (xã Thượng Đức), bà Trần Thị Sự nhiều lần chứng kiến trẻ em đi học té ngã khi đụng phải “ổ gà” trên tuyến ĐH12.ĐL. “Nếu con đường này được đầu tư nâng cấp, mở rộng thì bà con rất vui”, bà Sự chia sẻ.

Ông Nguyễn Đình Thảo, Trưởng thôn Hội Khách cho biết, đường ĐH12.ĐL đi qua trung tâm hành chính xã Đại Sơn (cũ) trước khi sáp nhập với các xã Đại Hưng, Đại Lãnh (cũ) thành xã Thượng Đức như bây giờ.

Nay, trung tâm hành chính đóng tại trung tâm xã Đại Lãnh cũ (địa phận thôn Hà Tân), hoạt động thương mại - dịch vụ tại thôn Hội Khách ngày càng đìu hiu. Nguyên nhân là giao dịch thủ tục hành chính của công dân chủ yếu diễn ra tại trung tâm xã Thượng Đức mới; phần nữa vì tuyến ĐH12.ĐL nối từ thôn Hà Tân, thôn Hội Khách lên thôn Đại Sơn giáp vào quốc lộ 14B hư hỏng, xuống cấp nặng nên người dân ngại di chuyển.

Nhiều tuyến đường bộ qua địa bàn xã Thượng Đức không chỉ hư hỏng, chật hẹp mà vẫn còn một số cây cầu trũng thấp, trở thành “nút thắt cổ chai” gây mất an toàn giao thông.

Đơn cử, cầu Trúc Hà trên đường ĐH13.ĐL (trục giao thông trước trụ sở Đảng ủy xã Thượng Đức) không đủ cho 2 xe ô tô con lưu thông ngược chiều nhau. Cách đó không xa, cầu Thái Chấn Sơn kết nối từ tuyến ĐH13.ĐL qua làng du lịch sinh thái Thái Chấn Sơn cũng là “điểm nghẽn” giao thông, xe ô tô lớn chở du khách không thể đi lọt.

Nằm trên trục ĐT609, các cây cầu Ba Khe 1, Ba Khe 2 và Ba Khe 3 đã xuống cấp, chật hẹp. Đặc biệt, 2 cây cầu Ba Khe 2 và Ba Khe 3 nối liền xã Thượng Đức với xã Hà Nha hư hỏng, mất an toàn và thường xuyên bị chia cắt lưu thông khi nước sông Vu Gia mới lên chưa tới báo động 2.

Những cây cầu này từng được đề xuất đưa vào Dự án cải tạo, nâng cấp trục đường ĐT609, nhưng vì nhiều lý do, đến nay vẫn chưa được đầu tư xây dựng mới, ảnh hưởng đến tuyến đường du lịch Hội An - Mỹ Sơn - Cổng Trời Đông Giang.

Cần nguồn đầu tư

Theo ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức, hạ tầng giao thông đóng vai trò rất quan trọng đối với một xã miền núi còn nhiều khó khăn như địa phương. Những trục đường như ĐH12.ĐL và các cây cầu trên ĐT609, ĐH13.ĐL được đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới sẽ liên thông thông suốt, liên kết vùng với các xã lân cận thông qua các tuyến quốc lộ 14B, ĐT609.

Tuyến đường ĐH12.ĐL, đoạn qua xã Hội Khách nhỏ hẹp, trũng thấp và mất an toàn. Ảnh: CÔNG TÚ

Đáng chú ý, địa phương đã đề xuất thành phố quan tâm nghiên cứu, đầu tư cây cầu Hà Tân - Hòa Hữu kết nối từ ĐT609 tại thôn Hà Tân (gần Khu di tích chiến thắng Thượng Đức) qua sông Vu Gia, nối liền với quốc lộ 14B tại thôn Hòa Hữu (xã Hà Nha) sẽ tạo không gian mới cho các xã trong vùng phát triển công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ du lịch.

Nhiều người dân trú thôn Hà Tân cùng nguyện vọng chờ có cây cầu bắc sông Vu Gia với kỳ vọng cây cầu này được xây dựng sẽ kết nối liên hoàn tuyến ĐT609 với Hành lang kinh tế Đông - Tây 2 thông qua quốc lộ 14B, đón du khách tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia Chiến thắng Thượng Đức.

Xã Thượng Đức đã có tờ trình gửi UBND thành phố, Sở Tài chính quan tâm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH12.ĐL (Đại Lãnh - Đại Sơn cũ) với tổng mức 150 tỷ đồng bằng vốn đầu tư công từ ngân sách thành phố.

Theo đó, tổng chiều dài tuyến mở rộng hơn 1,5km, tổng chiều dài tuyến làm mới hơn 4km. Công trình sẽ xây dựng mới 4 cây cầu với quy mô vĩnh cửu, thay thế cho cầu cũ chật hẹp, xuống cấp và không đáp ứng tải trọng. Hệ thống điện chiếu sáng sẽ được lắp đặt toàn tuyến.

Lãnh đạo địa phương cho rằng, Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến ĐH12.ĐL là phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đại Lộc (cũ) giai đoạn đến năm 2030 (UBND tỉnh Quảng Nam cũ đã phê duyệt tại Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 19/2/2025).

Theo đó, các tuyến ĐH được quy hoạch thông suốt từ trung tâm huyện đến các trung tâm xã và khớp nối với các tuyến giao thông liên xã, liên thôn. Giai đoạn 2026 - 2030 và sau năm 2030, tiếp tục đầu tư nâng cấp một số tuyến ĐH đạt tối thiểu tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng.

Việc nâng cấp, mở rộng tuyến ĐH12.ĐL là hết sức cần thiết và cấp bách, nhằm tạo mối giao thương liền mạch và liên kết vùng Đông - Tây; từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông.

Tuyến ĐH12.ĐL được đầu tư xây dựng hoàn thiện sẽ kết nối thông suốt tuyến nối từ quốc lộ 14B đi ĐT609, phát huy hiệu quả cầu Hội Khách đã xây dựng trước đó; kết nối vùng ở phía tây thành phố Đà Nẵng, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế vùng trung du, miền núi; góp phần cải thiện và nâng cao điều kiện sống của nhân dân theo hướng bền vững.