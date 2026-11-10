Thượng Đức khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới

Người dân thôn Hương Phùng ra quân cải tạo cảnh quan khu dân cư.

Thời gian qua, phong trào xây dựng NTM được các thôn trên địa bàn xã Thượng Đức duy trì thường xuyên với nhiều phần việc thiết thực. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động; người dân tích cực đóng góp công sức, chung tay chỉnh trang khu dân cư, vệ sinh môi trường, chăm sóc các tuyến đường cây xanh, góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

Bà Hoàng Thị Lan (thôn Hương Phùng) chia sẻ “Xây dựng NTM trước hết là để chính người dân được hưởng lợi nên bà con trong thôn đều ý thức được trách nhiệm của mình. Hằng tuần, chúng tôi cùng nhau vệ sinh đường làng, ngõ thôn, chăm sóc cây xanh và chỉnh trang khuôn viên nhà ở. Mỗi người góp một ít công sức, việc chung của thôn cũng được triển khai thuận lợi hơn. Điều đáng mừng là phong trào ngày càng nhận được sự hưởng ứng tự giác của bà con”.

Không khí ra quân làm NTM ở thôn Đức Hương.

Không riêng Hương Phùng, tại 7 thôn còn lại trên địa bàn xã, các phần việc xây dựng NTM cũng được triển khai thường xuyên, bám sát điều kiện thực tế của từng khu dân cư. Trọng tâm là vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, cải tạo vườn hộ và nâng chất cảnh quan nông thôn. Việc duy trì nền nếp ra quân không chỉ góp phần giữ vững những kết quả đã đạt được mà còn tạo chuyển biến trong ý thức, trách nhiệm của người dân đối với không gian sống chung.

Ông Đặng Quang Trung - Trưởng thôn Đức Hương cho biết: “Thôn xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên, không chỉ tập trung vào những đợt ra quân cao điểm. Vì vậy, chúng tôi duy trì các phần việc hằng tuần, từ cải tạo vườn hộ đến chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, vệ sinh môi trường. Bình quân mỗi tháng, thôn huy động hàng trăm ngày công lao động của người dân. Qua đó, không chỉ cải thiện cảnh quan khu dân cư mà còn gắt kết tình làng nghĩa xóm".

Cảnh quan các khu dân cư ở xã Thượng Đức luôn được chỉnh trang sạch đẹp, khang trang.

Từ sự đồng thuận và chung sức của người dân, phong trào xây dựng NTM tại Thượng Đức đã tạo ra những kết quả cụ thể. Theo đó, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn xã đã huy động gần 9 tỷ đồng, gần 17 nghìn ngày công lao động và vận động người dân hiến hơn 5.400 m² đất cùng nhiều công trình kiên cố. Nguồn lực này được sử dụng để xây dựng các công trình thiết yếu; nâng cấp hơn 2 km nền, lề đường giao thông; trồng mới gần 4.000 cây xanh; chỉnh trang hơn 900 vườn hộ cùng nhiều phần việc thiết thực khác.

Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn xã Thượng Đức đã huy động được gần 17 nghìn ngày công làm NTM.

Để có được kết quả đó, xã Thượng Đức luôn chú trọng đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thôn trong tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện. Các nội dung xây dựng NTM được cụ thể hóa thành từng phần việc phù hợp với điều kiện của mỗi khu dân cư, trên cơ sở bàn bạc, thống nhất và phát huy quyền làm chủ của người dân. Qua đó, tạo sự đồng thuận từ nhận thức đến hành động, từng bước đưa xây dựng NTM trở thành công việc thường xuyên của mỗi khu dân cư.

Người dân xã Thượng Đức xây dựng các mô hình kinh tế mới, góp phần cải thiện thu nhập.

Không chỉ chung sức chỉnh trang diện mạo nông thôn, người dân Thượng Đức còn chủ động phát triển sản xuất, đa dạng hóa các mô hình kinh tế để nâng cao thu nhập. Đến nay, toàn xã có hơn 200 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 150 triệu đồng/năm trở lên. Đây không chỉ là kết quả của quá trình khai thác tiềm năng, lợi thế và đổi mới phương thức sản xuất mà còn tạo nền tảng kinh tế quan trọng để cải thiện đời sống, đóng góp nguồn lực cho xây dựng NTM.

Ông Nguyễn Quang Thái - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Thượng Đức cho biết: “Trong xây dựng NTM, địa phương xác định người dân vừa là chủ thể thực hiện, vừa là đối tượng thụ hưởng. Vì vậy, xã tập trung chỉ đạo các thôn rà soát, đánh giá chất lượng từng tiêu chí, lựa chọn những nội dung cần ưu tiên để triển khai phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy sự đồng thuận và đóng góp của Nhân dân. Cùng với chỉnh trang hạ tầng, cảnh quan, xã chú trọng phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con, tạo nền tảng để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM”.

Từ những con đường được nâng cấp, khu dân cư ngày càng khang trang đến các mô hình kinh tế cho thu nhập ổn định, diện mạo nông thôn Thượng Đức đang từng bước đổi thay. Đằng sau những kết quả ấy là sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và trên hết là tinh thần đồng thuận, trách nhiệm của mỗi người dân. Tiếp tục khơi dậy, phát huy nguồn lực này sẽ là nền tảng quan trọng để địa phương củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, hướng tới xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.