Thượng Đức chú trọng công tác xây dựng Đảng

Chi bộ Trường Tiểu học và THCS Đại Sơn tổ chức lễ kết nạp cho 2 đảng viên mới. Ảnh: KHẢI KHIÊM

Nhiều kết quả nổi bật

Ngày 2/10 vừa qua là dịp đáng nhớ đối với Hứa Thị Ngọc Diểm và Lê Thị Tình (giáo viên Trường Tiểu học và THCS Đại Sơn, xã Thượng Đức) khi được chi bộ nhà trường tổ chức kết nạp vào Đảng. Thầy Trần Phước Kiêm, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, hai quần chúng ưu tú này từng trải qua giai đoạn thử thách, phấn đấu và được chi bộ ghi nhận, hoàn thành hồ sơ phát triển đảng viên mới, trình Đảng ủy xã Thượng Đức phê duyệt theo quy định.

Như vậy, theo kế hoạch 2026, đến thời điểm này, Chi bộ Trường Tiểu học và THCS Đại Sơn đã kết nạp 3 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 12 người. Chi bộ cũng đã phân công đảng viên hướng dẫn làm hồ sơ cho một quần chúng ưu tú khác, hoàn thành các bước để đề nghị Đảng ủy xã ra quyết định kết nạp vào cuối quý IV/2026.

Ông Mai Anh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thượng Đức cho hay, thời gian qua Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã giữ vững đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương; chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy và triển khai toàn diện các nhiệm vụ xây dựng Đảng.

Điển hình về phát triển Đảng, trong 9 tháng của năm 2026, Đảng bộ kết nạp 21 đảng viên, vượt 31% chỉ tiêu được giao; công nhận chính thức cho 11 đảng viên, cử 26 quần chúng ưu tú học lớp nhận thức về Đảng và 16 đảng viên dự bị học lớp lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. “Đây là kết quả rất tích cực, không chỉ vượt chỉ tiêu về số lượng mà còn tạo thêm nguồn cán bộ, đảng viên trẻ cho cơ sở”, ông Sơn nói.

Một kết quả ấn tượng khác là năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy được nâng lên. Đảng ủy xã Thượng Đức đã rà soát, bổ sung chương trình hành động, chương trình công tác và quy chế làm việc; ban hành 1.548 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó có 7 nghị quyết chuyên đề. Việc phân công được thực hiện theo tinh thần “6 rõ”, gắn nhiệm vụ với trách nhiệm của người đứng đầu.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng với 4 lớp học tập Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho 1.200 cán bộ, đảng viên, đoàn viên; 6 hội nghị quán triệt 176 văn bản và 6 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 485 cán bộ chủ chốt, cấp ủy các chi bộ, trưởng các chi hội Mặt trận và đoàn thể về nghiệp vụ liên quan.

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ và ngày càng đi vào thực chất. Riêng 9 tháng qua, Đảng ủy xã kiểm tra 7 tổ chức Đảng, 7 đảng viên; giám sát 2 tổ chức Đảng, 3 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiến hành kiểm tra 20 tổ chức Đảng, 4 đảng viên; giám sát 7 tổ chức Đảng, 7 đảng viên.

Các cơ quan tham mưu, Mặt trận cũng chủ động tiến hành kiểm tra, giám sát theo chức năng, qua đó góp phần phòng ngừa vi phạm và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Xã Thượng Đức quan tâm đến công tác chuyển đổi số. Ảnh: KHẢI KHIÊM

Khắc phục hạn chế

Thẳng thắn nhận diện một số hạn chế trong công tác Đảng tại địa phương, ông Mai Anh Sơn nói, việc quản lý đảng viên tại một số tổ chức Đảng chưa chặt chẽ, nhất là đối với đảng viên đi làm ăn xa; tinh thần tự phê bình, phê bình và tính gương mẫu của một số đảng viên chưa cao.

Việc lãnh đạo, cụ thể hóa nhiệm vụ, kiểm tra và đôn đốc ở một số thời điểm, lĩnh vực chưa thật sự quyết liệt; xác định tiến độ, trách nhiệm và xử lý nhiệm vụ chưa kịp thời; năng lực tham mưu, quản lý dự án, quy hoạch, đất đai, chuyển đổi số và kỹ năng thực thi công vụ chưa đồng đều. Tiến độ một số công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; chỉ tiêu về trường chuẩn quốc gia, hồ sơ sức khỏe điện tử, và xây dựng nông thôn mới chưa đạt mục tiêu đặt ra.

Từ nay đến cuối năm 2026, Đảng ủy xã Thượng Đức xác định một số nhóm giải pháp trọng tâm để khắc phục hạn chế, đồng thời phát huy kết quả đạt được. Trước hết, xã rà soát toàn bộ chương trình công tác và các chỉ tiêu nghị quyết năm 2026; chỉ rõ từng nhiệm vụ còn chậm, phân công theo tinh thần “6 rõ”, gắn trách nhiệm với người đứng đầu và cấp ủy viên phụ trách địa bàn.

Công tác kiểm tra, đôn đốc sẽ được tăng cường, nhất là hậu kiểm và khắc phục các hạn chế đã được cấp trên, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kết luận.

Ông Mai Anh Sơn cho biết thêm, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quản lý chặt chẽ đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, hoàn thiện quy chế làm việc và tổ chức đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ cuối năm bảo đảm thực chất.

Hoàn thành chỉnh lý, số hóa hồ sơ và dữ liệu; vận hành hiệu quả Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0, Sổ tay đảng viên điện tử và 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử; tiếp tục duy trì tỷ lệ cao về hồ sơ trực tuyến, số hóa và thanh toán trực tuyến. Tăng cường kiểm tra công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy và chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ.

Chuyển đổi số là điểm sáng nổi bật của Thượng Đức, khi địa phương đã tiếp nhận 2.367 hồ sơ thủ tục hành chính, 100% được tiếp nhận trực tuyến; trong số 2.148 hồ sơ đã giải quyết, có 99,9% được giải quyết trước và đúng hạn. Trong khối Đảng, 99% văn bản, hồ sơ được xử lý trên môi trường điện tử, 99% văn bản trình được ký số; 100% cán bộ được cấp, sử dụng chứng thư số...