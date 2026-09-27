Thượng đỉnh Truyền thông Arab 2026: Thế giới cần bắt kịp với sự thay đổi của trí tuệ nhân tạo

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Truyền thông Arab năm 2026, ông Abdullah bin Mohammed bin Butti Al Hamed, Chủ tịch Cơ quan Truyền thông Quốc gia Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị ứng phó với những rủi ro do trí tuệ nhân tạo gây ra, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề này.

"Nếu chúng ta không chuẩn bị sẵn sàng, trí tuệ nhân tạo có thể gây ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia. Sự chuẩn bị phải được thực hiện không chỉ ở cấp chính phủ và doanh nghiệp, mà còn ở cấp xã hội và cá nhân - thậm chí cả trẻ em. Thế giới đang thay đổi, và nhiệm vụ của chúng ta là phải theo kịp sự thay đổi này bằng cách tiếp cận công việc hàng ngày với sự cẩn trọng, tự tin và chuyên môn cao nhất để đón nhận sự phát triển nhanh chóng này của trí tuệ nhân tạo," Chủ tịch Cơ quan truyền thông Quốc gia UAE khẳng định.

Hội nghị thượng đỉnh truyền thông Arab lần thứ 24 năm 2026 tại Dubai do Câu lạc bộ Báo chí Dubai tổ chức, diễn ra tại Trung tâm Thương mại Thế giới Dubai. Hội nghị thượng đỉnh này có hơn 175 phiên thảo luận và quy tụ hơn 10.000 người tham dự, cùng hơn 400 diễn giả đến từ 23 quốc gia./.