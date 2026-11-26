Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại TP. Thâm Quyến, ngày 19/11. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Đằng sau bốn nội dung tưởng như độc lập về cải cách Liên hợp quốc, bảo đảm nguồn cung năng lượng, quyền miễn trừ của quan chức nhà nước và kiểm soát vũ khí hạt nhân là một điểm hội tụ đáng chú ý: cả ba nước đều muốn duy trì vai trò trung tâm trong việc định hình những quy tắc vận hành của thế giới, đồng thời hạn chế những rủi ro có thể đe dọa lợi ích và vị thế của mình.

Chi phối nguồn lực chiến lược

Cam kết tăng cường sản xuất và cung cấp các sản phẩm dầu mỏ tinh chế và khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì các dòng chảy năng lượng ổn định phản ánh một tính toán rất thực tế: trong một thế giới mà xung đột địa chính trị có thể làm gián đoạn các tuyến vận tải và nguồn cung, không quốc gia lớn nào có thể đứng ngoài vấn đề an ninh năng lượng. Nga cần duy trì thị trường và nguồn thu từ xuất khẩu dầu khí; Trung Quốc cần bảo đảm nguồn cung ổn định cho nền kinh tế; trong khi Mỹ vừa là cường quốc sản xuất năng lượng, vừa có lợi ích trực tiếp trong việc duy trì ổn định thị trường và các tuyến vận tải chiến lược.

Như vậy, mỗi nước đều có lợi ích riêng nhưng cùng gặp nhau ở yêu cầu tránh những cú sốc năng lượng có thể làm tổn hại nền kinh tế toàn cầu và chính quốc gia mình. Đối với Nga, đây còn là tín hiệu cho thấy dầu mỏ và khí đốt tiếp tục là công cụ tạo ảnh hưởng quốc tế, bất chấp các biện pháp trừng phạt. Với Trung Quốc, đó là sự bổ sung cho mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng. Với Mỹ, đây là cơ hội thể hiện vai trò trong ổn định thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, cam kết này cũng bộc lộ một nghịch lý: bảo đảm an ninh năng lượng trước mắt có thể xung đột với yêu cầu chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải trong dài hạn. Thế giới cần nguồn cung ổn định, nhưng không thể vì thế mà kéo dài sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Bởi vậy, ý nghĩa của tuyên bố về năng lượng tại Thâm Quyến sẽ phụ thuộc vào việc ba nước có thể kết nối an ninh năng lượng với chuyển đổi xanh hay không.

Xác lập giới hạn pháp lý đối với quyền lực nhà nước

Đây có lẽ là nội dung chứa đựng sự hội tụ lợi ích nhạy cảm nhất giữa ba nhà lãnh đạo. Nga có lợi ích trực tiếp khi Tổng thống Putin đang đối mặt với lệnh bắt giữ của Toà án hình sự quốc tế (ICC); Mỹ vốn có thái độ hoài nghi, phản đối thẩm quyền của ICC đối với công dân Mỹ và từng áp dụng biện pháp trừng phạt đối với một số nhân sự của Tòa án; Trung Quốc cũng quan ngại những tiền lệ có thể ảnh hưởng đến nguyên tắc chủ quyền và quyền tài phán quốc gia.

Vì vậy, sự thống nhất về quyền miễn trừ không đơn thuần là vấn đề kỹ thuật pháp lý, mà còn phản ánh mong muốn hạn chế những cơ chế tài phán quốc tế có thể tác động đến các nhà lãnh đạo quốc gia. Đây là điểm giao nhau giữa lợi ích chính trị, quan niệm về an ninh và chủ quyền quốc gia.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa việc ngăn chặn sự lạm dụng quyền tài phán và việc tạo ra một vùng miễn trừ trách nhiệm cho người nắm quyền lực. Nếu quyền miễn trừ bị diễn giải thành lá chắn tuyệt đối, nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật và những thành quả của công lý quốc tế sẽ bị suy yếu. Thế giới có thể cần một ICC hoạt động khách quan, không bị chính trị hóa, nhưng cũng khó có thể ủng hộ một trật tự mà quyền lực lớn nhưng trách nhiệm pháp lý lại không tương xứng.

Kiểm soát ngưỡng an ninh sinh tồn

Việc ba cường quốc tái khẳng định chiến tranh hạt nhân không thể giành chiến thắng và tuyệt đối không được phép xảy ra có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Hiệp ước New START đã hết hiệu lực, cạnh tranh chiến lược gia tăng và các cơ chế kiểm soát vũ khí đang suy yếu.

Điều đáng chú ý là tuyên bố chưa tạo ra cam kết cắt giảm đầu đạn, lịch trình đàm phán hay cơ chế giám sát cụ thể. Ba nước chỉ tuyên bố sẽ tiến hành đối thoại về giảm thiểu rủi ro hạt nhân và ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân. Dẫu vậy, việc khôi phục đối thoại, làm rõ ý định chiến lược, duy trì đường dây liên lạc khẩn cấp và hạn chế nguy cơ tính toán sai lầm cũng có thể góp phần ngăn chặn nguy cơ trong lĩnh vực hạt nhân. Đây là lĩnh vực mà lợi ích của ba cường quốc và lợi ích của toàn nhân loại có sự giao thoa rõ rệt nhất.

Có thể nói, thượng đỉnh Thâm Quyến gửi đi một tín hiệu quan trọng: thế giới đang bước vào giai đoạn mà các cường quốc vừa cạnh tranh quyết liệt, vừa phải tìm cách quản lý cạnh tranh thông qua những thỏa thuận tối thiểu về lợi ích chung. Ba nước chưa thể thống nhất về Ukraine, Trung Đông hay nhiều vấn đề khác, nhưng đã nhận ra rằng không thể giải quyết những vấn đề mang tính toàn cầu nếu thiếu sự tham gia của nhau.

Đối với phần còn lại của thế giới, đây vừa là cơ hội, vừa là cảnh báo. Cơ hội là những kênh đối thoại giữa các cường quốc được khôi phục, tạo thêm dư địa kiểm soát khủng hoảng. Cảnh báo là nguy cơ hình thành một cơ chế điều phối quốc tế nhưng chỉ gồm các siêu cường, và các quốc gia khác có thể trở thành đối tượng chịu tác động thay vì là chủ thể tham gia quyết định.

Thượng đỉnh Thâm Quyến vì thế chưa phải một Yalta mới, nhưng có thể là dấu hiệu của một phương thức quản trị quyền lực mới: ba cường quốc tìm cách thỏa thuận với nhau về những nguyên tắc tối thiểu để cùng tồn tại và cạnh tranh trong một thế giới mà không nước nào đủ sức đơn phương định đoạt tất cả. Vấn đề không phải là thế giới có cần sự phối hợp của các cường quốc hay không, mà là sự phối hợp ấy sẽ được xây dựng trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và lợi ích chính đáng của các quốc gia khác, hay chỉ trở thành một hình thức chia sẻ quyền lực giữa những nước mạnh nhất.