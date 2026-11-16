Thượng đỉnh Nga-Mỹ-Trung Quốc: Bắc Kinh khẳng định đột phá, Tổng thư ký Liên hợp quốc kỳ vọng một 'thành tựu lớn' cho toàn cầu

Các nhà lãnh đạo của Nga, Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC. (Nguồn: Zamin.uz)

Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ-Trung Quốc sẽ diễn ra bên lề Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh, đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa nguyên thủ ba nước Trung Quốc, Mỹ và Nga. Ba nhà lãnh đạo dự kiến trao đổi sâu rộng về việc bảo vệ hòa bình thế giới và thúc đẩy ổn định chiến lược trong quan hệ giữa các nước lớn.

Nhấn mạnh cuộc gặp có ý nghĩa mang tính đột phá, bà Mao Ninh cho rằng, Trung Quốc, Mỹ và Nga, với tư cách là những nước sáng lập Liên hợp quốc (LHQ) và ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, cùng chia sẻ trách nhiệm quan trọng trong việc ứng phó với các thách thức toàn cầu, thúc đẩy hòa bình và ổn định thế giới. Bà cũng nhắc lại việc ba nước từng sát cánh trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lưu ý, việc tăng cường liên lạc, kiểm soát bất đồng và duy trì quan hệ ổn định giữa ba nước không chỉ phục vụ lợi ích của các bên mà còn đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng quốc tế, góp phần tăng cường ổn định tình hình quốc tế, đối thoại và hợp tác.

Trước đó, Mỹ và Nga cũng đã lần lượt xác nhận sự kiện. Trợ lý Thư ký báo chí Nhà Trắng Olivia Wales cho biết, trong số các vấn đề mà các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận có cắt giảm vũ khí hạt nhân trên thế giới, lĩnh vực mà Tổng thống Trump cho là có nguy cơ phổ biến rất đáng lo ngại.

Liên quan nội dung này, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres bày tỏ hy vọng cam kết về giải trừ hạt nhân thực chất của Mỹ, Nga và Trung Quốc sẽ là một “thành tựu lớn đối với thế giới”.

Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN ở Manila (Philippines), ông Guterres nhấn mạnh, thế giới chỉ thực sự an toàn khi không còn vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định LHQ sẵn sàng tham gia mọi sáng kiến giải trừ hạt nhân và đóng góp vào việc bảo đảm các sáng kiến này thành công, song lưu ý kết quả đó hiện chưa được bảo đảm.

Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 dự kiến diễn ra trong hai ngày 18-19/11 tại Trung Quốc.