Cuộc gặp thượng đỉnh Nga – Mỹ – Trung Quốc

Phát biểu tại buổi họp báo tối 19/11 tại Thâm Quyến (Trung Quốc) sau cuộc gặp ba bên kéo dài khoảng 90 phút với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định “không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”.

“Tuy nhiên, tôi thực sự mong muốn cuộc gặp này sẽ được tiếp nối, ít nhất là bởi qua quá trình trao đổi quan điểm về một số lĩnh vực then chốt, nếu chưa đạt được thỏa thuận thì chúng tôi cũng đã đạt được sự hiểu biết lẫn nhau,” Điện Kremlin dẫn lời ông Putin.

Về ý nghĩa lịch sử, người đứng đầu Điện Kremlin cho rằng cuộc gặp chiều 19/11 tại Thâm Quyến đã “mở ra một trang mới trong lịch sử ngoại giao” khi ba nhà lãnh đạo Nga – Mỹ - Trung Quốc lần đầu hội đàm ba bên.

Về nội dung hội đàm, ông Putin cho biết các chủ đề tại cuộc gặp không khác nhiều so với những vấn đề được đề cập tại phiên họp toàn thể.

“Vì cả ba nước chúng tôi đều là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, chúng tôi đã thảo luận về việc cải tổ Hội đồng Bảo an, khả năng cải tổ Liên Hợp Quốc cũng như việc nâng cao năng lực của tổ chức này. Tất cả chúng tôi đều nhất trí rằng điều này cần được thực hiện và hoạt động của tổ chức mang tính toàn cầu này cần được điều chỉnh để phù hợp với thực tế hiện nay,” Tổng thống Vladimir Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại buổi họp báo tối 19/11. Ảnh: Điện Kremlin

Bên cạnh đó, ông cho biết ba bên đã thảo luận về các vấn đề an ninh và việc ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và vũ khí hạt nhân. Các bên cũng thảo luận về tự do hàng hải và những vấn đề liên quan đến hoạt động của một số tổ chức, chẳng hạn như Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Theo Tổng thống Putin, cuộc thảo luận giữa ông cùng Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập đã diễn ra “trong bầu không khí hoàn toàn cởi mở và hết sức thẳng thắn”.

“Điều đó giúp chúng tôi hiểu nhau hơn và tôi cho rằng đã tạo điều kiện để đạt được những thỏa thuận trong tương lai, bất kể các cuộc trao đổi tiếp theo diễn ra theo khuôn khổ hiện tại hay một khuôn khổ khác. Nhìn chung, đây là một cuộc gặp rất hữu ích,” nhà lãnh đạo Nga tuyên bố.

Quan hệ Mỹ - Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng người đồng cấp Mỹ Donald Trump thực sự quyết tâm giải quyết các cuộc xung đột, trong đó có xung đột tại Ukraine.

“Ông ấy cũng thực lòng mong muốn cải thiện quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó tất nhiên có quan hệ Nga – Mỹ, điều có ý nghĩa quan trọng đối với chúng tôi. Tất nhiên, chúng tôi mong muốn mọi việc tiến triển nhanh hơn và hiệu quả hơn,” ông Putin nói.

Theo người đứng đầu Điện Kremlin, việc tìm được tiếng nói chung “không phải nhiệm vụ đơn giản”.

“Xét cho cùng, chúng tôi đã làm việc với Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông ấy. Tuy nhiên, cả khi đó và hiện nay, chúng tôi đều có những điểm tương đồng nhất định trong cách tiếp cận. Quyết tâm chung của những người mà chúng tôi đang làm việc cùng hiện nay cho chúng tôi cơ sở để duy trì cái nhìn tích cực,” Tổng thống Vladimir Putin nói.

Quang cảnh buổi họp báo tối 19/11. Ảnh: Điện Kremlin

Triển vọng giải quyết xung đột Nga – Ukraine

Đề cập đến tình hình Nga – Ukraine, Tổng thống Putin khẳng định Moscow sẵn sàng tiếp tục làm việc với các đối tác để giải quyết cuộc xung đột.

“Những phương án thỏa hiệp do phía Mỹ đề xuất và chúng tôi đã chấp nhận đúng như nội dung được đưa ra. Vấn đề là liệu các bên khác trong cuộc xung đột, tức Ukraine và trong trường hợp này là những bên hậu thuẫn Ukraine ở châu Âu, có sẵn sàng chấp nhận chúng hay không,” nhà lãnh đạo Nga nói trong buổi họp báo.

“Nói cách khác, liệu họ có muốn đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt các hoạt động quân sự, chấm dứt xung đột bằng biện pháp hòa bình hay không? Xét theo những gì chúng tôi đang chứng kiến ở thời điểm hiện tại, câu trả lời là không,” ông Putin chia sẻ.

Theo Tổng thống Nga, Ukraine và những bên hậu thuẫn Ukraine ở châu Âu nên chấp nhận những phương án thỏa hiệp ngay bây giờ, “thay vì sau này phải đối mặt với thực tế rằng họ buộc phải chấp nhận”.

“Chúng ta hãy chờ xem. Mọi thứ đều vận động, mọi thứ đều thay đổi,” ông Putin phát biểu.

Từ trái sang phải: Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Điện Kremlin

Kết quả Hội nghị Cấp cao APEC

“Chúng tôi đánh giá những kết quả đạt được là tích cực. Có 21 quốc gia và nền kinh tế tham gia sự kiện. Chúng tôi đã thảo luận các vấn đề mà tất cả các quốc gia và các nền kinh tế tham dự cùng quan tâm,” Tổng thống Putin phát biểu khi phóng viên đề nghị bình luận về kết quả Hội nghị Cấp cao APEC tại Thâm Quyến.

Theo nhà lãnh đạo Nga, tại APEC 2026, các bên đã tái khẳng định những nguyên tắc cơ bản của quan hệ kinh tế.

“Những nguyên tắc này bao gồm tự do trong các quan hệ kinh tế, loại bỏ mọi hình thức hạn chế, tự do hàng hải và những nguyên tắc khác. Nếu chúng ta có thể đưa những nguyên tắc này vào thực tiễn, ít nhất là tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương này, điều đó chắc chắn sẽ trở thành một động lực quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu cũng như của Nga,” ông Putin nói.

Tùng Dương