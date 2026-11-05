Thượng đỉnh Nga - Mỹ - Trung bên lề APEC có thể tạo động lực cho đối thoại quốc tế

Trả lời phỏng vấn báo Izvestia ngày 4/11, Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Nga Marat Berdyev cho rằng cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc, nếu được tổ chức bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc, có thể phát đi tín hiệu tích cực đối với tình hình quốc tế.

Ông Berdyev nhấn mạnh trong bối cảnh địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, một cuộc gặp ở cấp độ này sẽ mang ý nghĩa đáng kể, góp phần thúc đẩy đối thoại giữa các cường quốc. Theo nhà ngoại giao Nga, những nội dung và nguyên tắc cơ bản của cuộc đối thoại cần được xác định thông qua các cuộc tham vấn trước đó, trong đó Trung Quốc, với tư cách nước chủ nhà, sẽ giữ vai trò đặc biệt.

Ông cũng nhận định cuộc gặp có thể tập trung vào những vấn đề quốc tế cấp bách nhất, đòi hỏi sự phối hợp và phản ứng chung của các cường quốc hàng đầu thế giới.

Theo kế hoạch, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc sẽ đăng cai các hoạt động của APEC trong hai ngày 18 và 19/11. Đây là lần thứ ba Trung Quốc tổ chức Hội nghị cấp cao APEC, sau các kỳ hội nghị tại Thượng Hải năm 2001 và Bắc Kinh năm 2014. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tham dự cả hai sự kiện này.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tới Thâm Quyến, Tổng thống Putin dự kiến hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây sẽ là cuộc gặp thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo trong năm nay, sau chuyến thăm Bắc Kinh của ông Putin hồi tháng 5 và cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) lần thứ 25 hồi tháng 8.

Ngoài các hoạt động song phương, khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc bên lề hội nghị tại Thâm Quyến cũng đang được đề cập. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức xác nhận cuộc gặp này sẽ diễn ra.