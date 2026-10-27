Thượng đỉnh Nga - châu Phi: Tìm kiếm vị thế trong trật tự thế giới đa cực

Thương mại, chủ quyền và hòa bình sẽ là những chủ đề trọng tâm tại Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi lần thứ ba, diễn ra tại Moscow trong tuần này.

Sự tham gia của các nhà lãnh đạo châu Phi diễn ra bất chấp điều mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mô tả là sức ép từ phương Tây nhằm khiến các chính phủ châu Phi không tham dự.

Hội nghị sẽ xác định các ưu tiên hợp tác trong ba năm tới, song song với Diễn đàn Kinh tế và Nhân đạo, nơi quy tụ quan chức, doanh nghiệp và chuyên gia. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Burundi Evariste Ndayishimiye, Chủ tịch đương nhiệm Liên minh châu Phi (AU), sẽ đồng chủ trì phiên toàn thể của các nhà lãnh đạo vào ngày thứ hai.

Chủ quyền là một trong những chủ đề xuyên suốt của hội nghị, với các phiên thảo luận về tài chính phát triển, an ninh lương thực và độc lập công nghệ.

Các đại biểu dự kiến trao đổi về phát triển cơ sở hạ tầng, hành lang vận tải, hợp tác công nghiệp và những cơ chế thanh toán giúp giảm sự phụ thuộc vào đồng USD và euro. Việc tăng cường liên kết với nhóm BRICS và Liên minh Kinh tế Á - Âu cũng nằm trong chương trình nghị sự, bên cạnh các rào cản tiếp tục hạn chế thương mại giữa các bên.

Nông nghiệp là lĩnh vực nền tảng trong quan hệ Nga - châu Phi, trong khi, năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình cũng là ưu tiên hợp tác giữa hai bên. Các phiên thảo luận khác sẽ đề cập đến trí tuệ nhân tạo, chăm sóc sức khỏe và đào tạo nhân lực chuyên môn cho châu Phi.

Một trong những kết quả quan trọng được kỳ vọng tại hội nghị lần này là kế hoạch hành động Nga - châu Phi giai đoạn 2027-2029, thay thế khuôn khổ hợp tác được thông qua tại St. Petersburg năm 2023. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, hội nghị cũng có thể ghi nhận một loạt thỏa thuận liên chính phủ và hợp đồng thương mại.

Bên cạnh hội nghị thượng đỉnh, Moscow đồng thời đăng cai Hội nghị thượng đỉnh lần thứ tám của Diễn đàn Các nước xuất khẩu khí đốt (GECF) ngày 27/10, với chương trình dự kiến đề cập đến diễn biến thị trường khí đốt toàn cầu, an ninh năng lượng và cơ hội đầu tư.

Với chương trình nghị sự trải rộng từ thương mại, năng lượng đến công nghệ và ngoại giao, hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi lần thứ ba được kỳ vọng tạo thêm cơ sở cho hợp tác giữa hai bên. Hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào khả năng triển khai các cam kết thành dự án cụ thể, cũng như mức độ đáp ứng lợi ích phát triển của các quốc gia châu Phi.