Thượng đỉnh Mỹ-Trung Quốc: Tổng thống Trump gọi tình bạn tuyệt vời, những vấn đề gì đã được thảo luận?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng ngày 24/9. (Tân Hoa xã)

Trước khi bước vào cuộc thảo luận chính thức, hai nhà lãnh đạo có cuộc gặp riêng tại Phòng Bầu dục, sau đó cùng các quan chức hai bên tiếp tục hội đàm tại Phòng Nội các.

Phát biểu trước cuộc gặp, Tổng thống Trump cho biết, hai nước đang nỗ lực hướng tới một quan hệ thương mại cân bằng hơn, trong đó có việc mở rộng tiếp cận thị trường cho nông dân và chủ trang trại Mỹ.

Theo ông, các cuộc thảo luận cũng sẽ đề cập những vấn đề cấp bách liên quan đến an ninh, công nghệ và “siêu trí tuệ” - thuật ngữ mà ông đề xuất thay thế cụm từ trí tuệ nhân tạo (AI)

Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi Washington và Bắc Kinh tăng cường liên lạc, tìm kiếm điểm chung và xây dựng lòng tin thông qua đối thoại thẳng thắn, sâu rộng và liên tục.

Theo nhà lãnh đạo, hai nước cần tăng cường tiếp xúc giữa các cơ quan chính phủ, trong đó có các lĩnh vực đối ngoại, kinh tế, hợp tác tài chính, thực thi pháp luật và giao lưu nhân dân.

Kiểm soát cạnh tranh

Hãng thông tấn Tân Hoa xã đưa tin, tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi hai nước biến “tầm nhìn mới” về xây dựng quan hệ Mỹ-Trung mang tính xây dựng và ổn định chiến lược thành hành động cụ thể. Theo ông, quan hệ hai nước cần hướng tới hợp tác là nền tảng, cạnh tranh ở mức phù hợp, khác biệt có thể kiểm soát và cùng hướng tới hòa bình.

Ông Tập Cận Bình cho rằng, Mỹ và Trung Quốc không cần né tránh cạnh tranh, nhưng cạnh tranh phải lành mạnh và được duy trì trong giới hạn nhất định, đồng thời nhấn mạnh hai nước cần duy trì nguyên tắc “không xung đột, không đối đầu”.

“Chúng ta chắc chắn có thể tìm ra con đường đúng đắn để hai nước lớn cùng chung sống trên hành tinh mà cả hai đều gọi là nhà”, Chủ tịch Trung Quốc nói.

Theo nhà lãnh đạo, Trung Quốc và Mỹ có thể đạt được lợi ích chung thông qua hợp tác thực chất, giúp nhau phát triển thông qua cạnh tranh lành mạnh và xử lý khác biệt trên cơ sở tìm kiếm điểm chung, tôn trọng khác biệt.

Về kinh tế và thương mại, ông Tập Cận Bình thông báo, các nhóm đàm phán hai nước vừa tiến hành vòng tham vấn mới và đạt được một thỏa thuận chung mới, cho rằng đây là tín hiệu tích cực đối với các ngành, người dân hai nước cũng như kinh tế toàn cầu. Ông nhấn mạnh, hợp tác là quá trình hai chiều, trong đó hai bên cần vừa mở rộng các lĩnh vực hợp tác, vừa thu hẹp danh sách những vấn đề còn tồn tại.

Về phần mình, Tổng thống Trump cũng cho biết, vòng tham vấn kinh tế và thương mại mới nhất đã đạt được những kết quả mới, đồng thời kêu gọi hai bên tiếp tục đối thoại để hướng tới một thỏa thuận tốt hơn.

AI và vấn đề Đài Loan (Trung Quốc)

Từ phải sang trái: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viên tại lễ đón ở Nhà Trắng ngày 24/9. (Tân Hoa xã)

AI là một nội dung đáng chú ý trong cuộc hội đàm. Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng, Mỹ và Trung Quốc đều là những nước dẫn đầu về AI, vì vậy càng có lý do để hợp tác dù đang cạnh tranh trong lĩnh vực này.

Ông đề xuất hai bên phát huy thế mạnh của mỗi nước thay vì đề phòng lẫn nhau, tiếp tục đối thoại về AI, trao đổi về những lợi ích và rủi ro của công nghệ này, đồng thời phối hợp ngăn chặn việc sử dụng AI sai mục đích hoặc lạm dụng công nghệ.

Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, hai nước cần duy trì quyền kiểm soát của con người đối với công nghệ AI, lấy con người làm trung tâm và bảo đảm AI phục vụ tiến bộ của nhân loại.

Tổng thống Trump cũng cho rằng, AI liên quan tương lai của nhân loại và Mỹ cùng Trung Quốc cần duy trì đối thoại, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.

Về vấn đề Đài Loan (Trung Quốc), ông Tập Cận Bình nhấn mạnh lập trường của Bắc Kinh về bảo vệ thống nhất quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là rõ ràng. Ông kêu gọi Mỹ phản đối việc “Đài Loan độc lập” và thận trọng xử lý vấn đề này, qua đó tạo nền tảng cho hợp tác chiến lược và phát triển quan hệ song phương.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có tình hình Trung Đông, Ukraine và Bán đảo Triều Tiên.

Theo các nguồn tin Trung Quốc, ông Tập Cận Bình cho rằng, hai bên cần duy trì đối thoại thường xuyên giữa quân đội, đồng thời cải thiện các cơ chế liên lạc và ngăn ngừa khủng hoảng, qua đó có thể tránh “Bẫy Thucydides”.

Về phần mình, Tổng thống Trump đánh giá chuyến thăm của ông Tập Cận Bình là một chuyến thăm quan trọng, nói rằng ông đã xây dựng được “một tình bạn tuyệt vời” với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo nói rõ: “Chủ tịch Tập Cận Bình và tôi đã đạt được những bước tiến to lớn trong các vấn đề mà hai nước đang đối mặt. Các nhóm làm việc đã và đang nỗ lực thúc đẩy một mối quan hệ thương mại cân bằng hơn. Quan hệ Mỹ-Trung chắc chắn sẽ được xử lý tốt dưới sự lãnh đạo của chúng tôi”.

Chủ tịch Trung Quốc cũng ca ngợi mối quan hệ cá nhân với người đồng cấp Mỹ: “Tổng thống Trump và tôi tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi đã xây dựng mối quan hệ cá nhân và giữ liên lạc”.

Hai bên cũng xác nhận sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong việc đăng cai Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2026 và Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế lớn (G20).

Chuyến thăm Mỹ kéo dài ba ngày của Chủ tịch Tập Cận Bình bắt đầu ngày 23/9, theo lời mời của Tổng thống Trump. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Tập tới Mỹ trong hơn một thập kỷ và là lần thứ hai hai nhà lãnh đạo thăm cấp nhà nước lẫn nhau trong chưa đầy nửa năm.