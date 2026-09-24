Thượng đỉnh Mỹ-Trung Quốc: Đồng ý gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại, Washington đang hối thúc Bắc Kinh một vấn đề

Tổng thống Mỹ đích thân đến sân bay đón Chủ tịch Trung Quốc. (Nguồn: The New York Times)

Trong một tuyên bố, ông Bessent cho biết, giới chức hai nước đã nhất trí về việc gia hạn thỏa thuận trước đó cùng ngày và nhấn mạnh: “Chúng tôi đã gặp nhau hôm nay để xem liệu có thể đạt được một thỏa thuận lớn hơn thay vì chỉ là một chuỗi những việc nhỏ hơn”.

Thỏa thuận đình chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 10/11 tới.

Khi được hỏi liệu có thể đạt được thỏa thuận trước ngày 10/1/2027 hay không, ông Bessent cho rằng, điều này vẫn chưa rõ ràng.

Ông cũng cho biết thêm, Washington đang hối thúc Bắc Kinh “thực hiện đầy đủ hơn” các cam kết theo thỏa thuận hiện hành trong những tháng tới.

“Trung Quốc đang đáp ứng yêu cầu mua 25 triệu tấn đậu tương, nhưng lại chậm trễ trong việc thực hiện cam kết mua lượng nông sản khác trị giá 17 tỷ USD”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói.

Theo ông Bessent, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung có thể sẽ đưa ra một số thông báo về mục tiêu của 2 nước trong việc dỡ bỏ thuế quan đối với lượng hàng hóa phi thiết yếu trị giá 30 tỷ USD, cũng như các vấn đề liên quan đến dịch vụ tài chính và hoạt động mua nông sản.

Đây là văn kiện đạt được sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc hồi tháng 10 năm ngoái sau khi hai bên áp đặt các mức thuế đáp trả lẫn nhau vượt quá mức 100%.

Việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Tập Cận Bình trong ngày 23/9 đã tới Căn cứ Không quân liên hợp Andrews ở ngoại ô thủ đô Washington, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mỹ, với sự đón tiếp nồng nhiệt của Tổng thống Trump ngay tại sân bay.

(theo Kyoto)