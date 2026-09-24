Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Nỗ lực giữ ổn định giữa cạnh tranh chiến lược

Đây là chuyến thăm Washington đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình sau hơn 10 năm và là cuộc gặp thứ 2 giữa hai nhà lãnh đạo trong năm nay.

Ngày 23-9, Tổng thống Donald Trump đã trực tiếp đón ông Tập tại Căn cứ Liên hợp Andrews, bang Maryland.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải, phía trước) đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái, phía trước) tại Căn cứ không quân Andrews, bang Maryland, ngày 23-9-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tại cuộc gặp ở Bắc Kinh hồi tháng 5, hai nhà lãnh đạo đã xác định khuôn khổ quan hệ dựa trên “ổn định chiến lược mang tính xây dựng”.

Theo Reuters và CNA, cách tiếp cận này hướng tới duy trì hợp tác, quản lý cạnh tranh và kiểm soát những khác biệt giữa 2 nước, thay vì loại bỏ cạnh tranh chiến lược.

Trước thềm hội đàm tại Washington, hai bên đạt tiến triển đáng chú ý trong lĩnh vực thương mại.

Ngày 23-9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Mỹ và Trung Quốc nhất trí kéo dài thêm 2 tháng thỏa thuận đình chiến thương mại, vốn dự kiến hết hạn ngày 10-11, đến ngày 10-1-2027.

Việc gia hạn này nhằm tạo thêm thời gian để 2 bên tiếp tục đàm phán một thỏa thuận kinh tế rộng hơn.

Các vấn đề thương mại dự kiến tiếp tục chiếm vị trí quan trọng trong chương trình nghị sự, trong đó có thuế quan, nông sản, các rào cản phi thuế quan và việc thực hiện những cam kết đã đạt được trước đó.

AP đưa tin, tiến độ thực hiện một số cam kết trong thỏa thuận tháng 5 vẫn còn khác nhau, trong khi 2 bên đang tiếp tục thảo luận về khả năng giảm thuế đối với một số nhóm hàng.

Trí tuệ nhân tạo (AI) cũng là một nội dung được hai bên đưa vào các cuộc trao đổi trước thềm cuộc họp thượng đỉnh.

Ngày 20-9, quan chức kinh tế Mỹ và Trung Quốc đã thảo luận về AI tại New York, trong đó 2 nước đạt thỏa thuận về việc thiết lập cơ chế đối thoại trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, các vấn đề chiến lược vẫn là những điểm khác biệt lớn. Theo Reuters, vấn đề Đài Loan, Iran, kiểm soát xuất khẩu công nghệ và đất hiếm nằm trong số những nội dung có thể được 2 nhà lãnh đạo trao đổi. Trong đó, Đài Loan tiếp tục là vấn đề nhạy cảm trong quan hệ Mỹ-Trung.