Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa), Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp ba bên tại Thâm Quyến ngày 19/11 - Ảnh: Getty Images.

Cuộc gặp ba bên đầu tiên giữa lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga diễn ra tại Kylin Villa, khu nghỉ dưỡng bên hồ ở phía Tây Bắc Thâm Quyến, bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Ba nhà lãnh đạo ngồi quanh một chiếc bàn tròn, lần lượt phát biểu mở đầu trong cuộc gặp kéo dài khoảng 90 phút.

Theo hãng thông tấn CNA, tại cuộc gặp, ông Tập cho rằng ba nước cần cùng ứng phó các thách thức toàn cầu và có trách nhiệm chung trong việc duy trì hòa bình, an ninh.

“Lịch sử cho thấy khi các cường quốc chung sống hòa hợp, thế giới hòa bình. Khi các cường quốc xung đột, thế giới rơi vào bất ổn”, ông Tập nói.

Về phía Mỹ, ông Trump nói: “Chúng ta đang thực sự làm nên lịch sử. Ba chúng ta có rất nhiều điều cần thảo luận”.

Theo hãng tin Bloomberg, ông Trump cho rằng ba nhà lãnh đạo có trách nhiệm đặc biệt trong việc duy trì đối thoại cởi mở.

“Chưa từng có hòa bình nào được tạo ra bằng cách từ chối các cơ hội tiếp xúc và đối thoại. Cùng nhau, chúng ta đang chọn một con đường khác”, ông Trump nói.

Trong khi đó, ông Putin nói rằng ba nước có “rất nhiều lợi ích chung trong việc giải quyết các xung đột khu vực, trong đó rõ ràng có xung đột tại Ukraine”.

Ông Putin cho rằng hợp tác mang tính xây dựng giữa ba nước có thể củng cố ổn định toàn cầu, đồng thời ba nước có trách nhiệm chung trong việc duy trì hòa bình, an ninh. Ông cũng cho rằng cả ba nước đều là nước thắng trận trong Thế chiến 2 và có nhiệm vụ gìn giữ, củng cố hệ thống luật pháp quốc tế hình thành khi đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đến dự cuộc gặp ba bên tại Kylin Villa ở Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 19/11/2026 - Ảnh: CNA/Pool

Về năng lượng, ba nước dự kiến tăng sản xuất và cung ứng các sản phẩm dầu mỏ đã qua chế biến vì lợi ích của mọi quốc gia, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của dòng chảy năng lượng ổn định.

Tuy nhiên, theo Bloomberg, năng lực đáp ứng của các bên không giống nhau. Các nhà máy lọc dầu của Mỹ hiện vận hành ở công suất cao nhất so với cùng kỳ trong ba thập kỷ qua. Các nhà máy lọc dầu của Nga chịu thiệt hại nặng trong xung đột với Ukraine. Trong khi đó, Trung Quốc hiện vẫn nhập khẩu dầu thô ít hơn đáng kể so với trước chiến tranh Mỹ - Iran.

Đề cập đến vấn đề vũ khí hạt nhân, ông Trump cho rằng Mỹ, Trung Quốc và Nga “có vị thế đặc biệt để thảo luận cách giảm số lượng vũ khí hạt nhân trên Trái Đất, đồng thời giảm nguy cơ những vũ khí này có ngày được sử dụng”.

Trong khi đó, ông Tập kêu gọi cấm toàn diện và tiêu hủy hoàn toàn vũ khí hạt nhân, với mục tiêu cuối cùng là xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Ông nói thêm rằng không thể giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân và cuộc chiến đó không bao giờ được tiến hành. Trong khi đó, ông Putin không đề cập vấn đề này trong phát biểu của mình.

Theo CNA, ông Trump nhiều lần nhấn mạnh kiểm soát vũ khí hạt nhân là chủ đề trung tâm của cuộc gặp, dù Trung Quốc nhiều lần phản đối việc tham gia đàm phán với Washington và Moscow.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Mỹ và Nga sở hữu khoảng 86% vũ khí hạt nhân trên thế giới, còn Trung Quốc đứng thứ ba với khoảng cách xa nhưng số lượng đang tăng.

Về hợp tác giữa ba nước, ông Tập đề nghị duy trì trao đổi cấp cao thường xuyên, bảo đảm các kênh đối thoại thông suốt ở mọi cấp và cùng nỗ lực bảo đảm an ninh năng lượng. Ông cho rằng với các vấn đề quan trọng và nhạy cảm liên quan đến nhau, ba nước cần trao đổi trước, đặt mình vào vị trí của nhau, hành động thận trọng và không vượt qua “lằn ranh đỏ” của nhau. Trong khi đó, ông Putin cho rằng ba nước cần thảo luận các vấn đề toàn cầu, khu vực, an ninh năng lượng và an ninh lương thực.

Theo CNA, trước cuộc gặp, ông Trump cho thấy việc giảm vũ khí hạt nhân và chiến tranh Mỹ - Iran nằm trong các ưu tiên của ông, trong khi Điện Kremlin nhấn mạnh vấn đề Ukraine. Trong khi đó, Bắc Kinh tương đối thận trọng khi nói về ưu tiên của mình, chỉ cho biết các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận việc bảo vệ hòa bình thế giới và thúc đẩy “ổn định chiến lược trong quan hệ giữa các cường quốc”.

Trước cuộc gặp ba bên, ông Trump có các cuộc gặp riêng với ông Tập và ông Putin. Tại cuộc hội đàm Trump - Tập tại cùng địa điểm kéo dài hơn một giờ, hai bên giữ giọng điệu tích cực nhằm ổn định quan hệ song phương. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Nga Tass dẫn lời ông Yuri Ushakov, trợ lý đối ngoại của Điện Kremlin, cho biết ông Putin đã rời cuộc gặp với ông Trump trong trạng thái “tinh thần rất tốt”.

Giới phân tích kỳ vọng cuộc gặp ba bên dù mang tính lịch sử nhưng khó mang lại đột phá cụ thể, do ba nhà lãnh đạo tham dự với lợi ích quốc gia và ưu tiên chiến lược khác nhau.

Ông Dennis Wilder, cựu quan chức Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), hiện là nhà nghiên cứu cao cấp tại Đại học Georgetown, đồng tình với nhận định cuộc gặp mang tính lịch sử và chưa từng có tiền lệ.

“Xét về kết quả, bản thân việc diễn ra cuộc gặp đã là thông điệp”, ông nói với Bloomberg TV.