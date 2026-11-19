Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chụp ảnh trong cuộc gặp song phương tại Kylin Villa, Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 19/11/2026 - Ảnh: CNA

Ông Trump và ông Tập hội đàm tại Kylin Villa, khu nghỉ dưỡng bên hồ nằm ở phía Tây Bắc Thâm Quyến, bên lề Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33, diễn ra ngày 18-19/11.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin cuộc gặp bắt đầu ngay sau 13h30 theo giờ địa phương và kéo dài khoảng 1 giờ. Đây là cuộc gặp trực tiếp thứ ba của hai nhà lãnh đạo trong năm nay, sau cuộc gặp tại Bắc Kinh hồi tháng 5 và chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập tới Washington hồi tháng 9.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, tại hội đàm, ông Tập kêu gọi hai bên tiếp tục nỗ lực cùng đưa con tàu khổng lồ quan hệ Trung - Mỹ đi đúng hướng tới tương lai. Ông đánh giá quan hệ hai nước nhìn chung duy trì quỹ đạo ổn định, tích cực, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước và đem đến sự ổn định, chắc chắn cho thế giới.

Ông Tập cho biết hai nhà lãnh đạo đã cùng tìm ra cách ứng xử đúng đắn giữa hai cường quốc, xác lập định vị mới cho quan hệ Trung - Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược, trao cho quan hệ này nội hàm mới dựa trên sự tôn trọng, công bằng và có đi có lại. Theo ông, định vị này được nhân dân Trung Quốc, nhân dân Mỹ và cộng đồng quốc tế hoan nghênh.

Ông Tập cũng nhấn mạnh việc xây dựng quan hệ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược là nỗ lực chưa từng có tiền lệ và mang tính tiên phong. Theo ông, chìa khóa để giữ đà tích cực hiện nay là hai nước có hành động cụ thể nhằm thực thi các đồng thuận mà hai nguyên thủ đã đạt được. Tân Hoa Xã cho biết hai bên nhất trí xây dựng kế hoạch hành động nhằm kiến tạo quan hệ này.

Về hợp tác cụ thể, ông Tập kêu gọi hai bên tăng cường trao đổi về các vấn đề kinh tế - thương mại, giải quyết mối quan tâm của nhau và hướng tới cùng có lợi. Ông cho biết hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực chống ma túy, hồi hương người nhập cư bất hợp pháp, chống lừa đảo viễn thông và lừa đảo trực tuyến đã đạt kết quả tích cực, và có thể được đào sâu hơn trên cơ sở tôn trọng, công bằng và có đi có lại.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng thống Mỹ Donald Trump dự hội đàm - Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo ông Tập, Trung Quốc và Mỹ cần tăng cường trao đổi, phối hợp để phòng ngừa các rủi ro an toàn của trí tuệ nhân tạo (AI), bảo đảm AI luôn nằm trong tầm kiểm soát của con người.

Về phần mình, ông Trump cho rằng hai nhà lãnh đạo đã cùng định hướng sự phát triển của quan hệ Mỹ - Trung, và hai bên cần duy trì đà tích cực trong sự phát triển ổn định của quan hệ song phương.

Ông Trump cảm ơn phía chủ nhà đã đón tiếp long trọng, đồng thời hy vọng cuộc gặp ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra sau đó sẽ thành công. Ông gọi ông Tập là bạn và cho rằng hai bên có “mối quan hệ đặc biệt”.

Trước đó, ông Tập đã ra sân bay đón ông Trump. Kể từ khi giữ cương vị Chủ tịch Trung Quốc, đây là lần đầu tiên ông Tập ra sân bay đón một nhà lãnh đạo nước ngoài đến thăm. Động thái này nhằm đáp lại việc ông Trump ra đón ông Tập tại căn cứ Joint Base Andrews của Mỹ hồi tháng 9, cũng là lần gần nhất hai nhà lãnh đạo gặp nhau.

Trả lời kênh Fox News trước đó cùng ngày, ông Trump nhận xét việc đón tiếp ông Tập dành cho ông thể hiện sự tôn trọng lớn. “Đó là một chiến thắng lớn của chúng tôi. Cũng là một chiến thắng lớn của Trung Quốc”, ông Trump nói.

Tại hội đàm, đề cập tới vấn đề Ukraine, ông Trump nói hai nhà lãnh đạo cần cùng giúp chấm dứt xung đột.

“Chúng tôi muốn cùng hỗ trợ trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Tôi muốn thấy cuộc chiến này kết thúc”, ông Trump nói.

Bên cạnh đó, ông Trump cho biết cả ông và ông Tập đều coi trọng việc dầu phải lưu thông qua eo biển Hormuz, nơi dòng chảy đang gián đoạn do chiến tranh Mỹ - Iran.

Theo hãng thông tấn CNA của Singapore, ông Tập không nhắc đến Ukraine hay Iran trong phát biểu tại hội đàm.

Hội đàm Mỹ - Trung tại Kylin Villa - Ảnh: Tân Hoa Xã

Bà Patricia Kim, nhà nghiên cứu chính sách đối ngoại tại Viện Brookings, nhận định Trung Quốc sẽ không muốn xuất hiện trong vai trò trung gian cho một thỏa thuận về Ukraine.

“Ông Tập coi cuộc chiến Nga - Ukraine về cơ bản là vấn đề của châu Âu, khiến Bắc Kinh càng ít có xu hướng nhận trách nhiệm giải quyết”, bà Kim nói với CNA.

Cuộc hội đàm diễn ra sau khi hai nước gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại hồi tháng 9, hiện có thời hạn mới là tới ngày 10/1/2027. Trong khi đó, căng thẳng cũng đang gia tăng xung quanh thông tin con chip của công ty chế tạo chip Nvidia được chuyển hướng sang Trung Quốc thông qua khu vực Đông Nam Á. Diễn biến này làm dấy lên câu hỏi về hiệu quả của các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Mỹ, cũng như triển vọng Trung Quốc tiếp cận công nghệ tiên tiến.

Hiện Nhà Trắng chưa công bố thông tin cụ thể về nội dung cuộc hội đàm.