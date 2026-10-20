Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên: Triển vọng chưa rõ ràng

Ngày 19/10, khi được hỏi tại Nhà Trắng về khả năng gặp ông Kim Jong-un bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc vào tháng tới, Tổng thống Trump trả lời rằng ông chưa biết liệu cuộc gặp có diễn ra hay không. Ông cũng cho biết chưa rõ có bên nào đề nghị tổ chức cuộc gặp, dù khẳng định vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Trái với thái độ thận trọng của ông Trump, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young nhận định cuộc gặp có thể diễn ra trong tháng 11. Trả lời phỏng vấn báo Hankyoreh, ông cho biết Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc đánh giá khả năng này ở mức 50-50, trong khi Bộ Thống nhất nhận định triển vọng cuộc gặp khả quan hơn dựa trên nhiều yếu tố.

Ông Chung cũng đề xuất mở rộng đối thoại thành cuộc gặp bốn bên, gồm Hàn Quốc, Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, ông thừa nhận chưa có dấu hiệu cho thấy các cơ quan ngoại giao Hàn Quốc và Mỹ đạt tiến triển cụ thể trong việc chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh. Theo ông, khả năng diễn ra cuộc gặp phụ thuộc nhiều vào quyết định của Tổng thống Trump và cơ hội tiếp xúc ngoại giao bên lề APEC.

Trước đó, tại phiên họp kín của Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc ngày 1/9, Cơ quan Tình báo Quốc gia nước này nhận định hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên có thể diễn ra bất cứ lúc nào, dù chưa ghi nhận liên lạc cụ thể giữa hai bên.

Trong khi đó, Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Kang Kyung-wha ngày 12/10 cho biết chưa có tiến triển rõ ràng về khả năng tổ chức cuộc gặp. Theo bà, dù Seoul thường xuyên trao đổi với các cơ quan Mỹ về những phát biểu của Tổng thống Trump liên quan đến đối thoại với Triều Tiên, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu cụ thể cho thấy hội nghị đang được xúc tiến.

Những đánh giá khác nhau từ các quan chức Hàn Quốc và các tuyên bố chưa nhất quán về mức độ sẵn sàng của Tổng thống Trump cho thấy triển vọng nối lại đối thoại cấp cao giữa Washington và Bình Nhưỡng vẫn còn nhiều bất định. Hội nghị APEC tại Trung Quốc vào tháng 11 tới được xem là một cơ hội tiềm năng, nhưng việc tổ chức cuộc gặp vẫn phụ thuộc vào những động thái ngoại giao cụ thể từ các bên liên quan.