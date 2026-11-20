Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 19/11 đã hội đàm tại Kỳ Lân Sơn Trang, thành phố Thâm Quyến, bên lề Hội nghị Cấp cao APEC 2026.

Đây là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa ba nhà lãnh đạo theo hình thức này. Theo văn bản do Nhà Trắng và Tân Hoa xã công bố, ba bên đã trao đổi về tình hình quốc tế và cam kết duy trì ổn định chiến lược, an ninh quốc tế.

Ba nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ chụp ảnh chung trước cuộc gặp thượng đỉnh. Ảnh: Doug Mills / Pool Photo

Tuyên bố chung sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga - Trung Quốc gồm bốn nội dung chính.

Thứ nhất, với tư cách thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Mỹ, Nga và Trung Quốc cam kết thúc đẩy cải tổ Liên hợp quốc để tổ chức này ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức toàn cầu và thực hiện sứ mệnh duy trì hòa bình, an ninh quốc tế.

Thứ hai, ba nước dự kiến tăng sản lượng và nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ đã qua lọc, hóa, vì lợi ích của tất cả các quốc gia, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì nguồn cung năng lượng ổn định.

Thứ ba, ba nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng nguyên tắc đồng thuận của quốc gia và sự tôn trọng quyền miễn trừ của các quan chức nhà nước có tầm quan trọng tối cao. Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí rằng Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) và các cơ quan tương tự khác không được lạm dụng quyền tài phán của mình.

Thứ tư, ba nước tái khẳng định “không thể giành chiến thắng trong chiến tranh hạt nhân và không bao giờ được tiến hành một cuộc chiến như vậy”. Ba bên sẽ đối thoại về giảm nguy cơ hạt nhân và ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân.

Theo Reuters, tuyên bố chưa nêu thời điểm tiến hành đối thoại nhưng Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết ba nước sẽ tiếp tục phối hợp ở cấp làm việc sau hội nghị. Trên đường trở về Washington, Tổng thống Trump nói với Reuters rằng việc đạt một thỏa thuận giữa ba nước về giới hạn vũ khí hạt nhân sẽ rất khó khăn, song ông sẽ tiếp tục thúc đẩy vấn đề này.

Vấn đề Ukraine cũng được đề cập trong cuộc gặp ba bên và là chủ đề chính trong cuộc trao đổi song phương giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin trước đó, theo Reuters dẫn lời Cố vấn đối ngoại Điện Kremlin Yury Ushakov. Tuy vậy, tuyên bố chung tại Thâm Quyến không đề cập cụ thể đến Ukraine hay xung đột liên quan đến Iran.