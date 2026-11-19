Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia cuộc gặp ba bên lịch sử.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự cuộc gặp thượng đỉnh ba bên mang tính lịch sử bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc.

Sau cuộc gặp kéo dài khoảng 90 phút, ba nhà lãnh đạo đưa ra một tuyên bố chung.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, ông Tập mô tả cuộc hội đàm ba bên với ông Putin và ông Trump là "tích cực, mang tính xây dựng và đạt nhiều kết quả". Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh rằng, cả Nga, Mỹ và nước chủ nhà cùng quan điểm về việc bảo vệ hòa bình thế giới.

Ông Tập cho rằng, ba nước cần triển khai những đồng thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh mang tính lịch sử này, tiếp tục tăng cường liên lạc, thúc đẩy hòa bình thông qua hợp tác và cùng nhau xây dựng thế giới tốt đẹp hơn.

Toàn văn Tuyên bố của Trung Quốc - Nga - Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp nhau tại Thâm Quyến vào ngày 19/11/2026.

Hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ bày tỏ sự cảm kích đối với Trung Quốc vì đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh ba bên mang tính lịch sử này. Ba nhà lãnh đạo đã có những trao đổi về tình hình quốc tế hiện nay và cam kết duy trì ổn định chiến lược cũng như an ninh quốc tế.

1. Với tư cách là các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, Trung Quốc, Nga và Mỹ cam kết cải tổ Liên hợp quốc để tổ chức này có thể ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức toàn cầu và phù hợp với sứ mệnh duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

2. Ba nước dự kiến tăng sản lượng và nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ tinh chế nhằm mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia. Ngoài ra, các bên cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì các dòng chảy năng lượng ổn định.

3. Ba nhà lãnh đạo công nhận rằng nguyên tắc có sự đồng thuận của quốc gia và việc tôn trọng quyền miễn trừ của các quan chức nhà nước có tầm quan trọng hàng đầu, đồng thời nhất trí rằng Tòa án Hình sự Quốc tế và các cơ quan tương tự khác không được lạm dụng thẩm quyền tài phán của mình.

4. Ba nhà lãnh đạo tái khẳng định rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể giành chiến thắng và tuyệt đối không được phép xảy ra. Mỹ - Nga - Trung sẽ đối thoại về việc giảm thiểu rủi ro hạt nhân và ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân.