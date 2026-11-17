Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có ba ngày bận rộn tại Thâm Quyến, với trọng tâm là cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với các nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc. (Nguồn: TASS)

Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo ba nước theo hình thức này, trong bối cảnh chương trình nghị sự vẫn đang được các bên thảo luận.

Phát biểu với Đài truyền hình Vesti hôm thứ Ba, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lập luận cho biết: “Cuộc gặp gỡ này có thể gửi một thông điệp mạnh mẽ đến toàn nhân loại về sự cần thiết của đối thoại để tìm ra giải pháp cho những vấn đề hiện tại”, đồng thời mô tả hội nghị thượng đỉnh sắp tới là một sự kiện mang tính bước ngoặt.

Trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov, cho biết cuộc gặp ba bên sẽ là trọng tâm chuyến thăm Trung Quốc ngày 18-19/11 của Tổng thống Putin. Theo ông, cuộc gặp mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt, gắn với sự phối hợp giữa ba nước trong Thế chiến 2 và vai trò của họ trong việc thành lập Liên hợp quốc (LHQ).

Điện Kremlin đang thúc đẩy việc xây dựng một thông cáo chung sau hội nghị và các bên đang thương lượng về nội dung, song ông Ushakov mô tả động thái này là “công việc ngoại giao khó khăn”. Nếu các nhà lãnh đạo không đạt được thỏa thuận về một văn kiện chung, mỗi bên sẽ đưa ra đánh giá riêng về hội nghị.

Theo nhận định của ông Peter Alexander, Giám đốc điều hành công ty tư vấn Z-Ben Advisors có trụ sở tại Thượng Hải, đối với Chủ tịch Tập Cận Bình, việc đưa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ cùng ngồi vào bàn đàm phán, với vị thế bình đẳng giữa các bên, đã mang lại lợi ích chính trị đáng kể cho Bắc Kinh, ngay cả trước khi cuộc thảo luận bắt đầu.

Tuy nhiên, ông Neo Wang, chiến lược gia trưởng về Trung Quốc tại công ty Evercore ISI, cho rằng, trở ngại chính đối với cuộc gặp lần này là sự khác biệt về chương trình nghị sự. Theo ông, khả năng ba bên đạt được tuyên bố chung về vấn đề lãnh thổ Ukraine, các thỏa thuận an ninh hoặc biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga là không cao.

Nhà Trắng phát tín hiệu Mỹ muốn ưu tiên thảo luận vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân và tình hình Trung Đông, đồng thời giảm nhẹ khả năng đàm phán về Ukraine - vấn đề mà Moscơ đặc biệt quan tâm. Trong khi đó, ông David Roche, chiến lược gia tại công ty Quantum Strategy, nhận định, Trung Quốc chưa có lợi ích trong việc tham gia đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân khi chưa đạt được vị thế ngang bằng với Mỹ, điều mà ông dự báo có thể phải mất khoảng 10 năm nữa.

Ông Roche cho rằng, cuộc gặp nhiều khả năng không tạo ra kết quả cụ thể đáng kể, nhưng có thể giúp nâng cao vị thế của Trung Quốc trên bàn đàm phán cấp cao. Theo ông, những vấn đề gai góc trong quan hệ Mỹ-Trung, như Nvidia và hoạt động buôn lậu chip có liên quan đến một đối tượng bị tình nghi là gián điệp Trung Quốc, có thể không được đưa vào chương trình nghị sự.

Thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ-Trung, dự kiến hết hạn vào tháng 1/2027, cũng có thể được thảo luận. Phần lớn các nhà phân tích dự báo hai bên sẽ gia hạn thỏa thuận, dù căng thẳng trong quan hệ song phương đang có dấu hiệu gia tăng.

Bên cạnh thượng đỉnh ba bên, Tổng thống Putin dự kiến sẽ có các cuộc gặp song phương với ông Trump và ông Tập Cận Bình.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ chắc chắn sẽ gặp nhau khi cùng có mặt tại Thâm Quyến, song địa điểm và hình thức cuộc gặp vẫn đang được thống nhất. Các vấn đề được dự kiến đưa ra thảo luận gồm tình hình Ukraine và những đề xuất giải quyết xung đột do Nga và Mỹ đưa ra.

Trong khi đó, cuộc gặp song phương giữa ông Putin và ông Tập Cận Bình dự kiến diễn ra ngày 18/11, bắt đầu bằng bữa sáng làm việc tập trung vào các vấn đề đối ngoại, trong đó có vấn đề Ukraine. Ông Ushakov cho biết, Tổng thống Nga sẽ thông tin với nhà lãnh đạo Trung Quốc về những tiếp xúc gần đây với Washington, bao gồm các cuộc trao đổi tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).