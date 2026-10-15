Thượng đỉnh CICA tại Azerbaijan: Siết chặt hợp tác an ninh châu Á giữa nhiều biến động nóng

Dưới sự chủ trì của nước Chủ tịch Azerbaijan, Hội nghị Thượng đỉnh CICA lần thứ 7 tập trung vào các ưu tiên hợp tác vùng, chuyển đổi số, kết nối hạ tầng và phát triển bền vững. Dự kiến, hội nghị sẽ thông qua Tuyên bố Baku, Tuyên bố chung về an toàn lao động và sức khỏe, đồng thời chính thức xem xét kết nạp Lào làm quốc gia thành viên thứ 29.

Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh tại Baku, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp song phương quan trọng nhằm đánh giá đà phát triển của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Hai bên đã đồng bộ hóa quan điểm về nhiều hồ sơ địa chính trị lớn, bao gồm quan hệ với Mỹ, tình hình cuộc xung đột tại Ukraine và cuộc khủng hoảng quân sự tại Iran. Cả Moscow và Bắc Kinh đều lên tiếng kêu gọi nhanh chóng chấm dứt các hành vi xung đột mở rộng tại Trung Đông, cho rằng tình trạng leo thang căng thẳng hiện nay đang đe dọa nghiêm trọng tới sự ổn định của toàn bộ khu vực.

Về quan hệ song phương, ông Vương Nghị đánh giá các cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 5 và tháng 8 đã đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung - Nga trong kỷ nguyên mới tiếp tục phát triển ở trình độ cao. Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng, với sự ủng hộ của Nga và các bên liên quan, Hội nghị cấp cao không chính thức các nhà lãnh đạo APEC tại Thâm Quyến vào tháng 11 sẽ đạt kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy hợp tác và phát triển ở châu Á - Thái Bình Dương.

Hai ngoại trưởng cũng đã trao đổi về các cuộc giao lưu cấp cao Trung - Nga trong thời gian tới.

Đại diện cho Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tham dự hội nghị, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan dự kiến có bài phát biểu quan trọng kêu gọi duy trì chủ nghĩa đa phương và tìm kiếm giải pháp dựa trên sự đồng thuận cho các cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Phía Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh yêu cầu lập tức chấm dứt chiến sự tại dải Gaza, lên án các chính sách mở rộng định cư trái phép và việc hạn chế viện trợ nhân đạo đối với người dân Palestine.

Bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất tăng cường hợp tác trong khuôn khổ CICA về thương mại, năng lượng và công nghệ. Ankara đặc biệt thúc đẩy việc kết nối dự án “Hành lang Trung tâm” do Thổ Nhĩ Kỳ khởi xướng với Sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI) của Trung Quốc nhằm gia tăng năng lực vận tải, kết nối kinh tế xuyên lục địa Á - Âu.