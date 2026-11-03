'Thượng đế' đả thương chủ quán

Hình ảnh người đàn ông ném chìa khóa vào mặt nữ chủ quán. (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh nữ chủ quán ăn trên đường Ngô Đức Mai (xã Hưng Nguyên) nhắc nhở một vị khách về việc đậu xe ngược chiều. Khi lời qua tiếng lại, người đàn ông to tiếng và ném chìa khóa vào mặt nữ chủ quán, gây thương tích phải khâu 3 mũi ở vùng mặt. Sau sự việc xảy ra, người này nhận thức được hành vi của mình và đã xin lỗi vợ chồng chủ quán đồng thời đã đến bệnh viện thăm hỏi nạn nhân. Vụ việc đang được công an xã Hưng Nguyên xử lý theo quy định.