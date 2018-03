Thượng đài nguy hiểm, Từ Hiểu Đông đang cố gây chú ý?

Thượng đài với tương quan chênh lệch và thiếu những điều kiện cần thiết, phải chăng Từ Hiểu Đông đang muốn hút sự quan tâm của truyền thông.

Từ Hiểu Đông hạ chóng vánh đệ tử 4 đời của Diệp Vấn Tay đấm MMA Từ Hiểu Đông tiếp tục khiến làng võ Trung Quốc dậy sóng khi đánh bại cao thủ Vịnh Xuân Đinh Hạo.

Ngày 18/3, trước khi màn so tài tại Thành Đô bị can thiệp bởi cảnh sát, Từ Hiểu Đông đã áp đảo hoàn toàn môn sinh Vịnh Xuân Đinh Hạo.

Chỉ ít giờ sau, hàng loạt trang tin của Trung Quốc đăng bài viết với những tiêu đề như “Võ hiện đại đã đánh bại kungfu truyền thống trong màn giao lưu” hay “Dấu hỏi về tính thực chiến của Vịnh Xuân?”.

Dù vậy, hầu hết bài đăng sử dụng cụm từ “giao lưu” thay vì “trận đấu” để mô tả về cuộc đối đầu của Từ Hiểu Đông, bởi lẽ võ sĩ MMA và cao thủ Vịnh Xuân đã thượng đài mà không được pháp luật cho phép.

Thượng đài bất chấp nguy hiểm

Sự thua thiệt của Đinh Hạo không phải thất bại duy nhất của võ sư Vịnh Xuân trong ngày chủ nhật. Trước đó, một môn đồ có tiếng khác là Dư Xương Hoa đã lên đài cùng boxer Hùng Trình Trình và nhận thua đau sau 3 lần giao đấu.

Đáng chú ý, Trình Trình chỉ đánh bằng một tay khi chủ ý giấu cánh tay phải sau lưng. Theo đánh giá của võ sư Hy Phương đến từ Viện Binh khí Trung Quốc, thi đấu với điều kiện như trên "vô cùng nguy hiểm bởi gặp khó trong việc phòng thủ và mất khả năng phát lực khi tung đòn". Ở sân chơi chuyên nghiệp, điều này là vô cùng rủi ro.

Boxer đấm gục võ sư Vịnh Xuân bằng một tay Chấp đối thủ một tay, võ sĩ Hùng Trình Trình vẫn đánh bại đối thủ Dư Xương Hoa.

Trở lại với màn so tài của Từ Hiểu Đông, võ sĩ MMA 39 tuổi đã dồn ép đối thủ trong phần lớn thời gian. Phân tích cụ thể hơn về trận đánh này, tờ Zhihu cho biết: “Thực tế, những đòn đánh của tay đấm họ Từ không mấy ấn tượng, đôi khi anh ta còn kéo áo đối thủ. Điều làm nên chiến thắng cho Hiểu Đông chính là sức mạnh. Một phần đến từ sự chênh lệch cân nặng".

Về cơ bản, uy lực của một quyền cước phụ thuộc vào trọng lượng của người ra đòn. Vì thế, thể thao đối kháng có sự phân chia hạng cân rõ ràng. Tại MMA hay boxing, để đảm bảo công bằng, biên độ của một hạng cân rơi vào khoảng 4 kg.

Còn tại Thành Đô, Từ Hiểu Đông vượt quá đối thủ gần 15 kg. Trang Zhihu châm biếm: “Với mức chênh lệch đó, một người dễ dàng bị nâng lên, như cách nữ minh tinh Lâm Chí Linh nâng Quách Chính Minh vậy”.

Hình ảnh được tờ Zhihu sử dụng để châm biếm sự vênh cân nặng giữa Từ Hiểu Đông và Đinh Hạo.

Trong gần 2 phút, Đình Hạo bị đánh ngã 5 lần xuống mặt sàn cứng. Bất chấp võ sư Vịnh Xuân có dấu hiệu mất tỉnh táo, trận đấu vẫn được tiếp tục. Trọng tài chính Vương Đồng Khánh nói: "Màn so tài bị cảnh sát can thiệp. Họ lo ngại về an ninh cũng như sức khỏe đôi bên”.

Một chiêu trò thu hút sự chú ý

Thực chất, tranh cãi về tính thực chiến của võ thuật Trung Hoa đã xuất hiện từ lâu. Tuy nhiên, sức nóng đã được đẩy lên tầm cao mới với sự xuất hiện của Từ Hiểu Đông.

Tự đặt cho bản thân sứ mệnh “vạch mặt những ngón võ giả dối”, võ sư MMA đánh bại Ngụy Lôi và thách thức không ít tên tuổi có tiếng, trong đó bao gồm boxer Trâu Thị Minh (hạng 48 kg) và “Đệ nhất Thiếu Lâm” Nhất Long (hạng 70 kg).

Tất nhiên, hai tên tuổi chuyên nghiệp trên nhanh chóng từ chối đề xuất đánh võ kiểu “đường phố” của Từ Hiểu Đông.

Hình ảnh Từ Hiểu Đông và Đinh Hạo sau trận.

Hơn nữa, Ngụy Lôi hay Đinh Hạo không đại diện cho toàn bộ môn phái của mình. Vì thế, việc tay đấm họ Từ đánh bại hai võ sư này không có nghĩa võ thuật truyền thống đã thua trước MMA. Và Vịnh Xuân hay Thái Cực chắc chắn không phải hư danh.

Sinh thời, người sáng lập Vịnh Xuân, sư phụ Diệp Vấn coi việc giao lưu môn phái là cơ hội tốt để trau dồi kỹ năng. Còn với Từ Hiểu Đông, anh ta tận dụng đối luyện nhằm mục đích khác.

“Không có gì thay đổi cả. Nếu võ sĩ MMA thắng, nội dung giảng dạy của bộ môn này vẫn sẽ giữ nguyên. Với lời quảng bá màu mè và cách thức thượng đài nguy hiểm, những trận đánh của Từ Hiểu Đông chỉ nhằm thu hút truyền thông mà thôi”. Zhihu kết luận.

Tiến Thành